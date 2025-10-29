Видео
Рецепт фирменной намазки №1 — на завтрак для бутербродов

Дата публикации 29 октября 2025 04:55
обновлено: 14:31
Фирменная намазка из куриной печени — рецепт идеальной закуски к завтраку
Намазка для бутербродов. Фото: smachnenke.com.ua

Эта простая намазка имеет невероятно нежную консистенцию, насыщенный аромат и сбалансированный вкус. Она прекрасно сочетается с гренками, хлебом, крекерами или даже овощными палочками. Благодаря сочетанию запеченного чеснока, сливочного сыра и куриной печени блюдо получается нежным, как паштет, но с более свежими нотами.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • куриная печень — 200 г;
  • сливочный сыр — 150 г;
  • яйца — 4 шт.;
  • чеснок — 1 головка;
  • оливковое масло — 2 ст. ложки;
  • соль — по своему вкусу;
  • черный молотый перец — по своему вкусу;
  • укроп и петрушка — 4 ст. ложки (мелко нарезать).

Способ приготовления

Головку чеснока не очищая, срезать верхушку, слегка посолить, поперчить и полить оливковым маслом. Завернуть в фольгу и запекать при температуре 200°C 20 минут, затем развернуть и дать еще 10 минут, чтобы чеснок стал мягким и ароматным.

Куриную печень промыть, очистить от пленок и отварить в кипящей воде 8-10 минут, пока не станет мягкой. Остудить.

Отваренную печень и яйца натереть на мелкой терке или измельчить в блендере. Добавить сливочный сыр, мелко нарезанную зелень и мягкий запеченный чеснок. Посолить, поперчить и тщательно перемешать до однородной консистенции.

рецепт намазки з курячої печінки
Готовая намазка. Фото: smachnenke.com.ua

Готовую намазку переложить в баночку или небольшую миску. Хранить в холодильнике до трех дней. Перед подачей можно украсить зеленью или посыпать измельченными орешками для пикантности.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день

"Хитовые" весенние бутерброды на завтрак — за ними будет очередь.

Легкий завтрак за 2 минуты — как приготовить омлет на воде.

Легкий рецепт булочек с начинкой — понадобится стакан творога.

"Хитовый" китайский омлет — небанальный завтрак за 10 минут.

печень бутерброд рецепт идея для завтрака паштет
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
