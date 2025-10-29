Фирменная намазка из куриной печени — рецепт идеальной закуски к завтраку

Намазка для бутербродов. Фото: smachnenke.com.ua

Эта простая намазка имеет невероятно нежную консистенцию, насыщенный аромат и сбалансированный вкус. Она прекрасно сочетается с гренками, хлебом, крекерами или даже овощными палочками. Благодаря сочетанию запеченного чеснока, сливочного сыра и куриной печени блюдо получается нежным, как паштет, но с более свежими нотами.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Вам понадобится:

куриная печень — 200 г;

сливочный сыр — 150 г;

яйца — 4 шт.;

чеснок — 1 головка;

оливковое масло — 2 ст. ложки;

соль — по своему вкусу;

черный молотый перец — по своему вкусу;

укроп и петрушка — 4 ст. ложки (мелко нарезать).

Способ приготовления

Головку чеснока не очищая, срезать верхушку, слегка посолить, поперчить и полить оливковым маслом. Завернуть в фольгу и запекать при температуре 200°C 20 минут, затем развернуть и дать еще 10 минут, чтобы чеснок стал мягким и ароматным.

Куриную печень промыть, очистить от пленок и отварить в кипящей воде 8-10 минут, пока не станет мягкой. Остудить.

Отваренную печень и яйца натереть на мелкой терке или измельчить в блендере. Добавить сливочный сыр, мелко нарезанную зелень и мягкий запеченный чеснок. Посолить, поперчить и тщательно перемешать до однородной консистенции.

Готовая намазка. Фото: smachnenke.com.ua

Готовую намазку переложить в баночку или небольшую миску. Хранить в холодильнике до трех дней. Перед подачей можно украсить зеленью или посыпать измельченными орешками для пикантности.

