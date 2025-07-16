Кабачкова піца на сковороді — рецепт смачного сніданку або легкої вечері за 15 хвилин

Два кабачка. Фото: smachnenke.com.ua

Ця кабачкова піца — справжня знахідка для тих, хто цінує швидкість, смак і сезонні овочі. Ніжна, соковита, з рум’яною скоринкою сиру, соковитими помідорами та улюбленою м’ясною начинкою — страва ідеально підходить як для сніданку, так і для вечері. Готується без тіста, всього за кілька хвилин, і точно сподобається всій родині.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

кабачки — 300 г;

яйця — 5 шт.;

зелена цибуля — 40–50 г;

сир твердий — 120 г;

сіль, перець — до свого смаку;

сосиски — 3–4 шт.;

помідори — 2–3 шт.;

олія — для смаження.

Спосіб приготування

Натерти кабачки на великій тертці, не очищаючи, якщо вони молоді. Добре відтиснути руками зайвий сік, не додаючи солі. Перекласти в глибоку миску. Додати яйця, подрібнену зелену цибулю та натертий сир. Посолити, поперчити й ретельно перемішати. Це буде основа для піци.

Яйця та зелень. Фото: gospodynka.com.ua

Сосиски нарізати дрібними кубиками, а помідори — тонкими кружальцями. Розділити кабачкову суміш на три частини (на три порції). На сковороді діаметром 24 см розігріти олію, викласти першу порцію кабачкової основи, розрівняти.

Приготування страви. Фото: gospodynka.com.ua

Зверху викласти частину сосисок і помідорів. Накрити кришкою та смажити на вогні трохи нижче середнього до готовності. Акуратно перекласти готову піцу на тарілку. Повторити з рештою суміші. Піца виходить ніжною, ароматною та дуже ситною — смакує навіть краще, ніж класична.

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