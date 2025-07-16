Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Смак arrow Рецепт кабачкової піци — страва хоч на сніданок, хоч на вечерю arrow

Рецепт кабачкової піци — страва хоч на сніданок, хоч на вечерю

16 липня 2025 05:00
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор
Кабачкова піца на сковороді — рецепт смачного сніданку або легкої вечері за 15 хвилин
Два кабачка. Фото: smachnenke.com.ua
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор

Ця кабачкова піца — справжня знахідка для тих, хто цінує швидкість, смак і сезонні овочі. Ніжна, соковита, з рум’яною скоринкою сиру, соковитими помідорами та улюбленою м’ясною начинкою — страва ідеально підходить як для сніданку, так і для вечері. Готується без тіста, всього за кілька хвилин, і точно сподобається всій родині.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • кабачки — 300 г;
  • яйця — 5 шт.;
  • зелена цибуля — 40–50 г;
  • сир твердий — 120 г;
  • сіль, перець — до свого смаку;
  • сосиски — 3–4 шт.;
  • помідори — 2–3 шт.;
  • олія — для смаження.

Спосіб приготування

Натерти кабачки на великій тертці, не очищаючи, якщо вони молоді. Добре відтиснути руками зайвий сік, не додаючи солі. Перекласти в глибоку миску. Додати яйця, подрібнену зелену цибулю та натертий сир. Посолити, поперчити й ретельно перемішати. Це буде основа для піци.

рецепт кабачкової піци з сосисками та сиром
Яйця та зелень. Фото: gospodynka.com.ua

Сосиски нарізати дрібними кубиками, а помідори — тонкими кружальцями. Розділити кабачкову суміш на три частини (на три порції). На сковороді діаметром 24 см розігріти олію, викласти першу порцію кабачкової основи, розрівняти.

простий рецепт кабачкової піци з сосисками та сиром
Приготування страви. Фото: gospodynka.com.ua

Зверху викласти частину сосисок і помідорів. Накрити кришкою та смажити на вогні трохи нижче середнього до готовності. Акуратно перекласти готову піцу на тарілку. Повторити з рештою суміші. Піца виходить ніжною, ароматною та дуже ситною — смакує навіть краще, ніж класична.

Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день 

"Хітові" весняні бутерброди на сніданок — за ними буде черга. 

Легкий сніданок за 2 хвилини — як приготувати омлет на воді

Легкий рецепт булочок із начинкою — знадобиться склянка сиру. 

"Хітовий" китайський омлет — небанальний сніданок за 10 хвилин

Сніданок рецепт з кабачка ідея для сніданку піца кабачки
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації