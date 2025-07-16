Кабачковая пицца на сковороде — рецепт вкусного завтрака или легкого ужина за 15 минут

Рецепт кабачковой пиццы — блюдо хоть на завтрак, хоть на ужин
Эта кабачковая пицца — настоящая находка для тех, кто ценит скорость, вкус и сезонные овощи. Нежная, сочная, с румяной корочкой сыра, сочными помидорами и любимой мясной начинкой — блюдо идеально подходит как для завтрака, так и для ужина. Готовится без теста, всего за несколько минут, и точно понравится всей семье.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- кабачки — 300 г;
- яйца — 5 шт.;
- зеленый лук — 40-50 г;
- сыр твердый — 120 г;
- соль, перец — по своему вкусу;
- сосиски — 3-4 шт;
- помидоры — 2-3 шт;
- масло — для жарки.
Способ приготовления
Натереть кабачки на крупной терке, не очищая, если они молодые. Хорошо отжать руками лишний сок, не добавляя соли. Переложить в глубокую миску. Добавить яйца, измельченный зеленый лук и натертый сыр. Посолить, поперчить и тщательно перемешать. Это будет основа для пиццы.
Сосиски нарезать мелкими кубиками, а помидоры — тонкими кружочками. Разделить кабачковую смесь на три части (на три порции). На сковороде диаметром 24 см разогреть масло, выложить первую порцию кабачковой основы, разровнять.
Сверху выложить часть сосисок и помидоров. Накрыть крышкой и жарить на огне чуть ниже среднего до готовности. Аккуратно переложить готовую пиццу на тарелку. Повторить с оставшейся смесью. Пицца получается нежной, ароматной и очень сытной — на вкус даже лучше, чем классическая.
Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день
"Хитовые" весенние бутерброды на завтрак — за ними будет очередь.
Легкий завтрак за 2 минуты - как приготовить омлет на воде.
Легкий рецепт булочек с начинкой — понадобится стакан творога.
"Хитовый" китайский омлет — небанальный завтрак за 10 минут.
Читайте Новини.LIVE!