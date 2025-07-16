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Рецепт кабачковой пиццы — блюдо хоть на завтрак, хоть на ужин

16 июля 2025 05:00
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор
Кабачковая пицца на сковороде — рецепт вкусного завтрака или легкого ужина за 15 минут
Два кабачка. Фото: smachnenke.com.ua
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор

Эта кабачковая пицца — настоящая находка для тех, кто ценит скорость, вкус и сезонные овощи. Нежная, сочная, с румяной корочкой сыра, сочными помидорами и любимой мясной начинкой — блюдо идеально подходит как для завтрака, так и для ужина. Готовится без теста, всего за несколько минут, и точно понравится всей семье.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • кабачки — 300 г;
  • яйца — 5 шт.;
  • зеленый лук — 40-50 г;
  • сыр твердый — 120 г;
  • соль, перец — по своему вкусу;
  • сосиски — 3-4 шт;
  • помидоры — 2-3 шт;
  • масло — для жарки.

Способ приготовления

Натереть кабачки на крупной терке, не очищая, если они молодые. Хорошо отжать руками лишний сок, не добавляя соли. Переложить в глубокую миску. Добавить яйца, измельченный зеленый лук и натертый сыр. Посолить, поперчить и тщательно перемешать. Это будет основа для пиццы.

рецепт кабачкової піци з сосисками та сиром
Яйца и зелень. Фото: gospodynka.com.ua

Сосиски нарезать мелкими кубиками, а помидоры — тонкими кружочками. Разделить кабачковую смесь на три части (на три порции). На сковороде диаметром 24 см разогреть масло, выложить первую порцию кабачковой основы, разровнять.

простий рецепт кабачкової піци з сосисками та сиром
Приготовление блюда. Фото: gospodynka.com.ua

Сверху выложить часть сосисок и помидоров. Накрыть крышкой и жарить на огне чуть ниже среднего до готовности. Аккуратно переложить готовую пиццу на тарелку. Повторить с оставшейся смесью. Пицца получается нежной, ароматной и очень сытной — на вкус даже лучше, чем классическая.

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