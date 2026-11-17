Хліб з яйцями. Фото: smachnenke.com.ua

Такі гарячі тости виходять рум’яними, соковитими та дуже апетитними. Їх зручно подавати одразу з духовки, поки моцарела ще тягнеться, а начинка залишається ніжною.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

сільський хліб — 4 скибки;

сирі яйця — 2 шт.;

яйця, зварені круто — 3 шт.;

бекон — 3 скибки;

зерниста гірчиця — 1–2 ч. л.;

майонез або густий натуральний йогурт — 1 ст. л.;

моцарела — до смаку;

зелень — до смаку;

сіль і мелений чорний перець — до смаку.

Спосіб приготування

Два сирі яйця збити із сіллю та перцем. Занурити в суміш скибки хліба з обох боків і викласти на деко з пергаментом. Запікати 10 хвилин за температури 180 °C. Бекон обсмажити до рум’яності та подрібнити. Варені яйця нарізати й змішати з беконом, гірчицею, майонезом або йогуртом, зеленню та перцем. Викласти начинку на підпечений хліб, посипати тертою моцарелою та повернути в духовку ще на 15 хвилин за 180 °C, щоб сир розплавився й підрум’янився.

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