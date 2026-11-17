Рецепт на сніданок "10 з 10": знадобиться хліб та яйця
Ua ru
17 листопада 2026 05:04
Фото: smachnenke.com.ua
Хліб з яйцями. Фото: smachnenke.com.ua
Такі гарячі тости виходять рум’яними, соковитими та дуже апетитними. Їх зручно подавати одразу з духовки, поки моцарела ще тягнеться, а начинка залишається ніжною.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Реклама
Вам знадобиться:
- сільський хліб — 4 скибки;
- сирі яйця — 2 шт.;
- яйця, зварені круто — 3 шт.;
- бекон — 3 скибки;
- зерниста гірчиця — 1–2 ч. л.;
- майонез або густий натуральний йогурт — 1 ст. л.;
- моцарела — до смаку;
- зелень — до смаку;
- сіль і мелений чорний перець — до смаку.
Спосіб приготування
- Два сирі яйця збити із сіллю та перцем.
- Занурити в суміш скибки хліба з обох боків і викласти на деко з пергаментом. Запікати 10 хвилин за температури 180 °C.
- Бекон обсмажити до рум’яності та подрібнити.
- Варені яйця нарізати й змішати з беконом, гірчицею, майонезом або йогуртом, зеленню та перцем.
- Викласти начинку на підпечений хліб, посипати тертою моцарелою та повернути в духовку ще на 15 хвилин за 180 °C, щоб сир розплавився й підрум’янився.
Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день
"Хітові" весняні бутерброди на сніданок — за ними буде черга.
Легкий сніданок за 2 хвилини — як приготувати омлет на воді.
Читайте також:
Легкий рецепт булочок із начинкою — знадобиться склянка сиру.
"Хітовий" китайський омлет — небанальний сніданок за 10 хвилин.