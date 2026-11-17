Рецепт завтрака "10 из 10": понадобятся хлеб и яйца
Ua ru
17 ноября 2026 05:04
Фото: smachnenke.com.ua
Хлеб с яйцами. Фото: smachnenke.com.ua
Такие горячие тосты получаются румяными, сочными и очень аппетитными. Их удобно подавать прямо из духовки, пока моцарелла ещё тянется, а начинка остаётся нежной.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- деревенский хлеб — 4 ломтика;
- сырые яйца — 2 шт.;
- яйца, сваренные вкрутую — 3 шт.;
- бекон — 3 ломтика;
- зернистая горчица — 1–2 ч. л.;
- майонез или густой натуральный йогурт — 1 ст. л.;
- моцарелла — по вкусу;
- зелень — по вкусу;
- соль и молотый чёрный перец — по вкусу.
Способ приготовления
- Два сырых яйца взбить с солью и перцем.
- Окунуть в смесь ломтики хлеба с обеих сторон и выложить на противень, застеленный пергаментом. Запекать 10 минут при температуре 180 °C.
- Бекон обжарить до румяности и измельчить.
- Вареные яйца нарезать и смешать с беконом, горчицей, майонезом или йогуртом, зеленью и перцем.
- Выложить начинку на поджаренный хлеб, посыпать тертой моцареллой и вернуть в духовку ещё на 15 минут при 180 °C, чтобы сыр расплавился и подрумянился.
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