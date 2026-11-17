Хлеб с яйцами. Фото: smachnenke.com.ua

Такие горячие тосты получаются румяными, сочными и очень аппетитными. Их удобно подавать прямо из духовки, пока моцарелла ещё тянется, а начинка остаётся нежной.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

деревенский хлеб — 4 ломтика;

сырые яйца — 2 шт.;

яйца, сваренные вкрутую — 3 шт.;

бекон — 3 ломтика;

зернистая горчица — 1–2 ч. л.;

майонез или густой натуральный йогурт — 1 ст. л.;

моцарелла — по вкусу;

зелень — по вкусу;

соль и молотый чёрный перец — по вкусу.

Способ приготовления

Два сырых яйца взбить с солью и перцем. Окунуть в смесь ломтики хлеба с обеих сторон и выложить на противень, застеленный пергаментом. Запекать 10 минут при температуре 180 °C. Бекон обжарить до румяности и измельчить. Вареные яйца нарезать и смешать с беконом, горчицей, майонезом или йогуртом, зеленью и перцем. Выложить начинку на поджаренный хлеб, посыпать тертой моцареллой и вернуть в духовку ещё на 15 минут при 180 °C, чтобы сыр расплавился и подрумянился.

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