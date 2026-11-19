Рецепт на сніданок за 5 хвилин: знадобиться 1 чашка вівсянки та 2 яйця
Ua ru
19 листопада 2026 05:04
Фото: smachnenke.com.ua
Вівсянка та яйця. Фото: smachnenke.com.ua
Цей вівсяний млинець стане чудовою альтернативою звичній яєчні чи бутербродам. Моцарела робить його ніжним і тягучим, зелень та спеції додають аромату, а чорний кунжут створює апетитний акцент. Приготування не потребує багато часу, тож рецепт особливо виручить у ранковому поспіху.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- вівсяні пластівці швидкого приготування — 1 склянка;
- молоко — 1 склянка;
- яйця — 2 шт.;
- моцарела — 30 г;
- оливкова олія — 1 ст. л.;
- олія для смаження — трохи;
- сіль і чорний мелений перець — до смаку;
- червоний мелений перець — дрібка;
- подрібнена петрушка — дрібка;
- чорний кунжут — для посипання.
Спосіб приготування
- Вівсяні пластівці залити молоком і залишити на 5 хвилин.
- Додати яйця, сіль, чорний перець, оливкову олію, натерту моцарелу, червоний перець і петрушку. Перемішати.
- На розігріту з невеликою кількістю олії сковороду вилити суміш, розрівняти та посипати кунжутом.
- Смажити на середньому вогні 3–5 хвилин, перевернути й готувати ще 2–3 хвилини до готовності.
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