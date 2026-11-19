Вівсянка та яйця. Фото: smachnenke.com.ua

Цей вівсяний млинець стане чудовою альтернативою звичній яєчні чи бутербродам. Моцарела робить його ніжним і тягучим, зелень та спеції додають аромату, а чорний кунжут створює апетитний акцент. Приготування не потребує багато часу, тож рецепт особливо виручить у ранковому поспіху.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

вівсяні пластівці швидкого приготування — 1 склянка;

молоко — 1 склянка;

яйця — 2 шт.;

моцарела — 30 г;

оливкова олія — 1 ст. л.;

олія для смаження — трохи;

сіль і чорний мелений перець — до смаку;

червоний мелений перець — дрібка;

подрібнена петрушка — дрібка;

чорний кунжут — для посипання.

Спосіб приготування

Вівсяні пластівці залити молоком і залишити на 5 хвилин. Додати яйця, сіль, чорний перець, оливкову олію, натерту моцарелу, червоний перець і петрушку. Перемішати. На розігріту з невеликою кількістю олії сковороду вилити суміш, розрівняти та посипати кунжутом. Смажити на середньому вогні 3–5 хвилин, перевернути й готувати ще 2–3 хвилини до готовності.

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