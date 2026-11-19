Овсянка и яйца. Фото: smachnenke.com.ua

Этот овсяный блин станет отличной альтернативой привычной яичнице или бутербродам. Моцарелла делает его нежным и тягучим, зелень и специи придают аромат, а черный кунжут создает аппетитный акцент. Приготовление не требует много времени, поэтому рецепт особенно пригодится в утренней спешке.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

овсяные хлопья быстрого приготовления — 1 стакан;

молоко — 1 стакан;

яйца — 2 шт.;

моцарелла — 30 г;

оливковое масло — 1 ст. л.;

масло для жарки — немного;

соль и черный молотый перец — по вкусу;

красный молотый перец — щепотка;

измельчённая петрушка — щепотка;

чёрный кунжут — для посыпки.

Способ приготовления

Овсяные хлопья залить молоком и оставить на 5 минут. Добавить яйца, соль, черный перец, оливковое масло, натертую моцареллу, красный перец и петрушку. Перемешать. На разогретую с небольшим количеством масла сковороду вылить смесь, разровнять и посыпать кунжутом. Жарить на среднем огне 3–5 минут, перевернуть и готовить ещё 2–3 минуты до готовности.

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