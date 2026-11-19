Рецепт завтрака за 5 минут: понадобится 1 чашка овсянки и 2 яйца
Ua ru
19 ноября 2026 05:04
Фото: smachnenke.com.ua
Овсянка и яйца. Фото: smachnenke.com.ua
Этот овсяный блин станет отличной альтернативой привычной яичнице или бутербродам. Моцарелла делает его нежным и тягучим, зелень и специи придают аромат, а черный кунжут создает аппетитный акцент. Приготовление не требует много времени, поэтому рецепт особенно пригодится в утренней спешке.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- овсяные хлопья быстрого приготовления — 1 стакан;
- молоко — 1 стакан;
- яйца — 2 шт.;
- моцарелла — 30 г;
- оливковое масло — 1 ст. л.;
- масло для жарки — немного;
- соль и черный молотый перец — по вкусу;
- красный молотый перец — щепотка;
- измельчённая петрушка — щепотка;
- чёрный кунжут — для посыпки.
Способ приготовления
- Овсяные хлопья залить молоком и оставить на 5 минут.
- Добавить яйца, соль, черный перец, оливковое масло, натертую моцареллу, красный перец и петрушку. Перемешать.
- На разогретую с небольшим количеством масла сковороду вылить смесь, разровнять и посыпать кунжутом.
- Жарить на среднем огне 3–5 минут, перевернуть и готовить ещё 2–3 минуты до готовности.
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