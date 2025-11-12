Відео
Україна
Рецепт намазки на сніданок для бутербродів — виходить 700 г

Рецепт намазки на сніданок для бутербродів — виходить 700 г

Ua ru
Дата публікації: 12 листопада 2025 05:04
Оновлено: 15:12
Намазка на сніданок із тунцем і сиром — простий рецепт приготування
Бутерброди з намазкою. Фото: gospodynka.com.ua

Ця намазка з тунцем — універсальний рецепт для швидкого сніданку чи перекусу. Вона виходить ніжною, кремовою та водночас поживною. Її можна приготувати наперед і зберігати у холодильнику, щоб щоранку мати готову основу для смачних бутербродів. А обсмажений на вершковому маслі хліб додає ще більше аромату й домашнього затишку.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Вам знадобиться:

Вам знадобиться:

  • багет або хліб;
  • вершкове масло;
  • яйця варені — 3 шт.;
  • твердий сир — 100 г;
  • кріп — до свого смаку;
  • часник — 6–8 зубчиків;
  • тунець консервований — 1 банка;
  • майонез — 3–4 ст. л.

Для маринованої цибулі:

  • цибуля — 1 шт.;
  • сіль — ½ ч. л.;
  • цукор — 2 ч. л.;
  • оцет — ½ ст. л.;
  • окріп — 150 мл.

Спосіб приготування

Спочатку дрібно нарізати цибулю, додати сіль, цукор, оцет і залити окропом. Залишити маринуватись на кілька хвилин.

рецепт намазки з тунця
Тунець та яйця. Фото: gospodynka.com.ua

Тим часом натерти варені яйця та твердий сир. Дрібно нарізати кріп і часник.

рецепт смачної намазки
Підсмажений хліб. Фото: gospodynka.com.ua

Додати до суміші тунець і мариновану цибулю. Заправити майонезом і добре перемішати — маса повинна стати ніжною й ароматною.

рецепт смачної намазки з тунця на сніданок
Бутерброди з намазкою. Фото: gospodynka.com.ua

Багет або хліб нарізати скибочками, обсмажити з обох боків на вершковому маслі до золотистої скоринки. Викласти щедрий шар намазки зверху — і можна подавати.

яйця бутерброд рецепт ідея для сніданку тунець
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
