Намазка на сніданок із тунцем і сиром — простий рецепт приготування

Бутерброди з намазкою. Фото: gospodynka.com.ua

Ця намазка з тунцем — універсальний рецепт для швидкого сніданку чи перекусу. Вона виходить ніжною, кремовою та водночас поживною. Її можна приготувати наперед і зберігати у холодильнику, щоб щоранку мати готову основу для смачних бутербродів. А обсмажений на вершковому маслі хліб додає ще більше аромату й домашнього затишку.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Вам знадобиться:

багет або хліб;

вершкове масло;

яйця варені — 3 шт.;

твердий сир — 100 г;

кріп — до свого смаку;

часник — 6–8 зубчиків;

тунець консервований — 1 банка;

майонез — 3–4 ст. л.

Для маринованої цибулі:

цибуля — 1 шт.;

сіль — ½ ч. л.;

цукор — 2 ч. л.;

оцет — ½ ст. л.;

окріп — 150 мл.

Спосіб приготування

Спочатку дрібно нарізати цибулю, додати сіль, цукор, оцет і залити окропом. Залишити маринуватись на кілька хвилин.

Тунець та яйця. Фото: gospodynka.com.ua

Тим часом натерти варені яйця та твердий сир. Дрібно нарізати кріп і часник.

Підсмажений хліб. Фото: gospodynka.com.ua

Додати до суміші тунець і мариновану цибулю. Заправити майонезом і добре перемішати — маса повинна стати ніжною й ароматною.

Бутерброди з намазкою. Фото: gospodynka.com.ua

Багет або хліб нарізати скибочками, обсмажити з обох боків на вершковому маслі до золотистої скоринки. Викласти щедрий шар намазки зверху — і можна подавати.

