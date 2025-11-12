Намазка на сніданок із тунцем і сиром — простий рецепт приготування

Рецепт намазки на сніданок для бутербродів — виходить 700 г
Ця намазка з тунцем — універсальний рецепт для швидкого сніданку чи перекусу. Вона виходить ніжною, кремовою та водночас поживною. Її можна приготувати наперед і зберігати у холодильнику, щоб щоранку мати готову основу для смачних бутербродів. А обсмажений на вершковому маслі хліб додає ще більше аромату й домашнього затишку.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- багет або хліб;
- вершкове масло;
- яйця варені — 3 шт.;
- твердий сир — 100 г;
- кріп — до свого смаку;
- часник — 6–8 зубчиків;
- тунець консервований — 1 банка;
- майонез — 3–4 ст. л.
Для маринованої цибулі:
- цибуля — 1 шт.;
- сіль — ½ ч. л.;
- цукор — 2 ч. л.;
- оцет — ½ ст. л.;
- окріп — 150 мл.
Спосіб приготування
Спочатку дрібно нарізати цибулю, додати сіль, цукор, оцет і залити окропом. Залишити маринуватись на кілька хвилин.
Тим часом натерти варені яйця та твердий сир. Дрібно нарізати кріп і часник.
Додати до суміші тунець і мариновану цибулю. Заправити майонезом і добре перемішати — маса повинна стати ніжною й ароматною.
Багет або хліб нарізати скибочками, обсмажити з обох боків на вершковому маслі до золотистої скоринки. Викласти щедрий шар намазки зверху — і можна подавати.
