Рецепт намазки на завтрак для бутербродов — получается 700 г

Дата публикации 12 ноября 2025 05:04
обновлено: 15:12
Намазка на завтрак с тунцом и сыром — простой рецепт приготовления
Бутерброды с намазкой. Фото: gospodynka.com.ua

Эта намазка с тунцом — универсальный рецепт для быстрого завтрака или перекуса. Она получается нежной, кремовой и одновременно питательной. Ее можно приготовить заранее и хранить в холодильнике, чтобы каждое утро иметь готовую основу для вкусных бутербродов. А обжаренный на сливочном масле хлеб добавляет еще больше аромата и домашнего уюта.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

Вам понадобится:

  • багет или хлеб;
  • сливочное масло;
  • яйца вареные — 3 шт.;
  • твердый сыр — 100 г;
  • укроп — по своему вкусу;
  • чеснок — 6-8 зубчиков;
  • тунец консервированный — 1 банка;
  • майонез — 3-4 ст. л.

Для маринованного лука:

  • лук — 1 шт.;
  • соль — ½ ч. л.;
  • сахар — 2 ч. л.;
  • уксус — ½ ст. л.;
  • кипяток — 150 мл.

Способ приготовления

Сначала мелко нарезать лук, добавить соль, сахар, уксус и залить кипятком. Оставить мариноваться на несколько минут.

рецепт намазки з тунця
Тунец и яйца. Фото: gospodynka.com.ua

Тем временем натереть вареные яйца и твердый сыр. Мелко нарезать укроп и чеснок.

рецепт смачної намазки
Поджаренный хлеб. Фото: gospodynka.com.ua

Добавить к смеси тунец и маринованный лук. Заправить майонезом и хорошо перемешать — масса должна стать нежной и ароматной.

рецепт смачної намазки з тунця на сніданок
Бутерброды с намазкой. Фото: gospodynka.com.ua

Багет или хлеб нарезать ломтиками, обжарить с обеих сторон на сливочном масле до золотистой корочки. Выложить щедрый слой намазки сверху — и можно подавать.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день

"Хитовые" весенние бутерброды на завтрак — за ними будет очередь.

Легкий завтрак за 2 минуты — как приготовить омлет на воде.

Легкий рецепт булочек с начинкой — понадобится стакан творога.

"Хитовый" китайский омлет — небанальный завтрак за 10 минут.

яйца бутерброд рецепт идея для завтрака тунец
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
