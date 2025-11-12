Намазка на завтрак с тунцом и сыром — простой рецепт приготовления

Бутерброды с намазкой. Фото: gospodynka.com.ua

Эта намазка с тунцом — универсальный рецепт для быстрого завтрака или перекуса. Она получается нежной, кремовой и одновременно питательной. Ее можно приготовить заранее и хранить в холодильнике, чтобы каждое утро иметь готовую основу для вкусных бутербродов. А обжаренный на сливочном масле хлеб добавляет еще больше аромата и домашнего уюта.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

багет или хлеб;

сливочное масло;

яйца вареные — 3 шт.;

твердый сыр — 100 г;

укроп — по своему вкусу;

чеснок — 6-8 зубчиков;

тунец консервированный — 1 банка;

майонез — 3-4 ст. л.

Для маринованного лука:

лук — 1 шт.;

соль — ½ ч. л.;

сахар — 2 ч. л.;

уксус — ½ ст. л.;

кипяток — 150 мл.

Способ приготовления

Сначала мелко нарезать лук, добавить соль, сахар, уксус и залить кипятком. Оставить мариноваться на несколько минут.

Тунец и яйца. Фото: gospodynka.com.ua

Тем временем натереть вареные яйца и твердый сыр. Мелко нарезать укроп и чеснок.

Поджаренный хлеб. Фото: gospodynka.com.ua

Добавить к смеси тунец и маринованный лук. Заправить майонезом и хорошо перемешать — масса должна стать нежной и ароматной.

Бутерброды с намазкой. Фото: gospodynka.com.ua

Багет или хлеб нарезать ломтиками, обжарить с обеих сторон на сливочном масле до золотистой корочки. Выложить щедрый слой намазки сверху — и можно подавать.

