Намазка на завтрак с тунцом и сыром — простой рецепт приготовления

Рецепт намазки на завтрак для бутербродов — получается 700 г
Эта намазка с тунцом — универсальный рецепт для быстрого завтрака или перекуса. Она получается нежной, кремовой и одновременно питательной. Ее можно приготовить заранее и хранить в холодильнике, чтобы каждое утро иметь готовую основу для вкусных бутербродов. А обжаренный на сливочном масле хлеб добавляет еще больше аромата и домашнего уюта.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- багет или хлеб;
- сливочное масло;
- яйца вареные — 3 шт.;
- твердый сыр — 100 г;
- укроп — по своему вкусу;
- чеснок — 6-8 зубчиков;
- тунец консервированный — 1 банка;
- майонез — 3-4 ст. л.
Для маринованного лука:
- лук — 1 шт.;
- соль — ½ ч. л.;
- сахар — 2 ч. л.;
- уксус — ½ ст. л.;
- кипяток — 150 мл.
Способ приготовления
Сначала мелко нарезать лук, добавить соль, сахар, уксус и залить кипятком. Оставить мариноваться на несколько минут.
Тем временем натереть вареные яйца и твердый сыр. Мелко нарезать укроп и чеснок.
Добавить к смеси тунец и маринованный лук. Заправить майонезом и хорошо перемешать — масса должна стать нежной и ароматной.
Багет или хлеб нарезать ломтиками, обжарить с обеих сторон на сливочном масле до золотистой корочки. Выложить щедрый слой намазки сверху — и можно подавать.
