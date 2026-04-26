Рецепт тіста для пельменів: не розварюються та не рвуться

Це тісто — смачна основа ідеальних пельменів. Воно виходить еластичним, легко розкачується і не рветься під час ліплення. Завдяки простому способу приготування пельмені завжди тримають форму та залишаються ніжними після варіння.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

борошно — 450 г;

вода (окріп) — 250 мл.;

яйце — 1 шт.;

олія — 3 ст. л.;

сіль — 0,5 ч. л.

Для начинки:

фарш — 400–500 г;

цибуля — 1 велика;

часник — 2 зубчики;

сіль, перець, паприка — за смаком;

вода — за потребою.

Спосіб приготування

Борошно змішати із сіллю, влити окріп і перемішати. Додати яйце та олію, замісити м’яке еластичне тісто. Залишити відпочити на 30 хвилин. Для начинки змішати фарш із подрібненою цибулею, часником і спеціями, за потреби додати трохи води для соковитості. Тісто розкачати тонко, вирізати кружечки, викласти начинку та сформувати пельмені. Відварити у підсоленій воді після спливання ще 4–5 хвилин.

Раніше ми писали про рецепт лінивих пиріжків на картопляному пюре — тісто легке та пухке.

Читайте також:

Ще ми розповідали про найкращий рецепт тіста для вареників — ніколи не розварюються.