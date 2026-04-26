Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаСвіт туризмуКультРинок нерухомостіГламурТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСтильМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Авто
Актуально
Армія
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Рецепт тіста для пельменів: не розварюються та не рвуться

Рецепт тіста для пельменів: не розварюються та не рвуться

Ua ru
Дата публікації: 26 квітня 2026 14:44
Домашні пельмені. Фото: smakuiemo.com.ua

Це тісто — смачна основа ідеальних пельменів. Воно виходить еластичним, легко розкачується і не рветься під час ліплення. Завдяки простому способу приготування пельмені завжди тримають форму та залишаються ніжними після варіння.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться: 

  • борошно — 450 г;
  • вода (окріп) — 250 мл.;
  • яйце — 1 шт.;
  • олія — 3 ст. л.;
  • сіль — 0,5 ч. л.

Для начинки:

  • фарш — 400–500 г;
  • цибуля — 1 велика;
  • часник — 2 зубчики;
  • сіль, перець, паприка — за смаком;
  • вода — за потребою.
Приготування пельменів. Фото: smakuiemo.com.ua

Спосіб приготування 

  1. Борошно змішати із сіллю, влити окріп і перемішати.
  2. Додати яйце та олію, замісити м’яке еластичне тісто. Залишити відпочити на 30 хвилин.
  3. Для начинки змішати фарш із подрібненою цибулею, часником і спеціями, за потреби додати трохи води для соковитості.
  4. Тісто розкачати тонко, вирізати кружечки, викласти начинку та сформувати пельмені.
  5. Відварити у підсоленій воді після спливання ще 4–5 хвилин.

Читайте також:

Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації