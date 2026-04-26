Рецепт тіста для пельменів: не розварюються та не рвуться
Дата публікації: 26 квітня 2026 14:44
Це тісто — смачна основа ідеальних пельменів. Воно виходить еластичним, легко розкачується і не рветься під час ліплення. Завдяки простому способу приготування пельмені завжди тримають форму та залишаються ніжними після варіння.
Вам знадобиться:
- борошно — 450 г;
- вода (окріп) — 250 мл.;
- яйце — 1 шт.;
- олія — 3 ст. л.;
- сіль — 0,5 ч. л.
Для начинки:
- фарш — 400–500 г;
- цибуля — 1 велика;
- часник — 2 зубчики;
- сіль, перець, паприка — за смаком;
- вода — за потребою.
Спосіб приготування
- Борошно змішати із сіллю, влити окріп і перемішати.
- Додати яйце та олію, замісити м’яке еластичне тісто. Залишити відпочити на 30 хвилин.
- Для начинки змішати фарш із подрібненою цибулею, часником і спеціями, за потреби додати трохи води для соковитості.
- Тісто розкачати тонко, вирізати кружечки, викласти начинку та сформувати пельмені.
- Відварити у підсоленій воді після спливання ще 4–5 хвилин.
Раніше ми писали про рецепт лінивих пиріжків на картопляному пюре — тісто легке та пухке.
Читайте також:
Ще ми розповідали про найкращий рецепт тіста для вареників — ніколи не розварюються.
