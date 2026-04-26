Рецепт теста для пельменей: не развариваются и не рвутся

Домашние пельмени. Фото: smakuiemo.com.ua

Это тесто — вкусная основа идеальных пельменей. Оно получается эластичным, легко раскатывается и не рвется во время лепки. Благодаря простому способу приготовления пельмени всегда держат форму и остаются нежными после варки.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

мука — 450 г;

вода (кипяток) — 250 мл.;

яйцо — 1 шт.;

масло — 3 ст. л.;

соль — 0,5 ч. л.

Для начинки:

фарш — 400-500 г;

лук — 1 крупный;

чеснок — 2 зубчика;

соль, перец, паприка — по вкусу;

вода — по необходимости.

Приготовление пельменей. Фото: smakuiemo.com.ua

Способ приготовления

Муку смешать с солью, влить кипяток и перемешать. Добавить яйцо и масло, замесить мягкое эластичное тесто. Оставить отдохнуть на 30 минут. Для начинки смешать фарш с измельченным луком, чесноком и специями, при необходимости добавить немного воды для сочности. Тесто раскатать тонко, вырезать кружочки, выложить начинку и сформировать пельмени. Отварить в подсоленной воде после всплытия еще 4-5 минут.

