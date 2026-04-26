Рецепт теста для пельменей: не развариваются и не рвутся
Дата публикации 26 апреля 2026 14:44
Домашние пельмени. Фото: smakuiemo.com.ua
Это тесто — вкусная основа идеальных пельменей. Оно получается эластичным, легко раскатывается и не рвется во время лепки. Благодаря простому способу приготовления пельмени всегда держат форму и остаются нежными после варки.
Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- мука — 450 г;
- вода (кипяток) — 250 мл.;
- яйцо — 1 шт.;
- масло — 3 ст. л.;
- соль — 0,5 ч. л.
Для начинки:
- фарш — 400-500 г;
- лук — 1 крупный;
- чеснок — 2 зубчика;
- соль, перец, паприка — по вкусу;
- вода — по необходимости.
Способ приготовления
- Муку смешать с солью, влить кипяток и перемешать.
- Добавить яйцо и масло, замесить мягкое эластичное тесто. Оставить отдохнуть на 30 минут.
- Для начинки смешать фарш с измельченным луком, чесноком и специями, при необходимости добавить немного воды для сочности.
- Тесто раскатать тонко, вырезать кружочки, выложить начинку и сформировать пельмени.
- Отварить в подсоленной воде после всплытия еще 4-5 минут.
Ранее мы писали о рецепте ленивых пирожков на картофельном пюре — тесто легкое и воздушное.
