Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаМир туризмаКультРынок недвижимостиГламурТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСтильМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Рецепт теста для пельменей: не развариваются и не рвутся

Рецепт теста для пельменей: не развариваются и не рвутся

Ua ru
Дата публикации 26 апреля 2026 14:44
Домашние пельмени. Фото: smakuiemo.com.ua

Это тесто — вкусная основа идеальных пельменей. Оно получается эластичным, легко раскатывается и не рвется во время лепки. Благодаря простому способу приготовления пельмени всегда держат форму и остаются нежными после варки.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • мука — 450 г;
  • вода (кипяток) — 250 мл.;
  • яйцо — 1 шт.;
  • масло — 3 ст. л.;
  • соль — 0,5 ч. л.

Для начинки:

  • фарш — 400-500 г;
  • лук — 1 крупный;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • соль, перец, паприка — по вкусу;
  • вода — по необходимости.
Приготовление пельменей. Фото: smakuiemo.com.ua

Способ приготовления

  1. Муку смешать с солью, влить кипяток и перемешать.
  2. Добавить яйцо и масло, замесить мягкое эластичное тесто. Оставить отдохнуть на 30 минут.
  3. Для начинки смешать фарш с измельченным луком, чесноком и специями, при необходимости добавить немного воды для сочности.
  4. Тесто раскатать тонко, вырезать кружочки, выложить начинку и сформировать пельмени.
  5. Отварить в подсоленной воде после всплытия еще 4-5 минут.

Ранее мы писали о рецепте ленивых пирожков на картофельном пюре — тесто легкое и воздушное.

Читайте также:

Еще мы рассказывали о лучшем рецепте теста для вареников — никогда не развариваются.

Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации