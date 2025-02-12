Риба по-єврейськи — так можна приготувати хек, тріску або мінтай
Ніжна, ароматна та соковита риба у цибулевому соусі — цей рецепт по-єврейськи стане вашим улюбленим! Готується швидко, а результат вражає. Ідеальний варіант для хека, тріски або минтая. Спробуйте приготувати, і ця страва стане частим гостем на вашому столі.
Рецепт опублікували на каналі YouTube Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- хек або інша риба — 800 г;
- цибуля — 350 г;
- сіль — 1/4 ч. л.;
- сода — 1/8 ч. л.;
- вершкове масло — 40 г;
- лавровий лист — 1 шт.;
- чорний перець — за смаком.
Спосіб приготування
Очистити та нарізати рибу на порційні шматочки. Приправити сіллю та чорним перцем за смаком.
Цибулю нарізати тонкими півкільцями. У сковороду викласти вершкове масло, розтопити на середньому вогні. Додати цибулю, сіль і соду. Перемішати та смажити до м’якості та карамельного відтінку.
Викласти рибу поверх цибулі, додати лавровий лист, накрити кришкою та тушкувати на слабкому вогні приблизно 20 хвилин. Подавати гарячою разом із гарніром або як самостійну страву.
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