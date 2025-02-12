Риба по-єврейськи — так можна приготувати хек, тріску або мінтай

Риба по-єврейськи. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Ніжна, ароматна та соковита риба у цибулевому соусі — цей рецепт по-єврейськи стане вашим улюбленим! Готується швидко, а результат вражає. Ідеальний варіант для хека, тріски або минтая. Спробуйте приготувати, і ця страва стане частим гостем на вашому столі.

Рецепт опублікували на каналі YouTube Alina FooDee.

Читайте також:

Вам знадобиться:

хек або інша риба — 800 г;

цибуля — 350 г;

сіль — 1/4 ч. л.;

сода — 1/8 ч. л.;

вершкове масло — 40 г;

лавровий лист — 1 шт.;

чорний перець — за смаком.

Спосіб приготування

Очистити та нарізати рибу на порційні шматочки. Приправити сіллю та чорним перцем за смаком.

Цибуля на пательні. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Цибулю нарізати тонкими півкільцями. У сковороду викласти вершкове масло, розтопити на середньому вогні. Додати цибулю, сіль і соду. Перемішати та смажити до м’якості та карамельного відтінку.

Риба на пательні. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Викласти рибу поверх цибулі, додати лавровий лист, накрити кришкою та тушкувати на слабкому вогні приблизно 20 хвилин. Подавати гарячою разом із гарніром або як самостійну страву.

Готова риба. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Раніше ми писали про те, як правильно чергувати шари у "шубі" — справжнє відкриття.

Також писали, як приготувати найсмачнішу скумбрію пряного соління за дві години.

Ще ми розповідали, як почистити оселедець швидко та без кісток за одну хвилину — перевірено роками.

Зверніть увагу на рецепт бюджетного салату за п'ять хвилин із звичайного буряка без майонезу.

Також ми розповідали про рецепт форшмаку із оселедця із буряком за дві хвилини на бутерброди.