Рыба по-еврейски — так можно приготовить хек, треску или минтай
Нежная, ароматная и сочная рыба в луковом соусе — этот рецепт по-еврейски станет вашим любимым! Готовится быстро, а результат впечатляет. Идеальный вариант для хека, трески или минтая. Попробуйте приготовить, и это блюдо станет частым гостем на вашем столе.
Рецепт опубликовали на канале YouTube Alina FooDee.
Вам понадобится:
- хек или другая рыба — 800 г;
- лук — 350 г;
- соль — 1/4 ч. л;
- сода — 1/8 ч. л;
- сливочное масло — 40 г;
- лавровый лист — 1 шт;
- черный перец — по вкусу.
Способ приготовления
Очистить и нарезать рыбу на порционные кусочки. Приправить солью и черным перцем по вкусу.
Лук нарезать тонкими полукольцами. В сковороду выложить сливочное масло, растопить на среднем огне. Добавить лук, соль и соду. Перемешать и жарить до мягкости и карамельного оттенка.
Выложить рыбу поверх лука, добавить лавровый лист, накрыть крышкой и тушить на слабом огне примерно 20 минут. Подавать горячей вместе с гарниром или как самостоятельное блюдо.
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