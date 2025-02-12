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Рыба по-еврейски — так можно приготовить хек, треску или минтай

12 февраля 2025 04:32
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Рыба по-еврейски — так можно приготовить хек, треску или минтай
Рыба по-еврейски. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Нежная, ароматная и сочная рыба в луковом соусе — этот рецепт по-еврейски станет вашим любимым! Готовится быстро, а результат впечатляет. Идеальный вариант для хека, трески или минтая. Попробуйте приготовить, и это блюдо станет частым гостем на вашем столе.

Рецепт опубликовали на канале YouTube Alina FooDee.

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Вам понадобится:

  • хек или другая рыба — 800 г;
  • лук — 350 г;
  • соль — 1/4 ч. л;
  • сода — 1/8 ч. л;
  • сливочное масло — 40 г;
  • лавровый лист — 1 шт;
  • черный перец — по вкусу.

Способ приготовления

Очистить и нарезать рыбу на порционные кусочки. Приправить солью и черным перцем по вкусу.

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Лук на сковороде. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Лук нарезать тонкими полукольцами. В сковороду выложить сливочное масло, растопить на среднем огне. Добавить лук, соль и соду. Перемешать и жарить до мягкости и карамельного оттенка.

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Рыба на сковороде. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Выложить рыбу поверх лука, добавить лавровый лист, накрыть крышкой и тушить на слабом огне примерно 20 минут. Подавать горячей вместе с гарниром или как самостоятельное блюдо.

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Готовая рыба. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

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