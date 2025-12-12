Турецкие картофельные лепешки — простое блюдо на завтрак вместо пирожков

Блюдо на завтрак вместо пирожков — рецепт турецкого повара
Эти турецкие картофельные лепешки — вкусное и сытное блюдо, которое легко приготовить даже из минимума продуктов. Они получаются мягкими внутри, с аппетитной корочкой снаружи, и прекрасно подходят к утреннему кофе или теплому чаю.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- картофель — 3 шт.;
- молоко — 180 мл.;
- соль — 0,5 ч. л.;
- сахар — 0,5 ч. л.;
- дрожжи сухие — 1 ч. л.;
- мука — 300 г;
- масло — при необходимости и для обжаривания.
Способ приготовления
Картофель очистить, нарезать кусочками и отварить в подсоленной воде до мягкости. Готовый картофель превратить в пюре, добавить молоко и перемешать до однородности. Добавить соль, сахар и дрожжи, еще раз перемешать.
Постепенно всыпать просеянную муку и замесить мягкое тесто.
Добавить немного масла, подмешать руками, накрыть пищевой пленкой и оставить тесто на полчаса для подъема.
После расстойки разделить тесто на четыре части, растянуть руками в лепешки. В сковороде разогреть масло и обжарить лепешки с обеих сторон до румяной корочки.
