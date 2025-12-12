Видео
Україна
Видео

Блюдо на завтрак вместо пирожков — рецепт турецкого повара

Блюдо на завтрак вместо пирожков — рецепт турецкого повара

Ua ru
Дата публикации 12 декабря 2025 05:04
Турецкие картофельные лепешки — простое блюдо на завтрак вместо пирожков
Жареные лепешки. Фото: gospodynka.com.ua

Эти турецкие картофельные лепешки — вкусное и сытное блюдо, которое легко приготовить даже из минимума продуктов. Они получаются мягкими внутри, с аппетитной корочкой снаружи, и прекрасно подходят к утреннему кофе или теплому чаю.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

Вам понадобится:

  • картофель — 3 шт.;
  • молоко — 180 мл.;
  • соль — 0,5 ч. л.;
  • сахар — 0,5 ч. л.;
  • дрожжи сухие — 1 ч. л.;
  • мука — 300 г;
  • масло — при необходимости и для обжаривания.

Способ приготовления

Картофель очистить, нарезать кусочками и отварить в подсоленной воде до мягкости. Готовый картофель превратить в пюре, добавить молоко и перемешать до однородности. Добавить соль, сахар и дрожжи, еще раз перемешать.

простий рецепт на сніданок
Мука и картофель. Фото: gospodynka.com.ua

Постепенно всыпать просеянную муку и замесить мягкое тесто.

картопляні коржики рецепт
Картофельная лепешка. Фото: gospodynka.com.ua

Добавить немного масла, подмешать руками, накрыть пищевой пленкой и оставить тесто на полчаса для подъема.

картопляні коржики на сніданок
Картофельные лепешки. Фото: gospodynka.com.ua

После расстойки разделить тесто на четыре части, растянуть руками в лепешки. В сковороде разогреть масло и обжарить лепешки с обеих сторон до румяной корочки.

рецепт оладьи идея для завтрака пирожки
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
