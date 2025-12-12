Турецкие картофельные лепешки — простое блюдо на завтрак вместо пирожков

Жареные лепешки. Фото: gospodynka.com.ua

Эти турецкие картофельные лепешки — вкусное и сытное блюдо, которое легко приготовить даже из минимума продуктов. Они получаются мягкими внутри, с аппетитной корочкой снаружи, и прекрасно подходят к утреннему кофе или теплому чаю.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

картофель — 3 шт.;

молоко — 180 мл.;

соль — 0,5 ч. л.;

сахар — 0,5 ч. л.;

дрожжи сухие — 1 ч. л.;

мука — 300 г;

масло — при необходимости и для обжаривания.

Способ приготовления

Картофель очистить, нарезать кусочками и отварить в подсоленной воде до мягкости. Готовый картофель превратить в пюре, добавить молоко и перемешать до однородности. Добавить соль, сахар и дрожжи, еще раз перемешать.

Мука и картофель. Фото: gospodynka.com.ua

Постепенно всыпать просеянную муку и замесить мягкое тесто.

Картофельная лепешка. Фото: gospodynka.com.ua

Добавить немного масла, подмешать руками, накрыть пищевой пленкой и оставить тесто на полчаса для подъема.

Картофельные лепешки. Фото: gospodynka.com.ua

После расстойки разделить тесто на четыре части, растянуть руками в лепешки. В сковороде разогреть масло и обжарить лепешки с обеих сторон до румяной корочки.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день

"Хитовые" весенние бутерброды на завтрак — за ними будет очередь.

Легкий завтрак за 2 минуты — как приготовить омлет на воде.

Легкий рецепт булочек с начинкой — понадобится стакан творога.

"Хитовый" китайский омлет — небанальный завтрак за 10 минут.