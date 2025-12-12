Відео
Страва на сніданок замість пиріжків — рецепт турецького кухаря

Страва на сніданок замість пиріжків — рецепт турецького кухаря

Дата публікації: 12 грудня 2025 05:04
Турецькі картопляні коржики — проста страва на сніданок замість пиріжків
Смажені коржики. Фото: gospodynka.com.ua

Ці турецькі картопляні коржики — смачна і ситна страва, яку легко приготувати навіть з мінімуму продуктів. Вони виходять м’якими всередині, з апетитною скоринкою зовні, і чудово пасують до ранкової кави або теплого чаю.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Вам знадобиться:

Вам знадобиться:

  • картопля — 3 шт.;
  • молоко — 180 мл;
  • сіль — 0,5 ч. л.;
  • цукор — 0,5 ч. л.;
  • дріжджі сухі — 1 ч. л.;
  • борошно — 300 г;
  • олія — за потреби та для обсмажування.

Спосіб приготування

Картоплю очистити, нарізати шматочками та відварити у підсоленій воді до м’якості. Готову картоплю перетворити на пюре, додати молоко і перемішати до однорідності. Додати сіль, цукор і дріжджі, ще раз перемішати.

простий рецепт на сніданок
Борошно та картопля. Фото: gospodynka.com.ua

Поступово всипати просіяне борошно і замісити м’яке тісто.

картопляні коржики рецепт
Картопляний коржик. Фото: gospodynka.com.ua

Додати трохи олії, підмішати руками, накрити харчовою плівкою і залишити тісто на пів години для підйому.

картопляні коржики на сніданок
Картопляні коржики. Фото: gospodynka.com.ua

Після вистоювання розділити тісто на чотири частини, розтягнути руками у коржики. У сковороді розігріти олію та обсмажити коржики з обох боків до рум’яної скоринки.

Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день 

"Хітові" весняні бутерброди на сніданок — за ними буде черга. 

Легкий сніданок за 2 хвилини — як приготувати омлет на воді

Легкий рецепт булочок із начинкою — знадобиться склянка сиру. 

"Хітовий" китайський омлет — небанальний сніданок за 10 хвилин

рецепт оладки ідея для сніданку пиріжки
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
