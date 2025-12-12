Турецькі картопляні коржики — проста страва на сніданок замість пиріжків

Страва на сніданок замість пиріжків — рецепт турецького кухаря
Ці турецькі картопляні коржики — смачна і ситна страва, яку легко приготувати навіть з мінімуму продуктів. Вони виходять м’якими всередині, з апетитною скоринкою зовні, і чудово пасують до ранкової кави або теплого чаю.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- картопля — 3 шт.;
- молоко — 180 мл;
- сіль — 0,5 ч. л.;
- цукор — 0,5 ч. л.;
- дріжджі сухі — 1 ч. л.;
- борошно — 300 г;
- олія — за потреби та для обсмажування.
Спосіб приготування
Картоплю очистити, нарізати шматочками та відварити у підсоленій воді до м’якості. Готову картоплю перетворити на пюре, додати молоко і перемішати до однорідності. Додати сіль, цукор і дріжджі, ще раз перемішати.
Поступово всипати просіяне борошно і замісити м’яке тісто.
Додати трохи олії, підмішати руками, накрити харчовою плівкою і залишити тісто на пів години для підйому.
Після вистоювання розділити тісто на чотири частини, розтягнути руками у коржики. У сковороді розігріти олію та обсмажити коржики з обох боків до рум’яної скоринки.
