Турецькі картопляні коржики — проста страва на сніданок замість пиріжків

Смажені коржики. Фото: gospodynka.com.ua

Ці турецькі картопляні коржики — смачна і ситна страва, яку легко приготувати навіть з мінімуму продуктів. Вони виходять м’якими всередині, з апетитною скоринкою зовні, і чудово пасують до ранкової кави або теплого чаю.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Вам знадобиться:

картопля — 3 шт.;

молоко — 180 мл;

сіль — 0,5 ч. л.;

цукор — 0,5 ч. л.;

дріжджі сухі — 1 ч. л.;

борошно — 300 г;

олія — за потреби та для обсмажування.

Спосіб приготування

Картоплю очистити, нарізати шматочками та відварити у підсоленій воді до м’якості. Готову картоплю перетворити на пюре, додати молоко і перемішати до однорідності. Додати сіль, цукор і дріжджі, ще раз перемішати.

Борошно та картопля. Фото: gospodynka.com.ua

Поступово всипати просіяне борошно і замісити м’яке тісто.

Картопляний коржик. Фото: gospodynka.com.ua

Додати трохи олії, підмішати руками, накрити харчовою плівкою і залишити тісто на пів години для підйому.

Картопляні коржики. Фото: gospodynka.com.ua

Після вистоювання розділити тісто на чотири частини, розтягнути руками у коржики. У сковороді розігріти олію та обсмажити коржики з обох боків до рум’яної скоринки.

