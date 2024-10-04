Как использовать воду от вареного картофеля — секрет кулинаров

Чищенный картофель варится в кастрюле. Фото: ixbt.com

Воду из-под вареного картофеля мы обычно сразу сливаем в раковину даже не задумываясь, насколько ценной и полезной она на самом деле может быть. Между тем опытные кулинары уже давно используют ее не только в кулинарных целях, но и даже бытовых.

Как именно применить картофельный отвар с пользой, делимся секретами в нашем материале.

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Как применить воду из-под вареного картофеля в кулинарии

Мы предлагаем три полезных применения отвара картофеля на кухне:

Сделайте диетическое пюре. Как правило, в картофельное пюре добавляют сливки, молоко или сметану. Если у вас непереносимость лактозы или вы хотите, чтобы блюдо было более диетическим, то вместо молочных продуктов используйте именно воду, в которой варился картофель. Пригодится совсем чуть-чуть подсоленного отвара и ваше пюре станет насыщенным и воздушным. Готовьте вкусную выпечку. Если первый вариант был предсказуем, то этот интересный. Вода, в которой варился картофель — прекрасная основа для теста на пирожки, печенье, бисквиты, пиццу, вареники и прочую выпечку. Более того, на ее основе можно выпекать хлеб. Дело в том, что в такой воде много крахмала, поэтому она хорошо скрепляет тесто. Загустите соусы и супы. Крахмал может помочь не только с тестом. Он может сделать соус или суп гораздо гуще. Необходимо добавить один стакан отвара на 1 л супа или соуса. Доведите до кипения и проварите несколько минут, жидкость мгновенно начнет сгущаться.

Картофель варится в кастрюле. Фото: google.com

Что еще можно сделать с водой после варки картофеля

Оказывается, что удачно применить воду из-под вареного картофеля можно не только в кулинарии. Это вещество может помочь и во многих бытовых делах, в частности:

Укрепите свои растения. Картофельным отваром можно поливать как домашние цветы, так и огород или сад. Вносить такое удобрение в комнатные горшки можно 2-3 раза в месяц. Сделайте ванночку для грубой кожи. Еще один способ использовать воду после картофеля – сделать ванночку для грубой кожи. Так, необходимо подогреть картофельный отвар до комфортной температуры, и погрузить в него ладони или ступни на 15 минут. После этого кожа станет нежной, а трещины начнут заживать быстрее. Процедуру лучше делать на ночь. Налейте отвар животным. Добавьте немного воды от вареного картофеля в корм для кота или собаки. В такой воде содержатся полезные для питомца вещества.

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