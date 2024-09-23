Як приготувати квашену капусту, щоб була хрумка і соковита — секретний інгредієнт

Кухар готує квашену капусту. Фото: kaipkada.lt

Квашена капуста — це не тільки смачна, але й корисна страва, яка здатна прикрасити будь-який стіл. Щоб отримати ідеальну текстуру: соковиту, хрумку та насичену смаком, важливо дотримуватись рецепту та правил приготування. Один із секретів — додати особливий інгредієнт у воду для розсолу.

Як правильно приготувати квашену капусту, щоб вона була неймовірно смачна, розповіла авторка українського кулінарного YouTube-блогу "На Здоров'я".

Читайте також:

Як зазначає кулінарка, квашена капуста за цим рецептом готується дуже швидко, з приготуванням впорається навіть початківець, а головне — закуска завжди виходить соковитою та хрусткою.

"Я користуюся цим рецептом багато років, і кращого для мене не існує", — заявила авторка блогу.

Які потрібні продукти для приготування квашеної капусти

На банку 3 л вам необхідно взяти:

капуста — 2–2,5 кг;

морква — одна велика;

лавровий лист — 3 шт.;

чорний перець — 7 горошин.

Секретний інгредієнт для ідеальної квашеної капусти — що додати до води

Виявляється, для того, щоб зробити правильний маринад, не потрібно шукати дорогі або ж якісь унікальні продукти. Це є вдома у кожного — сіль та цукор. Секрет полягає у тому, що необхідно додати правильну кількість, не більше, не менше.

Для маринаду необхідно взяти:

кип'ячену охолоджену воду — 1 л;

сіль — 1 ст. л. (20 г);

цукор — 1 ст. л. (20 г).

Кухар готує квашену капусту. Фото: google.com

Як готувати квашену капусту — простий покроковий рецепт

Щоб приготувати нашу смачну квашену капусту, необхідно:

Нашинкувати капусту дрібними смужками. Натерти моркву на терці. В 1 л води додати сіль та цукор й ретельно перемішати. Перемішати у мисці капусту з морквою, а також горошком та лавровим листом. Заповнити 3 л банку капустою та гарно утрамбувати. Залити маринадом, не доливаючи до верху. Банку слід поставити у глибоку миску й залишити на три дні. Під час ферментації щодня проколюйте капусту ножем або виделкою до самого дна банки, щоб вийшов газ, який утворюється. Піну з капусти потрібно регулярно й ретельно знімати. Після того, як піна перестане утворюватися, а розсіл у банці стане прозорим, капусту можна їсти. Зберігати краще у прохолодному місці.

Раніше ми розповідали, як приготувати дуже смачний салат на зиму з огірками в кетчупі.

Також ми ділилися місячним календарем на вересень 2024 року, який підкаже найвдаліші дні для приготування квашеної капусти.