Як приготувати квашену капусту, щоб була хрумка і соковита — секретний інгредієнт

Як зробити квашену капусту соковитою і хрумкою — додайте цей інгредієнт у воду
Квашена капуста — це не тільки смачна, але й корисна страва, яка здатна прикрасити будь-який стіл. Щоб отримати ідеальну текстуру: соковиту, хрумку та насичену смаком, важливо дотримуватись рецепту та правил приготування. Один із секретів — додати особливий інгредієнт у воду для розсолу.
Як правильно приготувати квашену капусту, щоб вона була неймовірно смачна, розповіла авторка українського кулінарного YouTube-блогу "На Здоров'я".
Як зазначає кулінарка, квашена капуста за цим рецептом готується дуже швидко, з приготуванням впорається навіть початківець, а головне — закуска завжди виходить соковитою та хрусткою.
"Я користуюся цим рецептом багато років, і кращого для мене не існує", — заявила авторка блогу.
Які потрібні продукти для приготування квашеної капусти
На банку 3 л вам необхідно взяти:
- капуста — 2–2,5 кг;
- морква — одна велика;
- лавровий лист — 3 шт.;
- чорний перець — 7 горошин.
Секретний інгредієнт для ідеальної квашеної капусти — що додати до води
Виявляється, для того, щоб зробити правильний маринад, не потрібно шукати дорогі або ж якісь унікальні продукти. Це є вдома у кожного — сіль та цукор. Секрет полягає у тому, що необхідно додати правильну кількість, не більше, не менше.
Для маринаду необхідно взяти:
- кип'ячену охолоджену воду — 1 л;
- сіль — 1 ст. л. (20 г);
- цукор — 1 ст. л. (20 г).
Як готувати квашену капусту — простий покроковий рецепт
Щоб приготувати нашу смачну квашену капусту, необхідно:
- Нашинкувати капусту дрібними смужками.
- Натерти моркву на терці.
- В 1 л води додати сіль та цукор й ретельно перемішати.
- Перемішати у мисці капусту з морквою, а також горошком та лавровим листом.
- Заповнити 3 л банку капустою та гарно утрамбувати.
- Залити маринадом, не доливаючи до верху.
- Банку слід поставити у глибоку миску й залишити на три дні.
- Під час ферментації щодня проколюйте капусту ножем або виделкою до самого дна банки, щоб вийшов газ, який утворюється.
- Піну з капусти потрібно регулярно й ретельно знімати.
- Після того, як піна перестане утворюватися, а розсіл у банці стане прозорим, капусту можна їсти. Зберігати краще у прохолодному місці.
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