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Як зробити квашену капусту соковитою і хрумкою — додайте цей інгредієнт у воду

23 вересня 2024 16:44
Ольга Нечутова - Редактор
Ольга Нечутова
Редактор
Як приготувати квашену капусту, щоб була хрумка і соковита — секретний інгредієнт
Кухар готує квашену капусту. Фото: kaipkada.lt
Ольга Нечутова - Редактор
Ольга Нечутова
Редактор

Квашена капуста — це не тільки смачна, але й корисна страва, яка здатна прикрасити будь-який стіл. Щоб отримати ідеальну текстуру: соковиту, хрумку та насичену смаком, важливо дотримуватись рецепту та правил приготування. Один із секретів — додати особливий інгредієнт у воду для розсолу.

Як правильно приготувати квашену капусту, щоб вона була неймовірно смачна, розповіла авторка українського кулінарного YouTube-блогу "На Здоров'я".

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Як зазначає кулінарка, квашена капуста за цим рецептом готується дуже швидко, з приготуванням впорається навіть початківець, а головне — закуска завжди виходить соковитою та хрусткою. 

"Я користуюся цим рецептом багато років, і кращого для мене не існує", — заявила авторка блогу.

Які потрібні продукти для приготування квашеної капусти 

На банку 3 л вам необхідно взяти:

  • капуста — 2–2,5 кг;
  • морква — одна велика;
  • лавровий лист — 3 шт.;
  • чорний перець — 7 горошин. 

Секретний інгредієнт для ідеальної квашеної капусти — що додати до води 

Виявляється, для того, щоб зробити правильний маринад, не потрібно шукати дорогі або ж якісь унікальні продукти. Це є вдома у кожного — сіль та цукор. Секрет полягає у тому, що необхідно додати правильну кількість, не більше, не менше. 

Для маринаду необхідно взяти:

  • кип'ячену охолоджену воду — 1 л;
  • сіль — 1 ст. л. (20 г);
  • цукор — 1 ст. л. (20 г).

 

Які потрібні продукти для приготування квашеної капусти
Кухар готує квашену капусту. Фото: google.com

Як готувати квашену капусту — простий покроковий рецепт 

Щоб приготувати нашу смачну квашену капусту, необхідно: 

  1. Нашинкувати капусту дрібними смужками. 
  2. Натерти моркву на терці.
  3. В 1 л води додати сіль та цукор й ретельно перемішати.
  4. Перемішати у мисці капусту з морквою, а також горошком та лавровим листом. 
  5. Заповнити 3 л банку капустою та гарно утрамбувати. 
  6. Залити маринадом, не доливаючи до верху.
  7. Банку слід поставити у глибоку миску й залишити на три дні.
  8. Під час ферментації щодня проколюйте капусту ножем або виделкою до самого дна банки, щоб вийшов газ, який утворюється.
  9. Піну з капусти потрібно регулярно й ретельно знімати.
  10. Після того, як піна перестане утворюватися, а розсіл у банці стане прозорим, капусту можна їсти. Зберігати краще у прохолодному місці. 

 

Раніше ми розповідали, як приготувати дуже смачний салат на зиму з огірками в кетчупі.

Також ми ділилися місячним календарем на вересень 2024 року, який підкаже найвдаліші дні для приготування квашеної капусти. 

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