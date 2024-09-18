Коли і як квасити капусту у вересні 2024 за місячним календарем — дати та поради

Коли квасити капусту у вересні 2024 — ідеальні дати за місячним календарем
Засолювання капусти — не звичайне приготування закуски на зиму, а важливий ритуал, який з часом обріс своїми правилами, традиціями та обрядами. Зокрема одним із ключових орієнтирів залишаються фази Місяця.
Щоб приготувати смачну та хрумку квашену капусту, пропонуємо скористатися місячним календарем на вересень 2024 року. Найкращі дати для засолювання опублікував портал moonphasecalendar.org.
Фази Місяця у вересні 2024 року
- Місяць, що спадає — з 1 по 2 вересня;
- Молодик у знаку Діва — 3 вересня 4:55 за Києвом;
- Місяць, що зростає — з 4 по 17 вересня;
- Повня у знаках Овен та Риби (супермісяць) — 18 вересня о 5:34 за Києвом;
- Місяць, що спадає — з 19 по 30 вересня;
- Сонячне затемнення — немає;
- Місячне затемнення — 18 вересня у знаку Риби.
Вплив Місяця та зірок на заквашування капусти — що варто знати
Давно відомо, що Місяць здатен впливати на усе живе на Землі. Звичайно, цьому впливу піддаються й бактерії, які запускають процес бродіння й здатні перетворити звичайну капусту на кулінарний шедевр.
Як фази Місяця впливають на процес:
- Повня — несприятливий час, продукт може стати занадто м'яким та прісним;
- Місяць, що спадає — бактерії, відповідальні за бродіння, менш активні, тому капуста може гірше просолитися або процес займе більше часу;
- Молодик — продукт виходить кислим, така капуста довго зберігатися не буде;
- Місяць, що зростає — ідеальний період для заквашування капусти, страва вийде соковитою, хрумкою, в міру солодкою та кислою.
Також варто звернути увагу на знак Зодіаку, під впливом якого перебуває наш супутник. Вдалими будуть періоди, коли господарюють Овен, Телець, Лев, Козеріг, Стрілець. А ось у дні, коли Місяць знаходиться у знаку Діви, Риб, Рака і Скорпіона краще зайнятися іншими справами.
Коли варто квасити капусту — народні прикмети
- Квашена капуста завжди виходить смачною, якщо готувати її у понеділок, вівторок, четвер або неділю.
- Страва вийде сопливою, гіркою і бридкою, якщо готувати у поганому настрої.
- Хто квасить капусту в радісному настрої, той отримає найкорисніший продукт.
- Якщо помістити в банку з кислим продуктом гілочку осики, то заготовка не скисне.
Коли квасити капусту у вересні 2024 року за місячним календарем
Сприятливі дні місячного календаря для квашення капусти у вересні:
- 19 вересня (17-й місячний день);
- 25 вересня (23-й місячний день);
- 26 вересня (24-й місячний день);
- 28 вересня (26-й місячний день).
Хороші дати для квашення капусти:
- 21 вересня (19-й місячний день).
Нейтральні дні для приготування квашеної капусти у вересні:
- 20 вересня (18-й місячний день);
- 23 вересня (21-й місячний день);
- 24 вересня (22-й місячний день);
- 27 вересня (25-й місячний день).
Погані дні, щоб квасити капусту:
- 22 вересня (20-й місячний день);
- 29 вересня (27-й місячний день).
Як квасити капусту — прості поради, які допоможуть зробити страву ідеальною
Для того, щоб ваша страва з капусти вийшла вдалою, варто дотримуватися таких простих правил:
- Ніколи не пересолюйте. На 1 кг капусти — 1 ст. л. солі.
- Капуста повинна бути покрита на 1 см розсолом, бо потемніє і швидко почне псуватися.
- Обирайте пізні сорти, які є більш тверді. Найкраще капуста, яка пережила перший морозець.
- Заквашувати потрібно тільки в емальованому або скляному посуді.
- Кришки з металу під гніт використовувати не можна.
- Ідеальна температура для зберігання від 0 до +2° С.
Додамо, дотримання народних традицій, перевірених порад і місячних фаз під час засолювання капусти не тільки покращить смакові якості продукту, а й зробить його ще більш корисним для здоров'я.
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