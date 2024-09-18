Коли і як квасити капусту у вересні 2024 за місячним календарем — дати та поради

Жінка квасить капусту на кухні. Фото: depositphotos.com

Засолювання капусти — не звичайне приготування закуски на зиму, а важливий ритуал, який з часом обріс своїми правилами, традиціями та обрядами. Зокрема одним із ключових орієнтирів залишаються фази Місяця.

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Щоб приготувати смачну та хрумку квашену капусту, пропонуємо скористатися місячним календарем на вересень 2024 року. Найкращі дати для засолювання опублікував портал moonphasecalendar.org.

Фази Місяця у вересні 2024 року

Місяць, що спадає — з 1 по 2 вересня;

Молодик у знаку Діва — 3 вересня 4:55 за Києвом;

Місяць, що зростає — з 4 по 17 вересня;

Повня у знаках Овен та Риби (супермісяць) — 18 вересня о 5:34 за Києвом;

Місяць, що спадає — з 19 по 30 вересня;

Сонячне затемнення — немає;

Місячне затемнення — 18 вересня у знаку Риби.

Фази Місяця. Фото: depositphotos.com

Вплив Місяця та зірок на заквашування капусти — що варто знати

Давно відомо, що Місяць здатен впливати на усе живе на Землі. Звичайно, цьому впливу піддаються й бактерії, які запускають процес бродіння й здатні перетворити звичайну капусту на кулінарний шедевр.

Як фази Місяця впливають на процес:

Повня — несприятливий час, продукт може стати занадто м'яким та прісним;

— несприятливий час, продукт може стати занадто м'яким та прісним; Місяць, що спадає — бактерії, відповідальні за бродіння, менш активні, тому капуста може гірше просолитися або процес займе більше часу;

— бактерії, відповідальні за бродіння, менш активні, тому капуста може гірше просолитися або процес займе більше часу; Молодик — продукт виходить кислим, така капуста довго зберігатися не буде;

— продукт виходить кислим, така капуста довго зберігатися не буде; Місяць, що зростає — ідеальний період для заквашування капусти, страва вийде соковитою, хрумкою, в міру солодкою та кислою.

Також варто звернути увагу на знак Зодіаку, під впливом якого перебуває наш супутник. Вдалими будуть періоди, коли господарюють Овен, Телець, Лев, Козеріг, Стрілець. А ось у дні, коли Місяць знаходиться у знаку Діви, Риб, Рака і Скорпіона краще зайнятися іншими справами.

Квашена капуста. Фото: depositphotos.com

Коли варто квасити капусту — народні прикмети

Квашена капуста завжди виходить смачною, якщо готувати її у понеділок, вівторок, четвер або неділю.

Страва вийде сопливою, гіркою і бридкою, якщо готувати у поганому настрої.

Хто квасить капусту в радісному настрої, той отримає найкорисніший продукт.

Якщо помістити в банку з кислим продуктом гілочку осики, то заготовка не скисне.

Коли квасити капусту у вересні 2024 року за місячним календарем

Сприятливі дні місячного календаря для квашення капусти у вересні:

19 вересня (17-й місячний день);

25 вересня (23-й місячний день);

26 вересня (24-й місячний день);

28 вересня (26-й місячний день).

Хороші дати для квашення капусти:

21 вересня (19-й місячний день).

Нейтральні дні для приготування квашеної капусти у вересні:

20 вересня (18-й місячний день);

23 вересня (21-й місячний день);

24 вересня (22-й місячний день);

27 вересня (25-й місячний день).

Погані дні, щоб квасити капусту:

22 вересня (20-й місячний день);

29 вересня (27-й місячний день).

Приготування квашеної капусти. Фото: freepik.com

Як квасити капусту — прості поради, які допоможуть зробити страву ідеальною

Для того, щоб ваша страва з капусти вийшла вдалою, варто дотримуватися таких простих правил:

Ніколи не пересолюйте. На 1 кг капусти — 1 ст. л. солі. Капуста повинна бути покрита на 1 см розсолом, бо потемніє і швидко почне псуватися. Обирайте пізні сорти, які є більш тверді. Найкраще капуста, яка пережила перший морозець. Заквашувати потрібно тільки в емальованому або скляному посуді. Кришки з металу під гніт використовувати не можна. Ідеальна температура для зберігання від 0 до +2° С.

Додамо, дотримання народних традицій, перевірених порад і місячних фаз під час засолювання капусти не тільки покращить смакові якості продукту, а й зробить його ще більш корисним для здоров'я.

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