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Коли квасити капусту у вересні 2024 — ідеальні дати за місячним календарем

18 вересня 2024 17:44
Ольга Нечутова - Редактор
Ольга Нечутова
Редактор
Коли і як квасити капусту у вересні 2024 за місячним календарем — дати та поради
Жінка квасить капусту на кухні. Фото: depositphotos.com
Ольга Нечутова - Редактор
Ольга Нечутова
Редактор

Засолювання капусти — не звичайне приготування закуски на зиму, а важливий ритуал, який з часом обріс своїми правилами, традиціями та обрядами. Зокрема одним із ключових орієнтирів залишаються фази Місяця. 

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Щоб приготувати смачну та хрумку квашену капусту, пропонуємо скористатися місячним календарем на вересень 2024 року. Найкращі дати для засолювання опублікував портал moonphasecalendar.org

 Фази Місяця у вересні 2024 року

  • Місяць, що спадає — з 1 по 2 вересня;
  • Молодик у знаку Діва — 3 вересня 4:55 за Києвом;
  • Місяць, що зростає — з 4 по 17 вересня;
  • Повня у знаках Овен та Риби (супермісяць) — 18 вересня о 5:34 за Києвом;
  • Місяць, що спадає — з 19 по 30 вересня;
  • Сонячне затемнення — немає;
  • Місячне затемнення — 18 вересня у знаку Риби.

 

Фази Місяця у вересні 2024 року
Фази Місяця. Фото: depositphotos.com

Вплив Місяця та зірок на заквашування капусти — що варто знати

Давно відомо, що Місяць здатен впливати на усе живе на Землі. Звичайно, цьому впливу піддаються й бактерії, які запускають процес бродіння й здатні перетворити звичайну капусту на кулінарний шедевр. 

Як фази Місяця впливають на процес: 

  • Повня — несприятливий час, продукт може стати занадто м'яким та прісним;
  • Місяць, що спадає — бактерії, відповідальні за бродіння, менш активні, тому капуста може гірше просолитися або процес займе більше часу;
  • Молодик — продукт виходить кислим, така капуста довго зберігатися не буде;
  • Місяць, що зростає — ідеальний період для заквашування капусти, страва вийде соковитою, хрумкою, в міру солодкою та кислою. 

Також варто звернути увагу на знак Зодіаку, під впливом якого перебуває наш супутник. Вдалими будуть періоди, коли господарюють Овен, Телець, Лев, Козеріг, Стрілець. А ось у дні, коли Місяць знаходиться у знаку Діви, Риб, Рака і Скорпіона краще зайнятися іншими справами. 

 

Вплив Місяця та зірок на заквашування капусти — що варто знати
Квашена капуста. Фото: depositphotos.com

Коли варто квасити капусту — народні прикмети 

  • Квашена капуста завжди виходить смачною, якщо готувати її у понеділок, вівторок, четвер або неділю.
  • Страва вийде сопливою, гіркою і бридкою, якщо готувати у поганому настрої. 
  • Хто квасить капусту в радісному настрої, той отримає найкорисніший продукт. 
  • Якщо помістити в банку з кислим продуктом гілочку осики, то заготовка не скисне.

Коли квасити капусту у вересні 2024 року за місячним календарем

Сприятливі дні місячного календаря для квашення капусти у вересні: 

  • 19 вересня (17-й місячний день);
  • 25 вересня (23-й місячний день);
  • 26 вересня (24-й місячний день);
  • 28 вересня (26-й місячний день).

Хороші дати для квашення капусти: 

  • 21 вересня (19-й місячний день).

Нейтральні дні для приготування квашеної капусти у вересні:

  • 20 вересня (18-й місячний день);
  • 23 вересня (21-й місячний день);
  • 24 вересня (22-й місячний день);
  • 27 вересня (25-й місячний день).

Погані дні, щоб квасити капусту: 

  • 22 вересня (20-й місячний день);
  • 29 вересня (27-й місячний день).

 

Коли квасити капусту у вересні 2024 року за місячним календарем
Приготування квашеної капусти. Фото: freepik.com

Як квасити капусту — прості поради, які допоможуть зробити страву ідеальною 

Для того, щоб ваша страва з капусти вийшла вдалою, варто дотримуватися таких простих правил: 

  1. Ніколи не пересолюйте. На 1 кг капусти — 1 ст. л. солі.
  2. Капуста повинна бути покрита на 1 см розсолом, бо потемніє і швидко почне псуватися.
  3. Обирайте пізні сорти, які є більш тверді. Найкраще капуста, яка пережила перший морозець. 
  4. Заквашувати потрібно тільки в емальованому або скляному посуді.
  5. Кришки з металу під гніт використовувати не можна.
  6. Ідеальна температура для зберігання від 0 до +2° С.

Додамо, дотримання народних традицій, перевірених порад і місячних фаз під час засолювання капусти не тільки покращить смакові якості продукту, а й зробить його ще більш корисним для здоров'я.

 

Раніше ми розповідали, як приготувати дуже смачний салат на зиму з огірками в кетчупі.

Також ділимося рецептом смачних маринованих томатів у мінеральній воді. 

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