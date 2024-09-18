Когда и как квасить капусту в сентябре 2024 года по лунному календарю — даты и советы

Женщина квасит капусту на кухне. Фото: depositphotos.com

Засолка капусты — не обычное приготовление закуски на зиму, а важный ритуал, со временем обросший своими правилами, традициями и обрядами. В частности, одним из ключевых ориентиров остаются фазы Луны.

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Чтобы приготовить вкусную и хрустящую квашеную капусту, предлагаем воспользоваться лунным календарем на сентябрь 2024 года. Лучшие даты для засолки опубликовал портал moonphasecalendar.org.

Фазы Луны в сентябре 2024 года

Убывающая Луна — с 1 по 2 сентября;

Новолуние в знаке Дева — 3 сентября 4:55 по Киеву;

Растущая Луна — с 4 по 17 сентября;

Полнолуние в знаках Овен и Рыбы (суперлуна) — 18 сентября в 5:34 по Киеву;

Убывающая Луна — с 19 по 30 сентября;

Солнечное затмение — нет;

Лунное затмение — 18 сентября в знаке Рыбы.

Фазы Луны. Фото: depositphotos.com

Влияние Луны и звезд на заквашивание капусты — что следует знать

Давно известно, что Луна способна влиять на все живое на Земле. Конечно, этому влиянию подвергаются и бактерии, запускающие процесс брожения и способные превратить обычную капусту в кулинарный шедевр.

Как фазы Луны влияют на процесс:

Полнолуние — неблагоприятное время, продукт может стать слишком мягким и пресным;

— неблагоприятное время, продукт может стать слишком мягким и пресным; Убывающая Луна — бактерии, ответственные за брожение, менее активны, поэтому капуста может хуже просолиться или процесс займет больше времени;

— бактерии, ответственные за брожение, менее активны, поэтому капуста может хуже просолиться или процесс займет больше времени; Новолуние — продукт получается кислым, такая капуста долго храниться не будет;

— продукт получается кислым, такая капуста долго храниться не будет; Растущая Луна — идеальный период для заквашивания капусты, блюдо получится сочным, хрустящим, в меру сладким и кислым.

Также следует обратить внимание на знак Зодиака, под влиянием которого находится наш спутник. Удачными будут периоды, когда главенствуют Овен, Телец, Лев, Козерог, Стрелец. А вот в дни, когда Луна находится в знаке Девы, Рыб, Рака и Скорпиона лучше заняться другими делами.

Квашеная капуста. Фото: depositphotos.com

Когда стоит квасить капусту — народные приметы

Квашеная капуста всегда получается вкусной, если готовить ее в понедельник, вторник, четверг или воскресенье.

Кушанье получится сопливым, горьким и безобразным, если готовить в плохом настроении.

Кто квасит капусту в радостном настроении, тот получит самый полезный продукт.

Если поместить в банку с кислым продуктом веточку осины, то заготовка не скиснет.

Когда квасить капусту в сентябре 2024 года по лунному календарю

Благоприятные дни лунного календаря для квашения капусты в сентябре:

19 сентября (17-й лунный день);

25 сентября (23-й лунный день);

26 сентября (24-й лунный день);

28 сентября (26-й лунный день).

Хорошие даты для квашения капусты:

21 сентября (19-й лунный день).

Нейтральные дни для приготовления квашеной капусты в сентябре:

20 сентября (18-й лунный день);

23 сентября (21-й лунный день);

24 сентября (22-й лунный день);

27 сентября (25-й лунный день).

Плохие дни, чтобы квасить капусту:

22 сентября (20-й лунный день);

29 сентября (27-й лунный день).

Приготовление квашеной капусты. Фото: freepik.com

Как квасить капусту — простые советы, которые помогут сделать блюдо идеальным

Для того чтобы ваше блюдо из капусты получилось удачным, следует придерживаться следующих простых правил:

Никогда не пересаливайте. На 1 кг капусты — 1 ст. л. соли. Капуста должна быть покрыта на 1 см рассолом, потому что потемнеет и быстро начнет портиться. Выбирайте поздние сорта, которые более жесткие. Лучше всего брать капусту, пережившую первый мороз. Заквашивать нужно только в эмалированной или стеклянной посуде. Крышки из металла использовать нельзя. Идеальная температура для хранения от 0 до +2°С.

Добавим, что соблюдение народных традиций, проверенных советов и лунных фаз во время засолки капусты не только улучшит вкусовые качества продукта, но и сделает его еще более полезным для здоровья.

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