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Когда квасить капусту в сентябре 2024 — идеальные даты по лунному календарю

18 сентября 2024 17:44
Ольга Нечутова - Редактор
Ольга Нечутова
Редактор
Когда и как квасить капусту в сентябре 2024 года по лунному календарю — даты и советы
Женщина квасит капусту на кухне. Фото: depositphotos.com
Ольга Нечутова - Редактор
Ольга Нечутова
Редактор

Засолка капусты — не обычное приготовление закуски на зиму, а важный ритуал, со временем обросший своими правилами, традициями и обрядами. В частности, одним из ключевых ориентиров остаются фазы Луны.

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Чтобы приготовить вкусную и хрустящую квашеную капусту, предлагаем воспользоваться лунным календарем на сентябрь 2024 года. Лучшие даты для засолки опубликовал портал moonphasecalendar.org.

Фазы Луны в сентябре 2024 года

  • Убывающая Луна — с 1 по 2 сентября;
  • Новолуние в знаке Дева — 3 сентября 4:55 по Киеву;
  • Растущая Луна — с 4 по 17 сентября;
  • Полнолуние в знаках Овен и Рыбы (суперлуна) — 18 сентября в 5:34 по Киеву;
  • Убывающая Луна — с 19 по 30 сентября;
  • Солнечное затмение — нет;
  • Лунное затмение — 18 сентября в знаке Рыбы.

 

Фазы Луны в сентябре 2024 года
Фазы Луны. Фото: depositphotos.com

Влияние Луны и звезд на заквашивание капусты — что следует знать

Давно известно, что Луна способна влиять на все живое на Земле. Конечно, этому влиянию подвергаются и бактерии, запускающие процесс брожения и способные превратить обычную капусту в кулинарный шедевр.

Как фазы Луны влияют на процесс:

  • Полнолуние — неблагоприятное время, продукт может стать слишком мягким и пресным;
  • Убывающая Луна — бактерии, ответственные за брожение, менее активны, поэтому капуста может хуже просолиться или процесс займет больше времени;
  • Новолуние — продукт получается кислым, такая капуста долго храниться не будет;
  • Растущая Луна — идеальный период для заквашивания капусты, блюдо получится сочным, хрустящим, в меру сладким и кислым.

Также следует обратить внимание на знак Зодиака, под влиянием которого находится наш спутник. Удачными будут периоды, когда главенствуют Овен, Телец, Лев, Козерог, Стрелец. А вот в дни, когда Луна находится в знаке Девы, Рыб, Рака и Скорпиона лучше заняться другими делами.

 

Влияние Луны и звезд на заквашивание капусты — что следует знать
Квашеная капуста. Фото: depositphotos.com

Когда стоит квасить капусту — народные приметы

  • Квашеная капуста всегда получается вкусной, если готовить ее в понедельник, вторник, четверг или воскресенье.
  • Кушанье получится сопливым, горьким и безобразным, если готовить в плохом настроении.
  • Кто квасит капусту в радостном настроении, тот получит самый полезный продукт.
  • Если поместить в банку с кислым продуктом веточку осины, то заготовка не скиснет.

Когда квасить капусту в сентябре 2024 года по лунному календарю

Благоприятные дни лунного календаря для квашения капусты в сентябре:

  • 19 сентября (17-й лунный день);
  • 25 сентября (23-й лунный день);
  • 26 сентября (24-й лунный день);
  • 28 сентября (26-й лунный день).

Хорошие даты для квашения капусты:

  • 21 сентября (19-й лунный день).

Нейтральные дни для приготовления квашеной капусты в сентябре:

  • 20 сентября (18-й лунный день);
  • 23 сентября (21-й лунный день);
  • 24 сентября (22-й лунный день);
  • 27 сентября (25-й лунный день).

Плохие дни, чтобы квасить капусту:

  • 22 сентября (20-й лунный день);
  • 29 сентября (27-й лунный день).

 

Когда квасить капусту в сентябре 2024 года по лунному календарю
Приготовление квашеной капусты. Фото: freepik.com

Как квасить капусту — простые советы, которые помогут сделать блюдо идеальным

Для того чтобы ваше блюдо из капусты получилось удачным, следует придерживаться следующих простых правил:

  1. Никогда не пересаливайте. На 1 кг капусты — 1 ст. л. соли.
  2. Капуста должна быть покрыта на 1 см рассолом, потому что потемнеет и быстро начнет портиться.
  3. Выбирайте поздние сорта, которые более жесткие. Лучше всего брать капусту, пережившую первый мороз.
  4. Заквашивать нужно только в эмалированной или стеклянной посуде.
  5. Крышки из металла использовать нельзя.
  6. Идеальная температура для хранения от 0 до +2°С.

Добавим, что соблюдение народных традиций, проверенных советов и лунных фаз во время засолки капусты не только улучшит вкусовые качества продукта, но и сделает его еще более полезным для здоровья.

 

Ранее мы рассказывали, как приготовить вкуснейший салат на зиму с огурцами в кетчупе.

Также делимся рецептом вкусных маринованных томатов в минеральной воде.

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