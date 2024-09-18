Когда и как квасить капусту в сентябре 2024 года по лунному календарю — даты и советы

Когда квасить капусту в сентябре 2024 — идеальные даты по лунному календарю
Засолка капусты — не обычное приготовление закуски на зиму, а важный ритуал, со временем обросший своими правилами, традициями и обрядами. В частности, одним из ключевых ориентиров остаются фазы Луны.
Чтобы приготовить вкусную и хрустящую квашеную капусту, предлагаем воспользоваться лунным календарем на сентябрь 2024 года. Лучшие даты для засолки опубликовал портал moonphasecalendar.org.
Фазы Луны в сентябре 2024 года
- Убывающая Луна — с 1 по 2 сентября;
- Новолуние в знаке Дева — 3 сентября 4:55 по Киеву;
- Растущая Луна — с 4 по 17 сентября;
- Полнолуние в знаках Овен и Рыбы (суперлуна) — 18 сентября в 5:34 по Киеву;
- Убывающая Луна — с 19 по 30 сентября;
- Солнечное затмение — нет;
- Лунное затмение — 18 сентября в знаке Рыбы.
Влияние Луны и звезд на заквашивание капусты — что следует знать
Давно известно, что Луна способна влиять на все живое на Земле. Конечно, этому влиянию подвергаются и бактерии, запускающие процесс брожения и способные превратить обычную капусту в кулинарный шедевр.
Как фазы Луны влияют на процесс:
- Полнолуние — неблагоприятное время, продукт может стать слишком мягким и пресным;
- Убывающая Луна — бактерии, ответственные за брожение, менее активны, поэтому капуста может хуже просолиться или процесс займет больше времени;
- Новолуние — продукт получается кислым, такая капуста долго храниться не будет;
- Растущая Луна — идеальный период для заквашивания капусты, блюдо получится сочным, хрустящим, в меру сладким и кислым.
Также следует обратить внимание на знак Зодиака, под влиянием которого находится наш спутник. Удачными будут периоды, когда главенствуют Овен, Телец, Лев, Козерог, Стрелец. А вот в дни, когда Луна находится в знаке Девы, Рыб, Рака и Скорпиона лучше заняться другими делами.
Когда стоит квасить капусту — народные приметы
- Квашеная капуста всегда получается вкусной, если готовить ее в понедельник, вторник, четверг или воскресенье.
- Кушанье получится сопливым, горьким и безобразным, если готовить в плохом настроении.
- Кто квасит капусту в радостном настроении, тот получит самый полезный продукт.
- Если поместить в банку с кислым продуктом веточку осины, то заготовка не скиснет.
Когда квасить капусту в сентябре 2024 года по лунному календарю
Благоприятные дни лунного календаря для квашения капусты в сентябре:
- 19 сентября (17-й лунный день);
- 25 сентября (23-й лунный день);
- 26 сентября (24-й лунный день);
- 28 сентября (26-й лунный день).
Хорошие даты для квашения капусты:
- 21 сентября (19-й лунный день).
Нейтральные дни для приготовления квашеной капусты в сентябре:
- 20 сентября (18-й лунный день);
- 23 сентября (21-й лунный день);
- 24 сентября (22-й лунный день);
- 27 сентября (25-й лунный день).
Плохие дни, чтобы квасить капусту:
- 22 сентября (20-й лунный день);
- 29 сентября (27-й лунный день).
Как квасить капусту — простые советы, которые помогут сделать блюдо идеальным
Для того чтобы ваше блюдо из капусты получилось удачным, следует придерживаться следующих простых правил:
- Никогда не пересаливайте. На 1 кг капусты — 1 ст. л. соли.
- Капуста должна быть покрыта на 1 см рассолом, потому что потемнеет и быстро начнет портиться.
- Выбирайте поздние сорта, которые более жесткие. Лучше всего брать капусту, пережившую первый мороз.
- Заквашивать нужно только в эмалированной или стеклянной посуде.
- Крышки из металла использовать нельзя.
- Идеальная температура для хранения от 0 до +2°С.
Добавим, что соблюдение народных традиций, проверенных советов и лунных фаз во время засолки капусты не только улучшит вкусовые качества продукта, но и сделает его еще более полезным для здоровья.
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