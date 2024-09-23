Как приготовить квашеную капусту, чтобы была хрустящая и сочная — секретный ингредиент

Повар готовит квашеную капусту. Фото: kaipkada.lt

Квашеная капуста — это не только вкусное, но и полезное блюдо, которое способно украсить любой стол. Чтобы получить идеальную текстуру: сочную, хрустящую и насыщенную вкусом, важно придерживаться рецепта и правил приготовления. Один из секретов — добавить особый ингредиент в воду для рассола.

Как правильно приготовить квашеную капусту, чтобы она была невероятно вкусная, рассказала автор украинского кулинарного YouTube-блога "На Здоров'я".

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Как отмечает кулинар, квашеная капуста по этому рецепту готовится очень быстро, с приготовлением справится даже начинающий, а главное — закуска всегда получается сочной и хрустящей.

"Я пользуюсь этим рецептом много лет, и лучшего для меня не существует", — заявила автор блога.

Какие нужны продукты для приготовления квашеной капусты

На банку 3 л вам необходимо взять:

капуста — 2-2,5 кг;

морковь — одна большая;

лавровый лист — 3 шт.;

черный перец — 7 горошин.

Секретный ингредиент для идеальной квашеной капусты — что добавить в воду

Оказывается, для того, чтобы сделать правильный маринад, не нужно искать дорогие или какие-то уникальные продукты. Это дома у каждого — соль и сахар. Секрет заключается в том, что необходимо добавить правильное количество, не больше, не меньше.

Для маринада необходимо взять:

кипяченую охлажденную воду — 1 л;

соль — 1 ст. л. (20 г);

сахар — 1 ст. л. (20 г).

Повар готовит квашеную капусту. Фото: google.com

Как готовить квашеную капусту — простой пошаговый рецепт

Чтобы приготовить нашу вкусную квашеную капусту, необходимо:

Нашинковать капусту мелкими полосками. Натереть морковь на терке. В 1 л воды добавить соль и сахар и тщательно перемешать. Перемешать в миске капусту с морковью, горошком и лавровым листом. Наполнить 3 л банку капустой и хорошо утрамбовать. Залить маринадом, не заливая до верху. Банку следует поставить в глубокую миску и оставить на три дня. Во время ферментации каждый день прокалывайте капусту ножом или вилкой до самого дна банки, чтобы вышел газ, который образуется. Пену из капусты нужно регулярно и тщательно снимать. После того, как пена перестанет образовываться, а рассол в банке станет прозрачным, капусту можно есть. Хранить лучше в прохладном месте.

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