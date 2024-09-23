Как приготовить квашеную капусту, чтобы была хрустящая и сочная — секретный ингредиент

Как сделать квашеную капусту сочной и хрустящей — добавьте этот ингредиент в воду
Квашеная капуста — это не только вкусное, но и полезное блюдо, которое способно украсить любой стол. Чтобы получить идеальную текстуру: сочную, хрустящую и насыщенную вкусом, важно придерживаться рецепта и правил приготовления. Один из секретов — добавить особый ингредиент в воду для рассола.
Как правильно приготовить квашеную капусту, чтобы она была невероятно вкусная, рассказала автор украинского кулинарного YouTube-блога "На Здоров'я".
Как отмечает кулинар, квашеная капуста по этому рецепту готовится очень быстро, с приготовлением справится даже начинающий, а главное — закуска всегда получается сочной и хрустящей.
"Я пользуюсь этим рецептом много лет, и лучшего для меня не существует", — заявила автор блога.
Какие нужны продукты для приготовления квашеной капусты
На банку 3 л вам необходимо взять:
- капуста — 2-2,5 кг;
- морковь — одна большая;
- лавровый лист — 3 шт.;
- черный перец — 7 горошин.
Секретный ингредиент для идеальной квашеной капусты — что добавить в воду
Оказывается, для того, чтобы сделать правильный маринад, не нужно искать дорогие или какие-то уникальные продукты. Это дома у каждого — соль и сахар. Секрет заключается в том, что необходимо добавить правильное количество, не больше, не меньше.
Для маринада необходимо взять:
- кипяченую охлажденную воду — 1 л;
- соль — 1 ст. л. (20 г);
- сахар — 1 ст. л. (20 г).
Как готовить квашеную капусту — простой пошаговый рецепт
Чтобы приготовить нашу вкусную квашеную капусту, необходимо:
- Нашинковать капусту мелкими полосками.
- Натереть морковь на терке.
- В 1 л воды добавить соль и сахар и тщательно перемешать.
- Перемешать в миске капусту с морковью, горошком и лавровым листом.
- Наполнить 3 л банку капустой и хорошо утрамбовать.
- Залить маринадом, не заливая до верху.
- Банку следует поставить в глубокую миску и оставить на три дня.
- Во время ферментации каждый день прокалывайте капусту ножом или вилкой до самого дна банки, чтобы вышел газ, который образуется.
- Пену из капусты нужно регулярно и тщательно снимать.
- После того, как пена перестанет образовываться, а рассол в банке станет прозрачным, капусту можно есть. Хранить лучше в прохладном месте.
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