Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Вкус arrow Как сделать квашеную капусту сочной и хрустящей — добавьте этот ингредиент в воду arrow

Как сделать квашеную капусту сочной и хрустящей — добавьте этот ингредиент в воду

23 сентября 2024 16:44
Ольга Нечутова - Редактор
Ольга Нечутова
Редактор
Как приготовить квашеную капусту, чтобы была хрустящая и сочная — секретный ингредиент
Повар готовит квашеную капусту. Фото: kaipkada.lt
Ольга Нечутова - Редактор
Ольга Нечутова
Редактор

Квашеная капуста — это не только вкусное, но и полезное блюдо, которое способно украсить любой стол. Чтобы получить идеальную текстуру: сочную, хрустящую и насыщенную вкусом, важно придерживаться рецепта и правил приготовления. Один из секретов — добавить особый ингредиент в воду для рассола.

Как правильно приготовить квашеную капусту, чтобы она была невероятно вкусная, рассказала автор украинского кулинарного YouTube-блога "На Здоров'я".

Читайте также:

Как отмечает кулинар, квашеная капуста по этому рецепту готовится очень быстро, с приготовлением справится даже начинающий, а главное — закуска всегда получается сочной и хрустящей.

"Я пользуюсь этим рецептом много лет, и лучшего для меня не существует", — заявила автор блога.

Какие нужны продукты для приготовления квашеной капусты

На банку 3 л вам необходимо взять:

  • капуста — 2-2,5 кг;
  • морковь — одна большая;
  • лавровый лист — 3 шт.;
  • черный перец — 7 горошин.

Секретный ингредиент для идеальной квашеной капусты — что добавить в воду

Оказывается, для того, чтобы сделать правильный маринад, не нужно искать дорогие или какие-то уникальные продукты. Это дома у каждого — соль и сахар. Секрет заключается в том, что необходимо добавить правильное количество, не больше, не меньше.

Для маринада необходимо взять:

  • кипяченую охлажденную воду — 1 л;
  • соль — 1 ст. л. (20 г);
  • сахар — 1 ст. л. (20 г).

 

Какие нужны продукты для приготовления квашеной капусты
Повар готовит квашеную капусту. Фото: google.com

Как готовить квашеную капусту — простой пошаговый рецепт

Чтобы приготовить нашу вкусную квашеную капусту, необходимо:

  1. Нашинковать капусту мелкими полосками.
  2. Натереть морковь на терке.
  3. В 1 л воды добавить соль и сахар и тщательно перемешать.
  4. Перемешать в миске капусту с морковью, горошком и лавровым листом.
  5. Наполнить 3 л банку капустой и хорошо утрамбовать.
  6. Залить маринадом, не заливая до верху.
  7. Банку следует поставить в глубокую миску и оставить на три дня.
  8. Во время ферментации каждый день прокалывайте капусту ножом или вилкой до самого дна банки, чтобы вышел газ, который образуется.
  9. Пену из капусты нужно регулярно и тщательно снимать.
  10. После того, как пена перестанет образовываться, а рассол в банке станет прозрачным, капусту можно есть. Хранить лучше в прохладном месте.

 

Ранее мы рассказывали, как приготовить вкуснейший салат на зиму с огурцами в кетчупе.

Также мы делились лунным календарем на сентябрь 2024 года, который подскажет самые удачные дни для приготовления квашеной капусты.

лайфхаки советы рецепт заготовка на зиму квашенная капуста закуска

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Срочная новость

17:45 У Харкові пролунали вибухи — що відомо

17:34 Штрафы за необновление данных — могут ли наказать человека с отсрочкой

Text

17:31 Удар по Запорожью - в ОВА сообщили о деталях расследования

17:30 Telegram будет сотрудничать с правоохранительными органами — Дуров сообщил детали

Text

17:23 Рябцев объяснил, как в Украине защищают энергоблоки АЭС от атак России

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно для подростков - 80x80

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно для подростков

17:22 В Укргидрометцентре удивили прогнозом погоды в Украине на завтра

17:17 В Укрзалізниці объяснили, почему военный в поезде Одесса — Ковель спал в тамбуре

17:06 В пару к Довбику у владельца Ромы появится другой звездный футболист из Черкасс

17:00 Жара становится опасной — синоптики рассказали об угрозе для Киева и области

16:57 В Украине приостановили мобилизацию определенной категории мужчин, — Гончаренко

Срочная новость

17:45 У Харкові пролунали вибухи — що відомо

17:34 Штрафы за необновление данных — могут ли наказать человека с отсрочкой

17:30 Telegram будет сотрудничать с правоохранительными органами — Дуров сообщил детали

17:22 В Укргидрометцентре удивили прогнозом погоды в Украине на завтра

17:17 В Укрзалізниці объяснили, почему военный в поезде Одесса — Ковель спал в тамбуре

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно для подростков - 80x80

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно для подростков

17:06 В пару к Довбику у владельца Ромы появится другой звездный футболист из Черкасс

17:00 Жара становится опасной — синоптики рассказали об угрозе для Киева и области

16:57 В Украине приостановили мобилизацию определенной категории мужчин, — Гончаренко

16:55 Во Львове открыли уникальную выставку под открытым небом в честь Соломии Крушельницкой

16:45 Синоптик Наталья Диденко сообщила, какой будет погода завтра, и предупредила об угрозе

Эксклюзив

08:05 Буллинг детей с расстройствами спектра аутизма — советы психолога

06:40 Сколько стоит 1 кг алюминия в сентябре — цены на цветные металлы в Украине

06:05 Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно для подростков

20 сентября 2024

18:43 Одесситы о мире и победе — какими их видят

06:37 Цены на продукты в Украине — на сколько подорожали мясо, сало и колбаса в сентябре

Новость с видео

06:07 Сокращают выплаты и требуют работать — изменения для украинских беженцев в ЕС

19 сентября 2024

19:33 Одесский онкодиспансер сегодня — ТОП-3 заболеваний и что изменилось за год

18 сентября 2024
Эксклюзив

18:43 Компенсация за затопленное авто в Одессе — миф или реальность

06:40 В Украине продолжают расти цены на золото — сколько стоит 1 г драгоценных металлов в сентябре

06:36 Дорогой металлолом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские танки

Text

17:31 Удар по Запорожью - в ОВА сообщили о деталях расследования

Text

17:23 Рябцев объяснил, как в Украине защищают энергоблоки АЭС от атак России

Text

15:27 Нардеп раскритиковал изъятие НДФЛ у силовиков и военных

Text

14:13 Оторванный от реалий — нардеп высказался о целесообразности телемарафона

Text

13:41 Нардеп Евтушок сообщил, будут ли повышать зарплату народным депутатам

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно для подростков - 80x80

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно для подростков

Text

13:15 Военный назвал главную причину, почему война может закончиться в 2025 году

Text

13:00 Зеленский в США и удар по автобусу в Сумской области — эфир День.LIVE

Text

11:12 Украинский военный заявил о том, что россияне КАБами атакуют Курскую область

Text

11:05 Осень может изменить ход войны — военный заявил, что ресурсы россиян заканчиваются

Text

08:06 Визит Зеленского в США и украинская атака на военные объекты россиян — эфир Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:38 В Раде назвали сумму, которую будут платить мужчины для бронирования от мобилизации

12 сентября 2024

06:01 Ощадбанк оставил пенсионера без денег — почему блокируют 100% суммы

21 сентября 2024

06:30 Новые правила мобилизации — какое имущество не могут забрать у уклонистов

13 сентября 2024

06:10 Украинцы получат доплаты к пенсиям в 889 грн — кто имеет право

22 сентября 2024

12:52 Выплаты военнослужащим — на какую сумму отпускных можно рассчитывать

12 сентября 2024

14:31 Повышение пенсий на 1500 грн — что известно о будущей индексации

10 сентября 2024

03:20 Торт за 15 минут, всего из 5 ингредиентов — без выпечки, быстро, бюджетно и очень вкусно

08:00 Украинцам доступна финансовая помощь от NRC — как подать заявку

14 сентября 2024

16:20 Откупиться будет невозможно — в Украине анонсировали новые правила бронирования от мобилизации

18 сентября 2024

06:45 Ошибаются 52% водителей — какой автомобиль нарушает правило на круговом перекрестке