Как сварить идеальную перловку: секреты приготовления рассыпчатой каши

Перловая каша. Фото: magnific.com

Многие считают перловку скучной и пресной крупой, но опытные повара знают, как полностью изменить её вкус. Всего несколько простых добавок во время варки помогут сделать кашу ароматной, нежной и рассыпчатой. Результат приятно удивит даже тех, кто раньше не любил это блюдо.

Рецепт опубликовал Telegraf, передает Новини.LIVE.

Что добавить в воду с перловкой

Перловая каша может быть не только полезной, но и чрезвычайно вкусной. Чтобы крупа получилась рассыпчатой, ароматной и без характерной горчинки, достаточно добавить несколько простых ингредиентов еще во время варки.

Первый секрет — небольшой кусочек сливочного масла или ложка растительного масла. Жир помогает зернам не слипаться между собой, благодаря чему каша получается нежной и рассыпчатой.

Второй секрет — специи. Куркума, лавровый лист и сушеный чеснок не только улучшают аромат блюда, но и помогают убрать специфический привкус перловки. К тому же куркума придает каше приятный золотистый цвет.

Третий секрет — несколько капель лимонного сока или яблочного уксуса. Небольшое количество кислоты смягчает вкус крупы и делает зерна более упругими.

Перловая каша и специи. Фото: magnific.com

Еще один способ сделать перловку значительно вкуснее — варить её не в обычной воде, а на овощном или грибном бульоне. Крупа хорошо впитывает ароматы, поэтому даже без мяса блюдо приобретает насыщенный и выразительный вкус.

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