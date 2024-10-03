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Как приготовить закарпатский леквар — сливовое повидло без сахара на зиму

3 октября 2024 23:00
Ирина Сундукова - Редактор
Сливовое повидло без сахара на зиму — рецепт настоящего закарпатского леквара
Сливовое повидло. Фото: splenda.com
Ирина Сундукова - Редактор

Один из вкуснейших деликатесов, который ассоциируется с уютом домашнего очага и теплыми осенними вечерами. Закарпатский леквар без добавления сахара лучше сохраняет натуральный вкус и полезные свойства фруктов на протяжении всей зимы.

Рецепт прост в исполнении, но требует определенного терпения от повара.

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Необходимые ингредиенты

  • Сливы — 1 кг (лучше использовать спелые и сладкие).
  • Лимонный сок — 1-2 ст. ложки (по желанию).
  • Специи (по желанию): ваниль, корица.

Процесс приготовления

  • Сливы хорошо промыть, удалить косточки и нарезать на половинки или четвертинки.
  • Можно добавить немного лимонного сока для улучшения вкуса.
  • Поместить сливы в большую кастрюлю, поставить на средний огонь. Варить постоянно помешивая, чтобы плоды не пригорали.
  • Через 30-40 минут сливы начнут размягчаться и выделять сок. Продолжить варить, пока масса не загустеет (около 1,5 часа). Время варки может варьироваться в зависимости от вида слив.
  • Если хотите, можете измельчить массу блендера для получения однородной текстуры.
  • Готовое повидло горячим разливать в стерилизованные банки. Закрыть крышками.
  • Дать банкам остыть до комнатной температуры, затем хранить в прохладном темном месте, например, в погребе или холодильнике.

Полезные советы

  • Для добавления аромата в повидло можно использовать специи, например палочку корицы во время варки.
  • Сливовое повидло без сахара в течение зимы можно употреблять как на десерт, так и в качестве начинки для пирогов, пирожных или просто намазывать на хлеб.

С рецептом леквара с приготовлением повидла с сахаром в течение 15-16 часов можно ознакомиться на видео.

 

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