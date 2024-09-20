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Вкусный летний десерт на зиму — как приготовить яблочное пюре без сахара с корицей

20 сентября 2024 08:20
Ирина Сундукова - Редактор
Яблочное пюре на зиму без сахара – простой рецепт летнего десерта.
Яблочное пюре. Фото: thestayathomechef.com
Ирина Сундукова - Редактор

Приготовление яблочного пюре с корицей без сахара — это отличный способ сохранить летние вкусы на зимний период. Сахар не добавляется, поэтому блюдо получается малокалорийным и сохраняет всю клетчатку в продукте.

Простой и полезный десерт подходит для детей и взрослых.

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Ингредиенты

  • 1 кг яблок (желательно кисло-сладких сортов).
  • 1 чайная ложка корицы.
  • Сок половины лимона (для предотвращения потемнения яблок).
  • Вода (при необходимости).

Приготовление

  • Подготовка яблок. Яблоки помойте, избавьтесь от кожуры и удалите семена. Нарежьте яблоки на кусочки.
  • Приготовление пюре. В кастрюлю положите нарезанные яблоки и добавьте сок лимона. Это поможет сохранить яркий цвет и придаст легкую кислинку. Если яблоки недостаточно сочные, добавьте немного воды (около 50-100 мл) для предотвращения пригорания. Варить яблоки на среднем огне в течение 15-20 минут, периодически помешивая, пока они не станут мягкими.

Измельчение

  • Сваренные яблоки снимите с огня.
  • С помощью блендера или картофеледавилки превратите их в пюре.
  • Добавьте корицу по своему вкусу и тщательно перемешайте.

Консервация

  • Готовое яблочное пюре разлейте в стерилизованные баночки, оставляя место от края, чтобы пюре не выливалось при нагревании.
  • Закройте баночки крышками и поставьте их на стерилизацию на 15 минут.
  • Извлеките баночки, переверните их и накройте полотенцем до полного охлаждения.

 

Вкусный летний десерт на зиму - как приготовить яблочное пюре без сахара с корицей - фото 1
Фото: soulfood.nl

Подача на стол

Яблочное пюре можно использовать в качестве самостоятельного десерта, добавлять в йогурты, оладьи, тосты или использовать в различных выпечках.

Полезные советы

  • Для разнообразия вкуса можно добавить другие специи (мускатный орех, имбирь) или фруктовые добавки (груши, сливы).
  • Храните пюре в темном и прохладном месте, чтобы оно не теряло свой аромат и вкус.

Раньше мы предлагали рецепт полезного горохового пюре в мультиварке. Также рассказывали, как приготовить нежное сливочное пюре из картофеля и сельдерея под шапочкой из хрустящего бекона и запеченного сыра.

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