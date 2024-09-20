Яблочное пюре на зиму без сахара – простой рецепт летнего десерта.

Вкусный летний десерт на зиму — как приготовить яблочное пюре без сахара с корицей
20 сентября 2024 08:20
Яблочное пюре. Фото: thestayathomechef.com
Приготовление яблочного пюре с корицей без сахара — это отличный способ сохранить летние вкусы на зимний период. Сахар не добавляется, поэтому блюдо получается малокалорийным и сохраняет всю клетчатку в продукте.
Простой и полезный десерт подходит для детей и взрослых.
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Ингредиенты
- 1 кг яблок (желательно кисло-сладких сортов).
- 1 чайная ложка корицы.
- Сок половины лимона (для предотвращения потемнения яблок).
- Вода (при необходимости).
Приготовление
- Подготовка яблок. Яблоки помойте, избавьтесь от кожуры и удалите семена. Нарежьте яблоки на кусочки.
- Приготовление пюре. В кастрюлю положите нарезанные яблоки и добавьте сок лимона. Это поможет сохранить яркий цвет и придаст легкую кислинку. Если яблоки недостаточно сочные, добавьте немного воды (около 50-100 мл) для предотвращения пригорания. Варить яблоки на среднем огне в течение 15-20 минут, периодически помешивая, пока они не станут мягкими.
Измельчение
- Сваренные яблоки снимите с огня.
- С помощью блендера или картофеледавилки превратите их в пюре.
- Добавьте корицу по своему вкусу и тщательно перемешайте.
Консервация
- Готовое яблочное пюре разлейте в стерилизованные баночки, оставляя место от края, чтобы пюре не выливалось при нагревании.
- Закройте баночки крышками и поставьте их на стерилизацию на 15 минут.
- Извлеките баночки, переверните их и накройте полотенцем до полного охлаждения.
Подача на стол
Яблочное пюре можно использовать в качестве самостоятельного десерта, добавлять в йогурты, оладьи, тосты или использовать в различных выпечках.
Полезные советы
- Для разнообразия вкуса можно добавить другие специи (мускатный орех, имбирь) или фруктовые добавки (груши, сливы).
- Храните пюре в темном и прохладном месте, чтобы оно не теряло свой аромат и вкус.
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