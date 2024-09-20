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Смачний літній десерт на зиму — як приготувати яблучне пюре без цукру з корицею

20 вересня 2024 08:20
Ірина Сундукова - Редактор
Яблучне пюре на зиму без цукру — простий рецепт літнього десерту
Яблучне пюре. Фото: thestayathomechef.com
Ірина Сундукова - Редактор

Приготування яблучного пюре з корицею без цукру — це чудовий спосіб зберегти літні смаки на зимовий період. Цукор не додається, тому страва виходить малокалорійною та зберігає всю клітковину у продукті.

Простий та корисний десерт підходить для дітей та дорослих.

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Інгредієнти

  • 1 кг яблук (бажано кисло-солодких сортів).
  • 1 чайна ложка кориці.
  • Сік половини лимона (для запобігання потемніння яблук).
  • Вода (за необхідності).

Приготування

  • Підготовка яблук. Яблука помийте, позбавтесь шкірки й видаліть насіння. Наріжте яблука на шматочки.
  • Приготування пюре. У каструлю покладіть нарізані яблука та додайте сік лимона. Це допоможе зберегти яскравий колір та додасть легку кислинку. Якщо яблука недостатньо соковиті, додайте трохи води (близько 50-100 мл) для запобігання пригорання. Варіть яблука на середньому вогні протягом 15-20 хвилин, періодично помішуючи, поки вони не стануть м'якими.

Подрібнення

  • Зварені яблука зніміть з вогню.
  • За допомогою блендера або картоплем'ялки перетворіть їх у пюре.
  • Додайте корицю на свій смак та ретельно перемішайте.

Консервація

  • Готове яблучне пюре розлийте в стерилізовані баночки, залишаючи місце від краю, щоб пюре не виливалося при нагріванні.
  • Закрийте баночки кришками та поставте їх на стерилізацію на 15 хвилин.
  • Вийміть баночки, переверніть їх та накрийте рушником до повного охолодження.

 

Смачний літній десерт на зиму — як приготувати яблучне пюре без цукру з корицею - фото 1
Фото: soulfood.nl

Подача на стіл

Яблучне пюре можна використовувати як самостійний десерт, додавати в йогурти, оладки, тости або використовувати в різноманітних випічках.

Корисні поради

  • Для різноманітності смаку можна додати інші спеції (мускатний горіх, імбир) або фруктові добавки (груші, сливи).
  • Зберігайте пюре в темному та прохолодному місці, щоб воно не втрачало свого аромату і смаку.

Раніше ми пропонували рецепт корисного горохового пюре в мультиварці. Також розповідали, як приготувати ніжне, пухке вершкове пюре з картоплі та селери під шапочкою із хрумкого бекону та запеченого сиру.

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