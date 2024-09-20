Яблучне пюре на зиму без цукру — простий рецепт літнього десерту

Яблучне пюре. Фото: thestayathomechef.com

Приготування яблучного пюре з корицею без цукру — це чудовий спосіб зберегти літні смаки на зимовий період. Цукор не додається, тому страва виходить малокалорійною та зберігає всю клітковину у продукті.

Простий та корисний десерт підходить для дітей та дорослих.

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Інгредієнти

1 кг яблук (бажано кисло-солодких сортів).

1 чайна ложка кориці.

Сік половини лимона (для запобігання потемніння яблук).

Вода (за необхідності).

Приготування

Підготовка яблук. Яблука помийте, позбавтесь шкірки й видаліть насіння. Наріжте яблука на шматочки.

Яблука помийте, позбавтесь шкірки й видаліть насіння. Наріжте яблука на шматочки. Приготування пюре. У каструлю покладіть нарізані яблука та додайте сік лимона. Це допоможе зберегти яскравий колір та додасть легку кислинку. Якщо яблука недостатньо соковиті, додайте трохи води (близько 50-100 мл) для запобігання пригорання. Варіть яблука на середньому вогні протягом 15-20 хвилин, періодично помішуючи, поки вони не стануть м'якими.

Подрібнення

Зварені яблука зніміть з вогню.

За допомогою блендера або картоплем'ялки перетворіть їх у пюре.

Додайте корицю на свій смак та ретельно перемішайте.

Консервація

Готове яблучне пюре розлийте в стерилізовані баночки, залишаючи місце від краю, щоб пюре не виливалося при нагріванні.

Закрийте баночки кришками та поставте їх на стерилізацію на 15 хвилин.

Вийміть баночки, переверніть їх та накрийте рушником до повного охолодження.

Фото: soulfood.nl

Подача на стіл

Яблучне пюре можна використовувати як самостійний десерт, додавати в йогурти, оладки, тости або використовувати в різноманітних випічках.

Корисні поради

Для різноманітності смаку можна додати інші спеції (мускатний горіх, імбир) або фруктові добавки (груші, сливи).

Зберігайте пюре в темному та прохолодному місці, щоб воно не втрачало свого аромату і смаку.

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