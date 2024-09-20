Яблучне пюре на зиму без цукру — простий рецепт літнього десерту

Смачний літній десерт на зиму — як приготувати яблучне пюре без цукру з корицею
20 вересня 2024 08:20
Яблучне пюре. Фото: thestayathomechef.com
Приготування яблучного пюре з корицею без цукру — це чудовий спосіб зберегти літні смаки на зимовий період. Цукор не додається, тому страва виходить малокалорійною та зберігає всю клітковину у продукті.
Простий та корисний десерт підходить для дітей та дорослих.
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Інгредієнти
- 1 кг яблук (бажано кисло-солодких сортів).
- 1 чайна ложка кориці.
- Сік половини лимона (для запобігання потемніння яблук).
- Вода (за необхідності).
Приготування
- Підготовка яблук. Яблука помийте, позбавтесь шкірки й видаліть насіння. Наріжте яблука на шматочки.
- Приготування пюре. У каструлю покладіть нарізані яблука та додайте сік лимона. Це допоможе зберегти яскравий колір та додасть легку кислинку. Якщо яблука недостатньо соковиті, додайте трохи води (близько 50-100 мл) для запобігання пригорання. Варіть яблука на середньому вогні протягом 15-20 хвилин, періодично помішуючи, поки вони не стануть м'якими.
Подрібнення
- Зварені яблука зніміть з вогню.
- За допомогою блендера або картоплем'ялки перетворіть їх у пюре.
- Додайте корицю на свій смак та ретельно перемішайте.
Консервація
- Готове яблучне пюре розлийте в стерилізовані баночки, залишаючи місце від краю, щоб пюре не виливалося при нагріванні.
- Закрийте баночки кришками та поставте їх на стерилізацію на 15 хвилин.
- Вийміть баночки, переверніть їх та накрийте рушником до повного охолодження.
Подача на стіл
Яблучне пюре можна використовувати як самостійний десерт, додавати в йогурти, оладки, тости або використовувати в різноманітних випічках.
Корисні поради
- Для різноманітності смаку можна додати інші спеції (мускатний горіх, імбир) або фруктові добавки (груші, сливи).
- Зберігайте пюре в темному та прохолодному місці, щоб воно не втрачало свого аромату і смаку.
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