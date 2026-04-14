Квас из бузины в домашних условиях: проверенный рецепт с ферментацией на 5 дней

Квас из бузины. Фото: smachnenke.com.ua

Домашний квас из бузины — это тот напиток, который идеально освежает в жару и удивляет своим нежным ароматом. Благодаря естественной ферментации он получается с легкой газированностью и насыщенным цветочным вкусом. Простой процесс приготовления и минимум ингредиентов делают этот рецепт настоящей находкой для лета.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

соцветия черной бузины — 15 шт.;

сахар — 1 кг;

лимоны — 3 шт. (или лимонная кислота - 30 г);

вода — 10 л.

Квас в бутылках. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

В большую емкость налить воду, добавить соцветия бузины, сахар и нарезанные лимоны вместе с кожурой. Хорошо перемешать до растворения сахара. Накрыть емкость марлей или неплотной крышкой и оставить при комнатной температуре. Через 1 сутки достать лимоны, чтобы избежать горечи. Оставить напиток для ферментации примерно на 5 дней. За это время появится легкая газированность и приятный цветочный аромат. Готовый квас процедить, разлить в бутылки и хранить в прохладном месте.

Ваша пробная версия Premium закончилась