Квас из бузины: проверенный рецепт с ферментацией на 5 дней

Дата публикации 14 апреля 2026 22:44
Квас из бузины в домашних условиях: проверенный рецепт с ферментацией на 5 дней
Квас из бузины. Фото: smachnenke.com.ua

Домашний квас из бузины — это тот напиток, который идеально освежает в жару и удивляет своим нежным ароматом. Благодаря естественной ферментации он получается с легкой газированностью и насыщенным цветочным вкусом. Простой процесс приготовления и минимум ингредиентов делают этот рецепт настоящей находкой для лета.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • соцветия черной бузины — 15 шт.;
  • сахар — 1 кг;
  • лимоны — 3 шт. (или лимонная кислота - 30 г);
  • вода — 10 л.
Квас в бутылках. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. В большую емкость налить воду, добавить соцветия бузины, сахар и нарезанные лимоны вместе с кожурой. Хорошо перемешать до растворения сахара.
  2. Накрыть емкость марлей или неплотной крышкой и оставить при комнатной температуре. Через 1 сутки достать лимоны, чтобы избежать горечи.
  3. Оставить напиток для ферментации примерно на 5 дней. За это время появится легкая газированность и приятный цветочный аромат.
  4. Готовый квас процедить, разлить в бутылки и хранить в прохладном месте.

Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
