Квас из бузины в домашних условиях: проверенный рецепт с ферментацией на 5 дней

Квас из бузины: проверенный рецепт с ферментацией на 5 дней
Дата публикации 14 апреля 2026 22:44
Домашний квас из бузины — это тот напиток, который идеально освежает в жару и удивляет своим нежным ароматом. Благодаря естественной ферментации он получается с легкой газированностью и насыщенным цветочным вкусом. Простой процесс приготовления и минимум ингредиентов делают этот рецепт настоящей находкой для лета.
Вам понадобится:
- соцветия черной бузины — 15 шт.;
- сахар — 1 кг;
- лимоны — 3 шт. (или лимонная кислота - 30 г);
- вода — 10 л.
Способ приготовления
- В большую емкость налить воду, добавить соцветия бузины, сахар и нарезанные лимоны вместе с кожурой. Хорошо перемешать до растворения сахара.
- Накрыть емкость марлей или неплотной крышкой и оставить при комнатной температуре. Через 1 сутки достать лимоны, чтобы избежать горечи.
- Оставить напиток для ферментации примерно на 5 дней. За это время появится легкая газированность и приятный цветочный аромат.
- Готовый квас процедить, разлить в бутылки и хранить в прохладном месте.
