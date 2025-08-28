Вишневый компот на зиму — лучший рецепт приготовления с фото

Вишневый компот. Фото: gospodynka.com.ua

Насыщенный аромат вишни, яркий цвет и сладкий вкус делают этот компот любимым среди домашних запасов. Такая заготовка на зиму дарит тепло лета даже в холодные дни и всегда выпивается первой.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится (на 1 трехлитровую банку):

вишни — примерно 1/4 банки;

вода — 2,2-2,3 л.;

сахар — 400 г.

Способ приготовления

Вишни хорошо промыть и отсортировать, оставляя только целые и сочные ягоды. Банки тщательно вымыть пищевой содой и хозяйственным мылом, затем простерилизовать. Крышки прокипятить около 5 минут.

Вишня в банке. Фото: gospodynka.com.ua

Ягоды высыпать в банку на четверть ее объема. По желанию можно добавить больше, но оптимальный вариант — 1/4 банки.

Приготовление компота. Фото: gospodynka.com.ua

Воду вскипятить и залить вишни в банке до верха. Накрыть крышкой и оставить на 10 минут, чтобы ягоды хорошо прогрелись. Затем воду слить обратно в кастрюлю. В горячую воду добавить сахар, размешать и довести до кипения. Полученным сиропом залить ягоды в банке доверху. Использовать простерилизованную ложку, чтобы вывести пузырьки воздуха.

Компот в банках. Фото: gospodynka.com.ua

Банки плотно закатать, перевернуть вверх дном и накрыть пледом. Оставить на сутки до полного остывания. Такой компот получается насыщенным, ароматным и очень вкусным. При подаче его можно разбавить водой или пить в концентрированном виде. Ягодки тоже быстро съедаются, ведь они остаются сладкими и нежными.

