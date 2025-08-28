Видео
Главная arrow Вкус arrow "Вишневое сокровище" на зиму — этот компот будет фаворитом arrow

"Вишневое сокровище" на зиму — этот компот будет фаворитом

28 августа 2025 15:00
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор
Вишневый компот на зиму — лучший рецепт приготовления с фото
Вишневый компот. Фото: gospodynka.com.ua




Насыщенный аромат вишни, яркий цвет и сладкий вкус делают этот компот любимым среди домашних запасов. Такая заготовка на зиму дарит тепло лета даже в холодные дни и всегда выпивается первой.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится (на 1 трехлитровую банку):

  • вишни — примерно 1/4 банки;
  • вода — 2,2-2,3 л.;
  • сахар — 400 г.

Способ приготовления

Вишни хорошо промыть и отсортировать, оставляя только целые и сочные ягоды. Банки тщательно вымыть пищевой содой и хозяйственным мылом, затем простерилизовать. Крышки прокипятить около 5 минут.

рецепт вишневого компоту
Вишня в банке. Фото: gospodynka.com.ua

Ягоды высыпать в банку на четверть ее объема. По желанию можно добавить больше, но оптимальный вариант — 1/4 банки.

компот з вишнями
Приготовление компота. Фото: gospodynka.com.ua

Воду вскипятить и залить вишни в банке до верха. Накрыть крышкой и оставить на 10 минут, чтобы ягоды хорошо прогрелись. Затем воду слить обратно в кастрюлю. В горячую воду добавить сахар, размешать и довести до кипения. Полученным сиропом залить ягоды в банке доверху. Использовать простерилизованную ложку, чтобы вывести пузырьки воздуха.

вишневий компот на зиму
Компот в банках. Фото: gospodynka.com.ua

Банки плотно закатать, перевернуть вверх дном и накрыть пледом. Оставить на сутки до полного остывания. Такой компот получается насыщенным, ароматным и очень вкусным. При подаче его можно разбавить водой или пить в концентрированном виде. Ягодки тоже быстро съедаются, ведь они остаются сладкими и нежными.

Также советуем вам ознакомиться с нашей подборкой проверенных рецептов заготовок на зиму

Очень вкусные помидоры по-армянски на зиму — проверенный рецепт.

Советуем приготовить лечо с рисом на зиму — полноценное блюдо в одной банке.

Ароматные президентские помидоры половинками на зиму — популярный рецепт.

Очень удобный рецепт огурцов консервированных кубиком — для оливье и винегрета на зиму.

Новая заготовка с капустой на зиму Люкс — этот рецепт все ищут.

Ароматный салат на зиму "Гордость в банке" для которых вам понадобится 1,5 кг баклажанов.

Полезные квашеные огурцы и помидоры в 1 банке, в этом рецепте получается вкусный рассол, который можно пить.

Те самые казацкие огурцы с горчицей, это супер заготовка закуски на зиму.

