Делікатес на зиму Королівські банки — перець у гірчичному маринаді рецепт приготування

Мариновані перці. Фото: gospodynka.com.ua

Делікатес на зиму "Королівські банки" — яскраві шматочки солодкого перцю у пряному гірчичному маринаді. Поєднання столової гірчиці та зерен дає виразний смак і легку пікантність, куркума додає золотистого відтінку, яблучний оцет забезпечує баланс. Заготівля виглядає апетитно, тримає форму та смакує як самостійна закуска і як доповнення до м’ясних та овочевих страв.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Вам знадобиться:

перець болгарський (очищений) — 1 кг;

вода — 200 мл.;

олія рослинна — 150 мл.;

сіль — 25 г;

цукор — 75 г;

перець духмяний горошком — 5 шт.;

лавровий лист — 1 шт.;

гірчиця столова негостра — 200 г;

гірчиця у зернах — 50 г;

куркума — 1 ч. л.;

оцет яблучний — 100 мл.

Вихід — 2 банки по 700 мл.

Спосіб приготування

Перець нарізати рівними квадратиками, видалити насіння та перегородки. Банки вимити з содою й простерилізувати зручним способом, кришки прокип’ятити.

Маринад для перців. Фото: gospodynka.com.ua

У каструлі з товстим дном змішати воду та олію, додати сіль і цукор, покласти духмяний перець і лавровий лист. Додати гірчицю і куркуму, розмішати до однорідності. Поставити на вогонь, довести до кипіння й прогріти 5 хвилин на слабкому кипінні. Потім додати яблучний оцет і знову довести до кипіння.

Перці в маринаді. Фото: gospodynka.com.ua

Додати у маринад нарізаний перець, перемішати, накрити кришкою та готувати 10 хвилин на помірному вогні, періодично перемішуючи, щоб шматочки рівномірно просочувалися.

Перці в банках. Фото: gospodynka.com.ua

Гарячий перець розкласти у стерилізовані банки до "плічок", додати маринад до верху, струшуючи банку, щоб видалити повітряні бульбашки. Одразу щільно закрити прокип’яченими кришками, перевернути догори дном, укутати рушником і залишити до повного охолодження. Зберігати у темному прохолодному місці.

