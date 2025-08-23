Відео
Делікатес на зиму "Королівські банки" — знадобиться 1 кг перцю

Делікатес на зиму "Королівські банки" — знадобиться 1 кг перцю

23 серпня 2025 01:00
Марина Євтягіна - Редактор
Делікатес на зиму Королівські банки — перець у гірчичному маринаді рецепт приготування
Мариновані перці. Фото: gospodynka.com.ua
Марина Євтягіна - Редактор

Делікатес на зиму "Королівські банки" — яскраві шматочки солодкого перцю у пряному гірчичному маринаді. Поєднання столової гірчиці та зерен дає виразний смак і легку пікантність, куркума додає золотистого відтінку, яблучний оцет забезпечує баланс. Заготівля виглядає апетитно, тримає форму та смакує як самостійна закуска і як доповнення до м’ясних та овочевих страв.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • перець болгарський (очищений) — 1 кг;
  • вода — 200 мл.;
  • олія рослинна — 150 мл.;
  • сіль — 25 г;
  • цукор — 75 г;
  • перець духмяний горошком — 5 шт.;
  • лавровий лист — 1 шт.;
  • гірчиця столова негостра — 200 г;
  • гірчиця у зернах — 50 г;
  • куркума — 1 ч. л.;
  • оцет яблучний — 100 мл.

Вихід — 2 банки по 700 мл.

Спосіб приготування

Перець нарізати рівними квадратиками, видалити насіння та перегородки. Банки вимити з содою й простерилізувати зручним способом, кришки прокип’ятити.

мариновані перці на зиму
Маринад для перців. Фото: gospodynka.com.ua

У каструлі з товстим дном змішати воду та олію, додати сіль і цукор, покласти духмяний перець і лавровий лист. Додати гірчицю і куркуму, розмішати до однорідності. Поставити на вогонь, довести до кипіння й прогріти 5 хвилин на слабкому кипінні. Потім додати яблучний оцет і знову довести до кипіння.

солодкі перці на зиму
Перці в маринаді. Фото: gospodynka.com.ua

Додати у маринад нарізаний перець, перемішати, накрити кришкою та готувати 10 хвилин на помірному вогні, періодично перемішуючи, щоб шматочки рівномірно просочувалися.

солодкий перець в маринаді на зиму рецепт
Перці в банках. Фото: gospodynka.com.ua

Гарячий перець розкласти у стерилізовані банки до "плічок", додати маринад до верху, струшуючи банку, щоб видалити повітряні бульбашки. Одразу щільно закрити прокип’яченими кришками, перевернути догори дном, укутати рушником і залишити до повного охолодження. Зберігати у темному прохолодному місці.

Також радимо вам ознайомитися з нашою добіркою перевірених рецептів заготівель на зиму

Дуже смачні помідори по-вірменськи на зиму — перевірений рецепт. 

Радимо приготувати лечо з рисом на зиму — повноцінна страва в одній банці. 

Ароматні президентські помідори половинками на зиму — популярний рецепт. 

Дуже зручний рецепт огірків консервованих кубиком — для олів’є та вінегрету на зиму. 

Нова заготівля з капустою на зиму Люкс — цей рецепт всі шукають. 

Ароматний салат на зиму "Гордість в банці" для яких вам знадобиться 1,5 кг баклажанів. 

Корисні квашені огірки та помідори в 1 банці, в цьому рецепті виходить смачний розсіл, який можна пити. 

Ті самі козацькі огірки з гірчицею, це супер заготівля закуски на зиму. 

консервація рецепт заготівля на зиму салат на зиму солодкий перець
