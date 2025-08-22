Баклажани по-корейськи на зиму — рецепт приготування смачної консервації

Баклажани по-корейськи на зиму — навіть 20 банок буде мало
Баклажани по-корейськи на зиму — це яскрава й пряна закуска, яка чудово підійде як для буднів, так і для святкового столу. Поєднання овочів із соєвим соусом, часником і коріандром створює насичений східний аромат. Цей рецепт допоможе вам приготувати ніжні й водночас пікантні баклажани, які збережуть свіжість та смак до самої зими.
Рецепт опублікували Smakuiemo.
Вам знадобиться (на 1 порцію):
- баклажани — 1 кг;
- перець болгарський — 300 г;
- перець гострий — 70 г;
- помідори — 500 г;
- цибуля — 200 г;
- петрушка, кріп або кінза — 25 г;
- сіль — 1 ст. л. (для замочування баклажанів);
- олія — 100 мл;
- соєвий соус — 2 ст. л.;
- мелений коріандр — 0,5 ст. л.;
- цукор — 0,5 ст. л.;
- часник — 1 ст. л. подрібненого (3–4 зубчики);
- сіль — 1 ч. л.;
- оцет 9% — 15–20 мл.
Вам знадобиться (на 3 порції):
- баклажани — 3 кг;
- перець болгарський — 1 кг;
- перець гострий — 200 г;
- помідори — 1,5 кг;
- цибуля — 600 г;
- петрушка або кінза — 70 г;
- сіль — 2 ст. л. з гіркою (для замочування баклажанів);
- олія — 300 мл;
- соєвий соус — 6 ст. л.;
- мелений коріандр — 1,5 ст. л.;
- цукор — 1,5 ст. л.;
- часник — 2 головки (близько 3 ст. л. подрібненого);
- сіль — 1 ст. л. (для загальної маси);
- оцет 9% — 50 мл.
Спосіб приготування
Баклажани вимити та нарізати брусочками товщиною близько 1,5 см.
Посипати сіллю, перемішати та залишити на 2 години, щоб вони пустили сік і позбавилися гіркоти. Потім віджати руками та кілька разів промити холодною водою.
Перець болгарський очистити від насіння та нарізати тонкою соломкою. Цибулю нарізати півкільцями, а гострий перець — дрібними шматочками. Помідори нарізати кубиками, зелень подрібнити.
У каструлі розігріти олію, обсмажити цибулю до прозорості. Додати помідори та тушкувати 5–7 хвилин, поки вони не пустять сік. Додати болгарський і гострий перець, перемішати та тушкувати ще кілька хвилин. Додати соєвий соус, додати зелень і спеції: коріандр, цукор, часник і сіль, перемішати.
Покласти баклажани, тушкувати разом ще 7 хвилин. Наприкінці додати оцет і дати потомитися на вогні 3–4 хвилини.
Готову страву розкласти по стерилізованих банках, закрутити кришками, перевернути догори дном і укутати ковдрою до охолодження.
З цієї кількості продуктів виходить приблизно 4,5 л ароматних баклажанів по-корейськи.
