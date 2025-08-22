Баклажани по-корейськи на зиму — рецепт приготування смачної консервації

Баклажани по-корейськи. Фото: smakuiemo.com.ua

Баклажани по-корейськи на зиму — це яскрава й пряна закуска, яка чудово підійде як для буднів, так і для святкового столу. Поєднання овочів із соєвим соусом, часником і коріандром створює насичений східний аромат. Цей рецепт допоможе вам приготувати ніжні й водночас пікантні баклажани, які збережуть свіжість та смак до самої зими.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться (на 1 порцію):

баклажани — 1 кг;

перець болгарський — 300 г;

перець гострий — 70 г;

помідори — 500 г;

цибуля — 200 г;

петрушка, кріп або кінза — 25 г;

сіль — 1 ст. л. (для замочування баклажанів);

олія — 100 мл;

соєвий соус — 2 ст. л.;

мелений коріандр — 0,5 ст. л.;

цукор — 0,5 ст. л.;

часник — 1 ст. л. подрібненого (3–4 зубчики);

сіль — 1 ч. л.;

оцет 9% — 15–20 мл.

Вам знадобиться (на 3 порції):

баклажани — 3 кг;

перець болгарський — 1 кг;

перець гострий — 200 г;

помідори — 1,5 кг;

цибуля — 600 г;

петрушка або кінза — 70 г;

сіль — 2 ст. л. з гіркою (для замочування баклажанів);

олія — 300 мл;

соєвий соус — 6 ст. л.;

мелений коріандр — 1,5 ст. л.;

цукор — 1,5 ст. л.;

часник — 2 головки (близько 3 ст. л. подрібненого);

сіль — 1 ст. л. (для загальної маси);

оцет 9% — 50 мл.

Спосіб приготування

Баклажани вимити та нарізати брусочками товщиною близько 1,5 см.

Інгредієнти для рецепта. Фото: smakuiemo.com.ua

Посипати сіллю, перемішати та залишити на 2 години, щоб вони пустили сік і позбавилися гіркоти. Потім віджати руками та кілька разів промити холодною водою.

Баклажани та сіль. Фото: smakuiemo.com.ua

Перець болгарський очистити від насіння та нарізати тонкою соломкою. Цибулю нарізати півкільцями, а гострий перець — дрібними шматочками. Помідори нарізати кубиками, зелень подрібнити.

Баклажани та овочі. Фото: smakuiemo.com.ua

У каструлі розігріти олію, обсмажити цибулю до прозорості. Додати помідори та тушкувати 5–7 хвилин, поки вони не пустять сік. Додати болгарський і гострий перець, перемішати та тушкувати ще кілька хвилин. Додати соєвий соус, додати зелень і спеції: коріандр, цукор, часник і сіль, перемішати.

Часник та зелень. Фото: smakuiemo.com.ua

Покласти баклажани, тушкувати разом ще 7 хвилин. Наприкінці додати оцет і дати потомитися на вогні 3–4 хвилини.

Салат у банці. Фото: smakuiemo.com.ua

Готову страву розкласти по стерилізованих банках, закрутити кришками, перевернути догори дном і укутати ковдрою до охолодження.

Салат з баклажанами. Фото: smakuiemo.com.ua

З цієї кількості продуктів виходить приблизно 4,5 л ароматних баклажанів по-корейськи.

Також радимо вам ознайомитися з нашою добіркою перевірених рецептів заготівель на зиму

Дуже смачні помідори по-вірменськи на зиму — перевірений рецепт.

Радимо приготувати лечо з рисом на зиму — повноцінна страва в одній банці.

Ароматні президентські помідори половинками на зиму — популярний рецепт.

Дуже зручний рецепт огірків консервованих кубиком — для олів’є та вінегрету на зиму.

Нова заготівля з капустою на зиму Люкс — цей рецепт всі шукають.

Ароматний салат на зиму "Гордість в банці" для яких вам знадобиться 1,5 кг баклажанів.

Корисні квашені огірки та помідори в 1 банці, в цьому рецепті виходить смачний розсіл, який можна пити.

Ті самі козацькі огірки з гірчицею, це супер заготівля закуски на зиму.