Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelГороскопАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Смак arrow Баклажани по-корейськи на зиму — навіть 20 банок буде мало arrow

Баклажани по-корейськи на зиму — навіть 20 банок буде мало

22 серпня 2025 01:00
Марина Євтягіна - Редактор
Баклажани по-корейськи на зиму — рецепт приготування смачної консервації
Баклажани по-корейськи. Фото: smakuiemo.com.ua
Марина Євтягіна - Редактор

Баклажани по-корейськи на зиму — це яскрава й пряна закуска, яка чудово підійде як для буднів, так і для святкового столу. Поєднання овочів із соєвим соусом, часником і коріандром створює насичений східний аромат. Цей рецепт допоможе вам приготувати ніжні й водночас пікантні баклажани, які збережуть свіжість та смак до самої зими.

Рецепт опублікували Smakuiemo

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться (на 1 порцію):

  • баклажани — 1 кг;
  • перець болгарський — 300 г;
  • перець гострий — 70 г;
  • помідори — 500 г;
  • цибуля — 200 г;
  • петрушка, кріп або кінза — 25 г;
  • сіль — 1 ст. л. (для замочування баклажанів);
  • олія — 100 мл;
  • соєвий соус — 2 ст. л.;
  • мелений коріандр — 0,5 ст. л.;
  • цукор — 0,5 ст. л.;
  • часник — 1 ст. л. подрібненого (3–4 зубчики);
  • сіль — 1 ч. л.;
  • оцет 9% — 15–20 мл.

Вам знадобиться (на 3 порції):

  • баклажани — 3 кг;
  • перець болгарський — 1 кг;
  • перець гострий — 200 г;
  • помідори — 1,5 кг;
  • цибуля — 600 г;
  • петрушка або кінза — 70 г;
  • сіль — 2 ст. л. з гіркою (для замочування баклажанів);
  • олія — 300 мл;
  • соєвий соус — 6 ст. л.;
  • мелений коріандр — 1,5 ст. л.;
  • цукор — 1,5 ст. л.;
  • часник — 2 головки (близько 3 ст. л. подрібненого);
  • сіль — 1 ст. л. (для загальної маси);
  • оцет 9% — 50 мл.

Спосіб приготування

Баклажани вимити та нарізати брусочками товщиною близько 1,5 см.

рецепт баклажанів на зиму
Інгредієнти для рецепта. Фото: smakuiemo.com.ua

Посипати сіллю, перемішати та залишити на 2 години, щоб вони пустили сік і позбавилися гіркоти. Потім віджати руками та кілька разів промити холодною водою.

баклажани на зиму
Баклажани та сіль. Фото: smakuiemo.com.ua

Перець болгарський очистити від насіння та нарізати тонкою соломкою. Цибулю нарізати півкільцями, а гострий перець — дрібними шматочками. Помідори нарізати кубиками, зелень подрібнити.

салат з баклажанами на зиму
Баклажани та овочі. Фото: smakuiemo.com.ua

У каструлі розігріти олію, обсмажити цибулю до прозорості. Додати помідори та тушкувати 5–7 хвилин, поки вони не пустять сік. Додати болгарський і гострий перець, перемішати та тушкувати ще кілька хвилин. Додати соєвий соус, додати зелень і спеції: коріандр, цукор, часник і сіль, перемішати.

баклажани по-корейськи
Часник та зелень. Фото: smakuiemo.com.ua

Покласти баклажани, тушкувати разом ще 7 хвилин. Наприкінці додати оцет і дати потомитися на вогні 3–4 хвилини.

рецепт салату з баклажанами на зиму
Салат у банці. Фото: smakuiemo.com.ua

Готову страву розкласти по стерилізованих банках, закрутити кришками, перевернути догори дном і укутати ковдрою до охолодження.

салат з баклажанів по-корейськи на зиму
Салат з баклажанами. Фото: smakuiemo.com.ua

З цієї кількості продуктів виходить приблизно 4,5 л ароматних баклажанів по-корейськи.

Також радимо вам ознайомитися з нашою добіркою перевірених рецептів заготівель на зиму

Дуже смачні помідори по-вірменськи на зиму — перевірений рецепт. 

Радимо приготувати лечо з рисом на зиму — повноцінна страва в одній банці. 

Ароматні президентські помідори половинками на зиму — популярний рецепт. 

Дуже зручний рецепт огірків консервованих кубиком — для олів’є та вінегрету на зиму. 

Нова заготівля з капустою на зиму Люкс — цей рецепт всі шукають. 

Ароматний салат на зиму "Гордість в банці" для яких вам знадобиться 1,5 кг баклажанів. 

Корисні квашені огірки та помідори в 1 банці, в цьому рецепті виходить смачний розсіл, який можна пити. 

Ті самі козацькі огірки з гірчицею, це супер заготівля закуски на зиму. 

консервація рецепт салат на зиму салат з баклажанів баклажани по-корейськи
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації