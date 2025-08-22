Баклажаны по-корейски на зиму — рецепт приготовления вкусной консервации

Баклажаны по-корейски на зиму — даже 20 банок будет мало
Баклажаны по-корейски на зиму — это яркая и пряная закуска, которая прекрасно подходит как для будней, так и для праздничного стола. Сочетание овощей с соевым соусом, чесноком и кориандром создает насыщенный восточный аромат. Этот рецепт поможет вам приготовить нежные и одновременно пикантные баклажаны, которые сохранят свежесть и вкус до самой зимы.
Рецепт опубликовали Smakuiemo.
Вам понадобится (на 1 порцию):
- баклажаны — 1 кг;
- перец болгарский — 300 г;
- перец острый — 70 г;
- помидоры — 500 г;
- лук — 200 г;
- петрушка, укроп или кинза — 25 г;
- соль — 1 ст. л. (для замачивания баклажанов);
- масло — 100 мл.;
- соевый соус — 2 ст. л.;
- молотый кориандр — 0,5 ст. л.;
- сахар — 0,5 ст. л.;
- чеснок — 1 ст. л. измельченного (3-4 зубчика);
- соль — 1 ч. л.;
- уксус 9% — 15-20 мл.
Вам понадобится (на 3 порции):
- баклажаны — 3 кг;
- перец болгарский — 1 кг;
- перец острый — 200 г;
- помидоры — 1,5 кг;
- лук — 600 г;
- петрушка или кинза — 70 г;
- соль — 2 ст. л. с горкой (для замачивания баклажанов);
- масло — 300 мл.;
- соевый соус — 6 ст. л.;
- молотый кориандр — 1,5 ст. л.;
- сахар — 1,5 ст. л.;
- чеснок — 2 головки (около 3 ст. л. измельченного);
- соль — 1 ст. л. (для общей массы);
- уксус 9% — 50 мл.
Способ приготовления
Баклажаны вымыть и нарезать брусочками толщиной около 1,5 см.
Посыпать солью, перемешать и оставить на 2 часа, чтобы они пустили сок и избавились от горечи. Затем отжать руками и несколько раз промыть холодной водой.
Перец болгарский очистить от семян и нарезать тонкой соломкой. Лук нарезать полукольцами, а острый перец — мелкими кусочками. Помидоры нарезать кубиками, зелень измельчить.
В кастрюле разогреть растительное масло, обжарить лук до прозрачности. Добавить помидоры и тушить 5-7 минут, пока они не пустят сок. Добавить болгарский и острый перец, перемешать и тушить еще несколько минут. Влить соевый соус, добавить зелень и специи: кориандр, сахар, чеснок и соль, перемешать.
Положить баклажаны, тушить вместе еще 7 минут. В конце добавить уксус и дать потомиться на огне 3-4 минуты.
Готовое блюдо разложить по стерилизованным банкам, закрутить крышками, перевернуть вверх дном и укутать одеялом до остывания.
Из этого количества продуктов получается примерно 4,5 л ароматных баклажанов по-корейски.
Также советуем вам ознакомиться с нашей подборкой проверенных рецептов заготовок на зиму
Очень вкусные помидоры по-армянски на зиму — проверенный рецепт.
Советуем приготовить лечо с рисом на зиму — полноценное блюдо в одной банке.
Ароматные президентские помидоры половинками на зиму — популярный рецепт.
Очень удобный рецепт огурцов консервированных кубиком — для оливье и винегрета на зиму.
Новая заготовка с капустой на зиму Люкс — этот рецепт все ищут.
Ароматный салат на зиму "Гордость в банке" для которых вам понадобится 1,5 кг баклажанов.
Полезные квашеные огурцы и помидоры в 1 банке, в этом рецепте получается вкусный рассол, который можно пить.
Те самые казацкие огурцы с горчицей, это супер заготовка закуски на зиму.
Читайте Новини.LIVE!