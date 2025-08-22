Баклажаны по-корейски на зиму — рецепт приготовления вкусной консервации

Баклажаны по-корейски. Фото: smakuiemo.com.ua

Баклажаны по-корейски на зиму — это яркая и пряная закуска, которая прекрасно подходит как для будней, так и для праздничного стола. Сочетание овощей с соевым соусом, чесноком и кориандром создает насыщенный восточный аромат. Этот рецепт поможет вам приготовить нежные и одновременно пикантные баклажаны, которые сохранят свежесть и вкус до самой зимы.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится (на 1 порцию):

баклажаны — 1 кг;

перец болгарский — 300 г;

перец острый — 70 г;

помидоры — 500 г;

лук — 200 г;

петрушка, укроп или кинза — 25 г;

соль — 1 ст. л. (для замачивания баклажанов);

масло — 100 мл.;

соевый соус — 2 ст. л.;

молотый кориандр — 0,5 ст. л.;

сахар — 0,5 ст. л.;

чеснок — 1 ст. л. измельченного (3-4 зубчика);

соль — 1 ч. л.;

уксус 9% — 15-20 мл.

Вам понадобится (на 3 порции):

баклажаны — 3 кг;

перец болгарский — 1 кг;

перец острый — 200 г;

помидоры — 1,5 кг;

лук — 600 г;

петрушка или кинза — 70 г;

соль — 2 ст. л. с горкой (для замачивания баклажанов);

масло — 300 мл.;

соевый соус — 6 ст. л.;

молотый кориандр — 1,5 ст. л.;

сахар — 1,5 ст. л.;

чеснок — 2 головки (около 3 ст. л. измельченного);

соль — 1 ст. л. (для общей массы);

уксус 9% — 50 мл.

Способ приготовления

Баклажаны вымыть и нарезать брусочками толщиной около 1,5 см.

Ингредиенты для рецепта. Фото: smakuiemo.com.ua

Посыпать солью, перемешать и оставить на 2 часа, чтобы они пустили сок и избавились от горечи. Затем отжать руками и несколько раз промыть холодной водой.

Баклажаны и соль. Фото: smakuiemo.com.ua

Перец болгарский очистить от семян и нарезать тонкой соломкой. Лук нарезать полукольцами, а острый перец — мелкими кусочками. Помидоры нарезать кубиками, зелень измельчить.

Баклажаны и овощи. Фото: smakuiemo.com.ua

В кастрюле разогреть растительное масло, обжарить лук до прозрачности. Добавить помидоры и тушить 5-7 минут, пока они не пустят сок. Добавить болгарский и острый перец, перемешать и тушить еще несколько минут. Влить соевый соус, добавить зелень и специи: кориандр, сахар, чеснок и соль, перемешать.

Чеснок и зелень. Фото: smakuiemo.com.ua

Положить баклажаны, тушить вместе еще 7 минут. В конце добавить уксус и дать потомиться на огне 3-4 минуты.

Салат в банке. Фото: smakuiemo.com.ua

Готовое блюдо разложить по стерилизованным банкам, закрутить крышками, перевернуть вверх дном и укутать одеялом до остывания.

Салат с баклажанами. Фото: smakuiemo.com.ua

Из этого количества продуктов получается примерно 4,5 л ароматных баклажанов по-корейски.

