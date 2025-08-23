Деликатес на зиму Королевские банки — перец в горчичном маринаде рецепт приготовления

Маринованные перцы. Фото: gospodynka.com.ua

Деликатес на зиму "Королевские банки" — яркие кусочки сладкого перца в пряном горчичном маринаде. Сочетание столовой горчицы и зерен дает выразительный вкус и легкую пикантность, куркума добавляет золотистый оттенок, яблочный уксус обеспечивает баланс. Заготовка выглядит аппетитно, держит форму и подходит как самостоятельная закуска и как дополнение к мясным и овощным блюдам.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

перец болгарский (очищенный) — 1 кг;

вода — 200 мл.;

масло растительное — 150 мл.;

соль — 25 г;

сахар — 75 г;

перец душистый горошком — 5 шт.;

лавровый лист — 1 шт.;

горчица столовая неострая — 200 г;

горчица в зернах — 50 г;

куркума — 1 ч. л.;

уксус яблочный — 100 мл.

Выход — 2 банки по 700 мл.

Способ приготовления

Перец нарезать ровными квадратиками, удалить семена и перегородки. Банки вымыть с содой и простерилизовать удобным способом, крышки прокипятить.

Маринад для перцев. Фото: gospodynka.com.ua

В кастрюле с толстым дном смешать воду и растительное масло, добавить соль и сахар, положить душистый перец и лавровый лист. Добавить горчицу и куркуму, размешать до однородности. Поставить на огонь, довести до кипения и прогреть 5 минут на слабом кипении. Затем добавить яблочный уксус и снова довести до кипения.

Перцы в маринаде. Фото: gospodynka.com.ua

Добавить в маринад нарезанный перец, перемешать, накрыть крышкой и готовить 10 минут на умеренном огне, периодически перемешивая, чтобы кусочки равномерно пропитывались.

Перцы в банках Фото: gospodynka.com.ua

Горячий перец разложить в стерилизованные банки до "плечиков", добавить маринад до верха, встряхивая банку, чтобы удалить воздушные пузырьки. Сразу плотно закрыть прокипяченными крышками, перевернуть вверх дном, укутать полотенцем и оставить до полного остывания. Хранить в темном прохладном месте.

Также советуем вам ознакомиться с нашей подборкой проверенных рецептов заготовок на зиму

Очень вкусные помидоры по-армянски на зиму — проверенный рецепт.

Советуем приготовить лечо с рисом на зиму — полноценное блюдо в одной банке.

Ароматные президентские помидоры половинками на зиму — популярный рецепт.

Очень удобный рецепт огурцов консервированных кубиком — для оливье и винегрета на зиму.

Новая заготовка с капустой на зиму Люкс — этот рецепт все ищут.

Ароматный салат на зиму "Гордость в банке" для которых вам понадобится 1,5 кг баклажанов.

Полезные квашеные огурцы и помидоры в 1 банке, в этом рецепте получается вкусный рассол, который можно пить.

Те самые казацкие огурцы с горчицей, это супер заготовка закуски на зиму.