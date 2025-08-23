Видео
Видео

Деликатес на зиму "Королевские банки" — понадобится 1 кг перца

23 августа 2025 01:00
Марина Евтягина - Редактор
Деликатес на зиму Королевские банки — перец в горчичном маринаде рецепт приготовления
Маринованные перцы. Фото: gospodynka.com.ua
Марина Евтягина - Редактор

Деликатес на зиму "Королевские банки" — яркие кусочки сладкого перца в пряном горчичном маринаде. Сочетание столовой горчицы и зерен дает выразительный вкус и легкую пикантность, куркума добавляет золотистый оттенок, яблочный уксус обеспечивает баланс. Заготовка выглядит аппетитно, держит форму и подходит как самостоятельная закуска и как дополнение к мясным и овощным блюдам.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

  • перец болгарский (очищенный) — 1 кг;
  • вода — 200 мл.;
  • масло растительное — 150 мл.;
  • соль — 25 г;
  • сахар — 75 г;
  • перец душистый горошком — 5 шт.;
  • лавровый лист — 1 шт.;
  • горчица столовая неострая — 200 г;
  • горчица в зернах — 50 г;
  • куркума — 1 ч. л.;
  • уксус яблочный — 100 мл.

Выход — 2 банки по 700 мл.

Способ приготовления

Перец нарезать ровными квадратиками, удалить семена и перегородки. Банки вымыть с содой и простерилизовать удобным способом, крышки прокипятить.

мариновані перці на зиму
Маринад для перцев. Фото: gospodynka.com.ua

В кастрюле с толстым дном смешать воду и растительное масло, добавить соль и сахар, положить душистый перец и лавровый лист. Добавить горчицу и куркуму, размешать до однородности. Поставить на огонь, довести до кипения и прогреть 5 минут на слабом кипении. Затем добавить яблочный уксус и снова довести до кипения.

солодкі перці на зиму
Перцы в маринаде. Фото: gospodynka.com.ua

Добавить в маринад нарезанный перец, перемешать, накрыть крышкой и готовить 10 минут на умеренном огне, периодически перемешивая, чтобы кусочки равномерно пропитывались.

солодкий перець в маринаді на зиму рецепт
Перцы в банках Фото: gospodynka.com.ua

Горячий перец разложить в стерилизованные банки до "плечиков", добавить маринад до верха, встряхивая банку, чтобы удалить воздушные пузырьки. Сразу плотно закрыть прокипяченными крышками, перевернуть вверх дном, укутать полотенцем и оставить до полного остывания. Хранить в темном прохладном месте.

