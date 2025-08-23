Деликатес на зиму Королевские банки — перец в горчичном маринаде рецепт приготовления

Деликатес на зиму "Королевские банки" — понадобится 1 кг перца
Деликатес на зиму "Королевские банки" — яркие кусочки сладкого перца в пряном горчичном маринаде. Сочетание столовой горчицы и зерен дает выразительный вкус и легкую пикантность, куркума добавляет золотистый оттенок, яблочный уксус обеспечивает баланс. Заготовка выглядит аппетитно, держит форму и подходит как самостоятельная закуска и как дополнение к мясным и овощным блюдам.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- перец болгарский (очищенный) — 1 кг;
- вода — 200 мл.;
- масло растительное — 150 мл.;
- соль — 25 г;
- сахар — 75 г;
- перец душистый горошком — 5 шт.;
- лавровый лист — 1 шт.;
- горчица столовая неострая — 200 г;
- горчица в зернах — 50 г;
- куркума — 1 ч. л.;
- уксус яблочный — 100 мл.
Выход — 2 банки по 700 мл.
Способ приготовления
Перец нарезать ровными квадратиками, удалить семена и перегородки. Банки вымыть с содой и простерилизовать удобным способом, крышки прокипятить.
В кастрюле с толстым дном смешать воду и растительное масло, добавить соль и сахар, положить душистый перец и лавровый лист. Добавить горчицу и куркуму, размешать до однородности. Поставить на огонь, довести до кипения и прогреть 5 минут на слабом кипении. Затем добавить яблочный уксус и снова довести до кипения.
Добавить в маринад нарезанный перец, перемешать, накрыть крышкой и готовить 10 минут на умеренном огне, периодически перемешивая, чтобы кусочки равномерно пропитывались.
Горячий перец разложить в стерилизованные банки до "плечиков", добавить маринад до верха, встряхивая банку, чтобы удалить воздушные пузырьки. Сразу плотно закрыть прокипяченными крышками, перевернуть вверх дном, укутать полотенцем и оставить до полного остывания. Хранить в темном прохладном месте.
