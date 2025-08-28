Вишневий компот на зиму — найкращий рецепт приготування з фото

"Вишневий скарб" на зиму — цей компот буде фаворитом
Насичений аромат вишні, яскравий колір і солодкий смак роблять цей компот улюбленим серед домашніх запасів. Така заготівля на зиму дарує тепло літа навіть у холодні дні й завжди випивається першою.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться (на 1 трилітрову банку):
- вишні — приблизно 1/4 банки;
- вода — 2,2–2,3 л;
- цукор — 400 г.
Спосіб приготування
Вишні добре промити та відсортувати, залишаючи лише цілі й соковиті ягоди. Банки ретельно вимити харчовою содою та господарським милом, потім простерилізувати. Кришки прокип’ятити близько 5 хвилин.
Ягоди висипати в банку на чверть її об’єму. За бажанням можна додати більше, але оптимальний варіант — 1/4 банки.
Воду закип’ятити та залити вишні в банці до верху. Накрити кришкою та залишити на 10 хвилин, щоб ягоди добре прогрілися. Потім воду злити назад у каструлю. У гарячу воду додати цукор, розмішати й довести до кипіння. Отриманим сиропом залити ягоди у банці доверху. Використати простерилізовану ложку, щоб вивести бульбашки повітря.
Банки щільно закатати, перевернути догори дном і накрити пледом. Залишити на добу до повного охолодження. Такий компот виходить насиченим, ароматним і дуже смачним. При подачі його можна розбавити водою або пити в концентрованому вигляді. Ягідки теж швидко з’їдаються, адже вони залишаються солодкими та ніжними.
