Квас із бузини в домашніх умовах: перевірений рецепт із ферментацією на 5 днів

Квас із бузини: перевірений рецепт із ферментацією на 5 днів
Дата публікації: 14 квітня 2026 22:44
Квас із бузини. Фото: smachnenke.com.ua
Домашній квас із бузини — це той напій, який ідеально освіжає у спеку і дивує своїм ніжним ароматом. Завдяки природній ферментації він виходить з легкою газованістю та насиченим квітковим смаком. Простий процес приготування і мінімум інгредієнтів роблять цей рецепт справжньою знахідкою для літа.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- суцвіття чорної бузини — 15 шт.;
- цукор — 1 кг;
- лимони — 3 шт. (або лимонна кислота — 30 г);
- вода — 10 л.
Спосіб приготування
- У велику ємність налити воду, додати суцвіття бузини, цукор і нарізані лимони разом зі шкіркою. Добре перемішати до розчинення цукру.
- Накрити ємність марлею або нещільною кришкою та залишити при кімнатній температурі. Через 1 добу дістати лимони, щоб уникнути гіркоти.
- Залишити напій для ферментації приблизно на 5 днів. За цей час з’явиться легка газованість і приємний квітковий аромат.
- Готовий квас процідити, розлити у пляшки та зберігати в прохолодному місці.
Реклама