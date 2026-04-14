Квас із бузини в домашніх умовах: перевірений рецепт із ферментацією на 5 днів

Домашній квас із бузини — це той напій, який ідеально освіжає у спеку і дивує своїм ніжним ароматом. Завдяки природній ферментації він виходить з легкою газованістю та насиченим квітковим смаком. Простий процес приготування і мінімум інгредієнтів роблять цей рецепт справжньою знахідкою для літа.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

суцвіття чорної бузини — 15 шт.;

цукор — 1 кг;

лимони — 3 шт. (або лимонна кислота — 30 г);

вода — 10 л.

Спосіб приготування

У велику ємність налити воду, додати суцвіття бузини, цукор і нарізані лимони разом зі шкіркою. Добре перемішати до розчинення цукру. Накрити ємність марлею або нещільною кришкою та залишити при кімнатній температурі. Через 1 добу дістати лимони, щоб уникнути гіркоти. Залишити напій для ферментації приблизно на 5 днів. За цей час з’явиться легка газованість і приємний квітковий аромат. Готовий квас процідити, розлити у пляшки та зберігати в прохолодному місці.

