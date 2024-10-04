Оладьи без муки с кефиром за 10 минут — быстрый рецепт

Оладьи. Фото: gastrosenses.com

Рецепт, который станет настоящим спасением на завтрак или перекус — оладьи без муки с манкой и кефиром. Это простое и вкусное блюдо готовится всего за 10 минут, поэтому даже в самой быстрой утренней суматохе вы сможете насладиться сытным блюдом.

Манка придает оладьям нежную текстуру, а кефир делает их легкими и воздушными.

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Необходимые ингредиенты

Кефир — 1 стакан.

Манка — 1 стакан.

Яйцо — 1 шт.

Сахар — 1-2 ст. ложки.

Соль — щепотка.

Разрыхлитель — 1 ч.л.

Масло.

Ванильный сахар (по желанию, для аромата).

Процесс приготовления

В большой миске смешать кефир, манку, яйцо, сахар, соль и разрыхлитель. Если вы используете ванильный сахар, добавить его также. Перемешайте до однородной консистенции.

Оставить тесто на 5 минут. За это время манка набухнет, тесто станет гуще.

Разогреть сковороду с небольшим количеством растительного масла на среднем огне. Ложкой выливать порции теста на сковороду. Жарить с обеих сторон до золотистой корочки (примерно 2-3 минуты с каждой стороны).

Готовые оладьи выкладывайте на тарелку и подавайте горячими. Их можно подавать с медом, сметаной, вареньем или ягодами.

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