Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородШтабРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУВойнаМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Салат на каждый день: понадобится пекинская капуста

Ua ru
Дата публикации 1 мая 2026 21:44
Салат с пекинской капустой. Фото: smakuiemo.com.ua

Этот салат — настоящая находка для ежедневного меню, когда хочется быстро приготовить что-то вкусное. Сочетание пекинской капусты, копченой курицы и овощей делает его одновременно легким и сытным. Благодаря простым ингредиентам блюдо готовится за считанные минуты. Идеальный вариант для обеда или ужина на каждый день.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новости.LIVE.

Вам понадобится:

  • пекинская капуста — 700 г;
  • копченая куриная грудка — 300 г;
  • морковь по-корейски — 300 г;
  • огурцы свежие — 2 шт.;
  • кукуруза консервированная — 1 банка;
  • майонез или другая заправка — по вкусу.
рецепт салату з пекінською капустою
Приготовление салата. Фото: smakuiemo.com.ua

Способ приготовления

  1. Пекинскую капусту тонко нашинковать, чтобы сохранить хрусткость.
  2. Куриную грудку нарезать соломкой или небольшими кусочками.
  3. Огурцы нарезать тонко, морковь по-корейски добавить готовую, кукурузу отцедить. В большой миске соединить все ингредиенты.
  4. Заправить майонезом или альтернативным соусом, аккуратно перемешать. При необходимости добавить соль и перец. Дать немного настояться перед подачей.

Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации