Салат на каждый день: понадобится пекинская капуста
Дата публикации 1 мая 2026 21:44
Салат с пекинской капустой. Фото: smakuiemo.com.ua
Этот салат — настоящая находка для ежедневного меню, когда хочется быстро приготовить что-то вкусное. Сочетание пекинской капусты, копченой курицы и овощей делает его одновременно легким и сытным. Благодаря простым ингредиентам блюдо готовится за считанные минуты. Идеальный вариант для обеда или ужина на каждый день.
Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новости.LIVE.
Вам понадобится:
- пекинская капуста — 700 г;
- копченая куриная грудка — 300 г;
- морковь по-корейски — 300 г;
- огурцы свежие — 2 шт.;
- кукуруза консервированная — 1 банка;
- майонез или другая заправка — по вкусу.
Способ приготовления
- Пекинскую капусту тонко нашинковать, чтобы сохранить хрусткость.
- Куриную грудку нарезать соломкой или небольшими кусочками.
- Огурцы нарезать тонко, морковь по-корейски добавить готовую, кукурузу отцедить. В большой миске соединить все ингредиенты.
- Заправить майонезом или альтернативным соусом, аккуратно перемешать. При необходимости добавить соль и перец. Дать немного настояться перед подачей.
