Салат на каждый день: понадобится пекинская капуста

Салат с пекинской капустой. Фото: smakuiemo.com.ua

Этот салат — настоящая находка для ежедневного меню, когда хочется быстро приготовить что-то вкусное. Сочетание пекинской капусты, копченой курицы и овощей делает его одновременно легким и сытным. Благодаря простым ингредиентам блюдо готовится за считанные минуты. Идеальный вариант для обеда или ужина на каждый день.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новости.LIVE.

Вам понадобится:

пекинская капуста — 700 г;

копченая куриная грудка — 300 г;

морковь по-корейски — 300 г;

огурцы свежие — 2 шт.;

кукуруза консервированная — 1 банка;

майонез или другая заправка — по вкусу.

Приготовление салата. Фото: smakuiemo.com.ua

Способ приготовления

Пекинскую капусту тонко нашинковать, чтобы сохранить хрусткость. Куриную грудку нарезать соломкой или небольшими кусочками. Огурцы нарезать тонко, морковь по-корейски добавить готовую, кукурузу отцедить. В большой миске соединить все ингредиенты. Заправить майонезом или альтернативным соусом, аккуратно перемешать. При необходимости добавить соль и перец. Дать немного настояться перед подачей.

Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась