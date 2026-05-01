Салат на кожен день: знадобиться пекінська капуста

Цей салат — справжня знахідка для щоденного меню, коли хочеться швидко приготувати щось смачне. Поєднання пекінської капусти, копченої курки та овочів робить його одночасно легким і ситним. Завдяки простим інгредієнтам страва готується за лічені хвилини. Ідеальний варіант для обіду або вечері на кожен день.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

пекінська капуста — 700 г;

копчена куряча грудка — 300 г;

морква по-корейськи — 300 г;

огірки свіжі — 2 шт.;

кукурудза консервована — 1 банка;

майонез або інша заправка — за смаком.

Спосіб приготування

Пекінську капусту тонко нашаткувати, щоб зберегти хрусткість. Курячу грудку нарізати соломкою або невеликими шматочками. Огірки нарізати тонко, моркву по-корейськи додати готову, кукурудзу відцідити. У великій мисці з’єднати всі інгредієнти. Заправити майонезом або альтернативним соусом, акуратно перемішати. За потреби додати сіль і перець. Дати трохи настоятися перед подачею.