Салат на кожен день: знадобиться пекінська капуста
Дата публікації: 1 травня 2026 21:44
Салат з пекінською капустою. Фото: smakuiemo.com.ua
Цей салат — справжня знахідка для щоденного меню, коли хочеться швидко приготувати щось смачне. Поєднання пекінської капусти, копченої курки та овочів робить його одночасно легким і ситним. Завдяки простим інгредієнтам страва готується за лічені хвилини. Ідеальний варіант для обіду або вечері на кожен день.
Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- пекінська капуста — 700 г;
- копчена куряча грудка — 300 г;
- морква по-корейськи — 300 г;
- огірки свіжі — 2 шт.;
- кукурудза консервована — 1 банка;
- майонез або інша заправка — за смаком.
Спосіб приготування
- Пекінську капусту тонко нашаткувати, щоб зберегти хрусткість.
- Курячу грудку нарізати соломкою або невеликими шматочками.
- Огірки нарізати тонко, моркву по-корейськи додати готову, кукурудзу відцідити. У великій мисці з’єднати всі інгредієнти.
- Заправити майонезом або альтернативним соусом, акуратно перемішати. За потреби додати сіль і перець. Дати трохи настоятися перед подачею.
