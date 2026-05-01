Салат на кожен день: знадобиться пекінська капуста

Дата публікації: 1 травня 2026 21:44
Салат з пекінською капустою. Фото: smakuiemo.com.ua

Цей салат — справжня знахідка для щоденного меню, коли хочеться швидко приготувати щось смачне. Поєднання пекінської капусти, копченої курки та овочів робить його одночасно легким і ситним. Завдяки простим інгредієнтам страва готується за лічені хвилини. Ідеальний варіант для обіду або вечері на кожен день.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • пекінська капуста — 700 г;
  • копчена куряча грудка — 300 г;
  • морква по-корейськи — 300 г;
  • огірки свіжі — 2 шт.;
  • кукурудза консервована — 1 банка;
  • майонез або інша заправка — за смаком.
рецепт салату з пекінською капустою
Приготування салату. Фото: smakuiemo.com.ua

Спосіб приготування

  1. Пекінську капусту тонко нашаткувати, щоб зберегти хрусткість.
  2. Курячу грудку нарізати соломкою або невеликими шматочками.
  3. Огірки нарізати тонко, моркву по-корейськи додати готову, кукурудзу відцідити. У великій мисці з’єднати всі інгредієнти.
  4. Заправити майонезом або альтернативним соусом, акуратно перемішати. За потреби додати сіль і перець. Дати трохи настоятися перед подачею.

Юлія Щербак
Юлія Щербак
