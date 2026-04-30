Салат "Орися": альтернативний рецепт замість "Олів’є" і "Шуби"

Салат "Орися". Фото: gospodynka.com.ua

Цей салат легко замінить звичні святкові страви та приємно здивує новим смаком. Поєднання ніжної курки, соковитого ананаса й хрумкого огірка створює ідеальний баланс. Ідеально підходить як для буднів, так і для особливих подій.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

куряча грудка варена — 2 шт.;

огірок — 2 шт.;

яйця варені — 4 шт.;

кукурудза консервована — 200 г;

ананас консервований — 200 г;

майонез — 2 ст. л.;

сіль, чорний перець — за смаком.

Для маринування:

цибуля — 1 шт.;

вода — окріп;

цукор — 2 ст. л.;

оцет 9% — 1 ст. л.

Готовий салат. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

Цибулю нарізати півкільцями, залити гарячою водою, додати цукор і оцет, залишити маринуватися до м’якості. Куряче філе, огірки та яйця нарізати невеликими кубиками. Додати кукурудзу, ананас і відтиснуту цибулю. Додати сіль, перець і майонез, обережно перемішати до однорідності.