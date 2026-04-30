Салат "Орися": альтернативний рецепт замість "Олів’є" і "Шуби"
Дата публікації: 30 квітня 2026 21:44
Салат "Орися". Фото: gospodynka.com.ua
Цей салат легко замінить звичні святкові страви та приємно здивує новим смаком. Поєднання ніжної курки, соковитого ананаса й хрумкого огірка створює ідеальний баланс. Ідеально підходить як для буднів, так і для особливих подій.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- куряча грудка варена — 2 шт.;
- огірок — 2 шт.;
- яйця варені — 4 шт.;
- кукурудза консервована — 200 г;
- ананас консервований — 200 г;
- майонез — 2 ст. л.;
- сіль, чорний перець — за смаком.
Для маринування:
- цибуля — 1 шт.;
- вода — окріп;
- цукор — 2 ст. л.;
- оцет 9% — 1 ст. л.
Спосіб приготування
- Цибулю нарізати півкільцями, залити гарячою водою, додати цукор і оцет, залишити маринуватися до м’якості.
- Куряче філе, огірки та яйця нарізати невеликими кубиками.
- Додати кукурудзу, ананас і відтиснуту цибулю.
- Додати сіль, перець і майонез, обережно перемішати до однорідності.
