Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городШтабРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУВійнаМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Стиль
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Салат "Орися": альтернативний рецепт замість "Олів’є" і "Шуби"

Ua ru
Дата публікації: 30 квітня 2026 21:44
Салат "Орися". Фото: gospodynka.com.ua

Цей салат легко замінить звичні святкові страви та приємно здивує новим смаком. Поєднання ніжної курки, соковитого ананаса й хрумкого огірка створює ідеальний баланс. Ідеально підходить як для буднів, так і для особливих подій.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • куряча грудка варена — 2 шт.;
  • огірок — 2 шт.;
  • яйця варені — 4 шт.;
  • кукурудза консервована — 200 г;
  • ананас консервований — 200 г;
  • майонез — 2 ст. л.;
  • сіль, чорний перець — за смаком.

Для маринування:

  • цибуля — 1 шт.;
  • вода — окріп;
  • цукор — 2 ст. л.;
  • оцет 9% — 1 ст. л.
Готовий салат. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

  1. Цибулю нарізати півкільцями, залити гарячою водою, додати цукор і оцет, залишити маринуватися до м’якості.
  2. Куряче філе, огірки та яйця нарізати невеликими кубиками.
  3. Додати кукурудзу, ананас і відтиснуту цибулю.
  4. Додати сіль, перець і майонез, обережно перемішати до однорідності.

Юлія Щербак
Автор:
Юлія Щербак
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації