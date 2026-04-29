Весна на тарелке: 3 салата на каждый день от Евгения Клопотенко

Овощные салаты из овощей.

Эти салаты — настоящее воплощение весенней легкости и свежести. Простое сочетание сезонных ингредиентов создает яркие вкусы без лишних усилий. Каждый вариант готовится быстро и прекрасно подходит как для легкого ужина, так и для ежедневного меню.

Салат с молодой капустой и огурцом:

капуста молодая — 300 г;

огурец — 1-2 шт.;

соль — по вкусу;

сметана или йогурт — 2-3 ст. л.;

лимонный сок — 1 ч. л.

Салат со шпинатом, шампиньонами и беконом:

шпинат — 100 г;

шампиньоны — 150 г;

бекон — 100 г;

лук — 1 шт.;

сыр с плесенью — 50 г;

масло — для жарки;

соль, перец — по вкусу.

Весенний салат со шпинатом, редисом и сыром:

шпинат — 100 г;

редис — 6-8 шт.;

огурец — 1 шт.;

сыр твердый — 70 г;

оливковое масло — 2 ст. л.;

горчица — 1 ч. л.;

уксус или лимонный сок — 1 ч. л.;

соль, перец — по вкусу.

Способ приготовления

Капусту тонко нашинковать, слегка помять с солью, добавить нарезанный огурец и заправить сметаной или йогуртом с лимонным соком. Для второго салата обжарить бекон до хруста, отдельно приготовить шампиньоны с луком до мягкости. Соединить со шпинатом, добавить сыр и приправить по вкусу. Для третьего варианта смешать шпинат, нарезанный редис и огурец, добавить твердый сыр. Заправить смесью оливкового масла, горчицы и уксуса или лимонного сока.

