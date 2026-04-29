Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Весна на тарелке: 3 салата на каждый день от Евгения Клопотенко

Весна на тарелке: 3 салата на каждый день от Евгения Клопотенко

Ua ru
Дата публикации 29 апреля 2026 12:44
Овощные салаты из овощей. Фото: smachnenke.com.ua

Эти салаты — настоящее воплощение весенней легкости и свежести. Простое сочетание сезонных ингредиентов создает яркие вкусы без лишних усилий. Каждый вариант готовится быстро и прекрасно подходит как для легкого ужина, так и для ежедневного меню.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

рецепти овочевих салатів
Салат с овощами Фото: smachnenke.com.ua

Салат с молодой капустой и огурцом:

  • капуста молодая — 300 г;
  • огурец — 1-2 шт.;
  • соль — по вкусу;
  • сметана или йогурт — 2-3 ст. л.;
  • лимонный сок — 1 ч. л.

Салат со шпинатом, шампиньонами и беконом:

  • шпинат — 100 г;
  • шампиньоны — 150 г;
  • бекон — 100 г;
  • лук — 1 шт.;
  • сыр с плесенью — 50 г;
  • масло — для жарки;
  • соль, перец — по вкусу.

Весенний салат со шпинатом, редисом и сыром:

Читайте также:
  • шпинат — 100 г;
  • редис — 6-8 шт.;
  • огурец — 1 шт.;
  • сыр твердый — 70 г;
  • оливковое масло — 2 ст. л.;
  • горчица — 1 ч. л.;
  • уксус или лимонный сок — 1 ч. л.;
  • соль, перец — по вкусу.

Способ приготовления

  1. Капусту тонко нашинковать, слегка помять с солью, добавить нарезанный огурец и заправить сметаной или йогуртом с лимонным соком.
  2. Для второго салата обжарить бекон до хруста, отдельно приготовить шампиньоны с луком до мягкости. Соединить со шпинатом, добавить сыр и приправить по вкусу.
  3. Для третьего варианта смешать шпинат, нарезанный редис и огурец, добавить твердый сыр. Заправить смесью оливкового масла, горчицы и уксуса или лимонного сока.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов

Легкий салат с пекинской капустой для похудения — всего 3 ингредиента.

Салат сельди под новой шубой — альтернатива классической "Шубе".

Вкусный салат "Мадонна" — сочетание лучше надоевших "Шубы" и "Оливье".

Евгений Клопотенко овощи салат
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации