Весна на тарелке: 3 салата на каждый день от Евгения Клопотенко
Ua ru
Дата публикации 29 апреля 2026 12:44
Овощные салаты из овощей. Фото: smachnenke.com.ua
Эти салаты — настоящее воплощение весенней легкости и свежести. Простое сочетание сезонных ингредиентов создает яркие вкусы без лишних усилий. Каждый вариант готовится быстро и прекрасно подходит как для легкого ужина, так и для ежедневного меню.
Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Салат с молодой капустой и огурцом:
- капуста молодая — 300 г;
- огурец — 1-2 шт.;
- соль — по вкусу;
- сметана или йогурт — 2-3 ст. л.;
- лимонный сок — 1 ч. л.
Салат со шпинатом, шампиньонами и беконом:
- шпинат — 100 г;
- шампиньоны — 150 г;
- бекон — 100 г;
- лук — 1 шт.;
- сыр с плесенью — 50 г;
- масло — для жарки;
- соль, перец — по вкусу.
Весенний салат со шпинатом, редисом и сыром:
- шпинат — 100 г;
- редис — 6-8 шт.;
- огурец — 1 шт.;
- сыр твердый — 70 г;
- оливковое масло — 2 ст. л.;
- горчица — 1 ч. л.;
- уксус или лимонный сок — 1 ч. л.;
- соль, перец — по вкусу.
Способ приготовления
- Капусту тонко нашинковать, слегка помять с солью, добавить нарезанный огурец и заправить сметаной или йогуртом с лимонным соком.
- Для второго салата обжарить бекон до хруста, отдельно приготовить шампиньоны с луком до мягкости. Соединить со шпинатом, добавить сыр и приправить по вкусу.
- Для третьего варианта смешать шпинат, нарезанный редис и огурец, добавить твердый сыр. Заправить смесью оливкового масла, горчицы и уксуса или лимонного сока.
