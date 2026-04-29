Головна Смак Весна на тарілці: 3 салати на кожен день від Євгена Клопотенка

Весна на тарілці: 3 салати на кожен день від Євгена Клопотенка

Дата публікації: 29 квітня 2026 12:44
Весна на тарілці: 3 салати на кожен день від Євгена Клопотенка
Овочеві салати. Фото: smachnenke.com.ua

Ці салати — справжнє втілення весняної легкості та свіжості. Просте поєднання сезонних інгредієнтів створює яскраві смаки без зайвих зусиль. Кожен варіант готується швидко і чудово підходить як для легкої вечері, так і для щоденного меню.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Салат з овочами. Фото: smachnenke.com.ua

Салат з молодою капустою та огірком:

  • капуста молода — 300 г;
  • огірок — 1–2 шт.;
  • сіль — за смаком;
  • сметана або йогурт — 2–3 ст. л.;
  • лимонний сік — 1 ч. л.

Салат зі шпинатом, печерицями та беконом:

  • шпинат — 100 г;
  • печериці — 150 г;
  • бекон — 100 г;
  • цибуля — 1 шт.;
  • сир із пліснявою — 50 г;
  • олія — для смаження;
  • сіль, перець — за смаком.

Весняний салат зі шпинатом, редискою та сиром:

  • шпинат — 100 г;
  • редиска — 6–8 шт.;
  • огірок — 1 шт.;
  • сир твердий — 70 г;
  • оливкова олія — 2 ст. л.;
  • гірчиця — 1 ч. л.;
  • оцет або лимонний сік — 1 ч. л.;
  • сіль, перець — за смаком.

Спосіб приготування

  1. Капусту тонко нашаткувати, злегка пом’яти із сіллю, додати нарізаний огірок і заправити сметаною або йогуртом із лимонним соком.
  2. Для другого салату обсмажити бекон до хрумкості, окремо приготувати печериці з цибулею до м’якості. З’єднати зі шпинатом, додати сир і приправити за смаком.
  3. Для третього варіанту змішати шпинат, нарізану редиску та огірок, додати твердий сир. Заправити сумішшю оливкової олії, гірчиці та оцту або лимонного соку.

Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
