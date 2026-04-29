Весна на тарілці: 3 салати на кожен день від Євгена Клопотенка
Дата публікації: 29 квітня 2026 12:44
Овочеві салати. Фото: smachnenke.com.ua
Ці салати — справжнє втілення весняної легкості та свіжості. Просте поєднання сезонних інгредієнтів створює яскраві смаки без зайвих зусиль. Кожен варіант готується швидко і чудово підходить як для легкої вечері, так і для щоденного меню.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Салат з молодою капустою та огірком:
- капуста молода — 300 г;
- огірок — 1–2 шт.;
- сіль — за смаком;
- сметана або йогурт — 2–3 ст. л.;
- лимонний сік — 1 ч. л.
Салат зі шпинатом, печерицями та беконом:
- шпинат — 100 г;
- печериці — 150 г;
- бекон — 100 г;
- цибуля — 1 шт.;
- сир із пліснявою — 50 г;
- олія — для смаження;
- сіль, перець — за смаком.
Весняний салат зі шпинатом, редискою та сиром:
- шпинат — 100 г;
- редиска — 6–8 шт.;
- огірок — 1 шт.;
- сир твердий — 70 г;
- оливкова олія — 2 ст. л.;
- гірчиця — 1 ч. л.;
- оцет або лимонний сік — 1 ч. л.;
- сіль, перець — за смаком.
Спосіб приготування
- Капусту тонко нашаткувати, злегка пом’яти із сіллю, додати нарізаний огірок і заправити сметаною або йогуртом із лимонним соком.
- Для другого салату обсмажити бекон до хрумкості, окремо приготувати печериці з цибулею до м’якості. З’єднати зі шпинатом, додати сир і приправити за смаком.
- Для третього варіанту змішати шпинат, нарізану редиску та огірок, додати твердий сир. Заправити сумішшю оливкової олії, гірчиці та оцту або лимонного соку.
