Весна на тарілці: 3 салати на кожен день від Євгена Клопотенка

Ці салати — справжнє втілення весняної легкості та свіжості. Просте поєднання сезонних інгредієнтів створює яскраві смаки без зайвих зусиль. Кожен варіант готується швидко і чудово підходить як для легкої вечері, так і для щоденного меню.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Салат з молодою капустою та огірком:

капуста молода — 300 г;

огірок — 1–2 шт.;

сіль — за смаком;

сметана або йогурт — 2–3 ст. л.;

лимонний сік — 1 ч. л.

Салат зі шпинатом, печерицями та беконом:

шпинат — 100 г;

печериці — 150 г;

бекон — 100 г;

цибуля — 1 шт.;

сир із пліснявою — 50 г;

олія — для смаження;

сіль, перець — за смаком.

Весняний салат зі шпинатом, редискою та сиром:

шпинат — 100 г;

редиска — 6–8 шт.;

огірок — 1 шт.;

сир твердий — 70 г;

оливкова олія — 2 ст. л.;

гірчиця — 1 ч. л.;

оцет або лимонний сік — 1 ч. л.;

сіль, перець — за смаком.

Спосіб приготування

Капусту тонко нашаткувати, злегка пом’яти із сіллю, додати нарізаний огірок і заправити сметаною або йогуртом із лимонним соком. Для другого салату обсмажити бекон до хрумкості, окремо приготувати печериці з цибулею до м’якості. З’єднати зі шпинатом, додати сир і приправити за смаком. Для третього варіанту змішати шпинат, нарізану редиску та огірок, додати твердий сир. Заправити сумішшю оливкової олії, гірчиці та оцту або лимонного соку.

