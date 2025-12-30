Відео
Головна Смак Оселедець під новою шубою — альтернатива класичній "Шубі"

Оселедець під новою шубою — альтернатива класичній "Шубі"

Ua ru
Дата публікації: 30 грудня 2025 12:04
Оселедець під новою шубою — святковий салат із помідорами та сиром
Оселедець під шубою. Фото: smachnenke.com.ua

Якщо класична "Шуба" вже приїлася, саме час спробувати її сучасну альтернативу. Оселедець під новою шубою виходить свіжим, соковитим і легшим на смак завдяки помідорам та зеленій цибулі. Такий салат ефектно виглядає на святковому столі й обов’язково здивує гостей.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • філе оселедця — 400 г;
  • помідори — 400 г;
  • яйця варені — 5 шт.;
  • твердий сир — 150 г;
  • зелена цибуля — 1 пучок;
  • майонез — 100–150 г;
  • сіль — до свого смаку.

Спосіб приготування

Яйця відварити круто, повністю остудити та очистити. Оселедець ретельно очистити від кісток і шкіри, нарізати дрібними шматочками. Зелену цибулю дрібно нашаткувати. Два жовтки відкласти для декору, решту яєць разом із білками дрібно нарізати.

оселедець під новою шубою
Сир та майонез. Фото: smachnenke.com.ua

Жовтки натерти на дрібній тертці. Твердий сир натерти на крупній тертці. Помідори нарізати невеликими кубиками, за потреби злити зайвий сік, щоб салат не був водянистим. На плоску тарілку встановити роз’ємне кільце діаметром 18 см. Першим шаром викласти оселедець, злегка ущільнити. Далі рівномірно розподілити зелену цибулю, залишивши трохи для прикрашання, і нанести майонез тонкою сіточкою.

смачний оселедець під новою шубою
Приготування салату. Фото: smachnenke.com.ua

Наступним шаром викласти подрібнені яйця, злегка притиснути, за потреби трохи посолити та додати майонез. Потім рівним шаром розподілити тертий сир і знову нанести майонез. Завершальним шаром викласти помідори, акуратно утрамбувати, злегка посолити й покрити майонезом. Край салату прикрасити тертими жовтками та залишеною зеленою цибулею. Поставити салат у холодильник мінімум на 1 годину, щоб він стабілізувався та добре тримав форму. Перед подачею зняти роз’ємне кільце.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які чудово підходять для повсякденного раціону 

Рецепт салату з кабачків, як у ресторані, який можна готувати через день. 

Смачний салат з баклажанами за 10 хвилин, який можна готувати все літо. 

Рецепт салату з кабачків по-корейськи, спробуйте приготувати — і він стане улюбленим на літо. 

Рецепт легкого салату, який можна їсти навіть уночі, а готувати лише 5 хвилин. 

Рецепт салату з кабачками, для якого знадобиться лише три продукти, а виходить смачно і недорого.

салат рецепт оселедець салат шуба Новий рік 2026
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
