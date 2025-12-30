Селедка под новой шубой — праздничный салат с помидорами и сыром

Селедка под шубой. Фото: smachnenke.com.ua

Если классическая "Шуба" уже приелась, самое время попробовать ее современную альтернативу. Сельдь под новой шубой получается свежей, сочной и более легкой на вкус благодаря помидорам и зеленому луку. Такой салат эффектно смотрится на праздничном столе и обязательно удивит гостей.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

филе сельди — 400 г;

помидоры — 400 г;

яйца вареные — 5 шт.;

твердый сыр — 150 г;

зеленый лук — 1 пучок;

майонез — 100-150 г;

соль — по своему вкусу.

Способ приготовления

Яйца отварить вкрутую, полностью остудить и очистить. Сельдь тщательно очистить от костей и кожи, нарезать мелкими кусочками. Зеленый лук мелко нашинковать. Два желтка отложить для декора, остальные яйца вместе с белками мелко нарезать.

Сыр и майонез. Фото: smachnenke.com.ua

Желтки натереть на мелкой терке. Твердый сыр натереть на крупной терке. Помидоры нарезать небольшими кубиками, при необходимости слить лишний сок, чтобы салат не был водянистым. На плоскую тарелку установить разъемное кольцо диаметром 18 см. Первым слоем выложить сельдь, слегка уплотнить. Далее равномерно распределить зеленый лук, оставив немного для украшения, и нанести майонез тонкой сеточкой.

Приготовление салата. Фото: smachnenke.com.ua

Следующим слоем выложить измельченные яйца, слегка прижать, при необходимости немного посолить и добавить майонез. Затем ровным слоем распределить тертый сыр и снова нанести майонез. Завершающим слоем выложить помидоры, аккуратно утрамбовать, слегка посолить и покрыть майонезом. Край салата украсить тертыми желтками и оставленным зеленым луком. Поставить салат в холодильник минимум на 1 час, чтобы он стабилизировался и хорошо держал форму. Перед подачей снять разъемное кольцо.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов, которые прекрасно подходят для ежедневного рациона

Рецепт салата из кабачков, как в ресторане, который можно готовить через день.

Вкусный салат с баклажанами за 10 минут, который можно готовить все лето.

Рецепт салата из кабачков по-корейски, попробуйте приготовить — и он станет любимым на лето.

Рецепт легкого салата, который можно есть даже ночью, а готовить всего 5 минут.

Рецепт салата с кабачками, для которого понадобится всего три продукта, а получается вкусно и недорого.