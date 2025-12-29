Салат Граф на Новый год 2026 — достойная альтернатива Шубе и Оливье

Салат "Граф" на новый год 2026 — соперник "Шубы" и "Оливье"
Салат "Граф" — это тот случай, когда знакомые ингредиенты открываются совершенно по-новому. Он выглядит роскошно, имеет насыщенный вкус и прекрасно подходит для новогоднего стола. Если хочется приятно удивить гостей и отойти от привычных праздничных салатов, этот вариант точно стоит внимания.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- куриные бедра — 3 штуки;
- картофель — 2-3 штуки;
- яйца — 3-4 штуки;
- маринованные или квашеные огурцы — 3-4 штуки;
- чернослив — около 100 г;
- орехи кешью или грецкие — по своему вкусу;
- майонез — по своему вкусу;
- соль и черный перец — по своему вкусу.
Способ приготовления
Куриные бедра залить холодной водой, поставить на плиту и довести до кипения, снимая пену. Посолить, по желанию добавить лавровый лист и варить на слабом кипении до готовности. После варки оставить мясо охлаждаться прямо в бульоне, чтобы оно сохранило сочность. Остывшие бедра очистить от кожи и костей и мелко нарезать.
Картофель отварить в кожуре, остудить, очистить и натереть на крупной терке. Яйца сварить вкрутую и натереть. Огурцы натереть на крупной терке и слегка отжать лишнюю жидкость. Чернослив залить горячей водой, дать настояться, обсушить и нарезать тонкой соломкой. Орехи измельчить ножом.
Салат выкладывать слоями. Первым слоем распределить картофель и смазать тонким слоем майонеза. Далее выложить куриное мясо и снова добавить немного майонеза. Следующим слоем распределить огурцы, затем яйца с майонезом. Сверху равномерно выложить чернослив и щедро посыпать орехами. Перед подачей дать салату немного настояться, чтобы все слои хорошо соединились между собой.
Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов, которые прекрасно подходят для ежедневного рациона
Рецепт салата из кабачков, как в ресторане, который можно готовить через день.
Вкусный салат с баклажанами за 10 минут, который можно готовить все лето.
Рецепт салата из кабачков по-корейски, попробуйте приготовить — и он станет любимым на лето.
Рецепт легкого салата, который можно есть даже ночью, а готовить всего 5 минут.
Рецепт салата с кабачками, для которого понадобится всего три продукта, а получается вкусно и недорого.
Читайте Новини.LIVE!