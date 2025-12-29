Салат Граф на Новый год 2026 — достойная альтернатива Шубе и Оливье

Салат "Граф". Фото: smachnenke.com.ua

Салат "Граф" — это тот случай, когда знакомые ингредиенты открываются совершенно по-новому. Он выглядит роскошно, имеет насыщенный вкус и прекрасно подходит для новогоднего стола. Если хочется приятно удивить гостей и отойти от привычных праздничных салатов, этот вариант точно стоит внимания.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Вам понадобится:

куриные бедра — 3 штуки;

картофель — 2-3 штуки;

яйца — 3-4 штуки;

маринованные или квашеные огурцы — 3-4 штуки;

чернослив — около 100 г;

орехи кешью или грецкие — по своему вкусу;

майонез — по своему вкусу;

соль и черный перец — по своему вкусу.

Способ приготовления

Куриные бедра залить холодной водой, поставить на плиту и довести до кипения, снимая пену. Посолить, по желанию добавить лавровый лист и варить на слабом кипении до готовности. После варки оставить мясо охлаждаться прямо в бульоне, чтобы оно сохранило сочность. Остывшие бедра очистить от кожи и костей и мелко нарезать.

Приготовление салата. Фото: smachnenke.com.ua

Картофель отварить в кожуре, остудить, очистить и натереть на крупной терке. Яйца сварить вкрутую и натереть. Огурцы натереть на крупной терке и слегка отжать лишнюю жидкость. Чернослив залить горячей водой, дать настояться, обсушить и нарезать тонкой соломкой. Орехи измельчить ножом.

Готовый салат. Фото: smachnenke.com.ua

Салат выкладывать слоями. Первым слоем распределить картофель и смазать тонким слоем майонеза. Далее выложить куриное мясо и снова добавить немного майонеза. Следующим слоем распределить огурцы, затем яйца с майонезом. Сверху равномерно выложить чернослив и щедро посыпать орехами. Перед подачей дать салату немного настояться, чтобы все слои хорошо соединились между собой.

