Главная Вкус Салат "Граф" на новый год 2026 — соперник "Шубы" и "Оливье"

Салат "Граф" на новый год 2026 — соперник "Шубы" и "Оливье"

Ua ru
Дата публикации 29 декабря 2025 12:04
Салат Граф на Новый год 2026 — достойная альтернатива Шубе и Оливье
Салат "Граф". Фото: smachnenke.com.ua

Салат "Граф" — это тот случай, когда знакомые ингредиенты открываются совершенно по-новому. Он выглядит роскошно, имеет насыщенный вкус и прекрасно подходит для новогоднего стола. Если хочется приятно удивить гостей и отойти от привычных праздничных салатов, этот вариант точно стоит внимания.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Вам понадобится:

  • куриные бедра — 3 штуки;
  • картофель — 2-3 штуки;
  • яйца — 3-4 штуки;
  • маринованные или квашеные огурцы — 3-4 штуки;
  • чернослив — около 100 г;
  • орехи кешью или грецкие — по своему вкусу;
  • майонез — по своему вкусу;
  • соль и черный перец — по своему вкусу.

Способ приготовления

Куриные бедра залить холодной водой, поставить на плиту и довести до кипения, снимая пену. Посолить, по желанию добавить лавровый лист и варить на слабом кипении до готовности. После варки оставить мясо охлаждаться прямо в бульоне, чтобы оно сохранило сочность. Остывшие бедра очистить от кожи и костей и мелко нарезать.

святковий рецепт салату з куркою, чорносливом та горіхами
Приготовление салата. Фото: smachnenke.com.ua

Картофель отварить в кожуре, остудить, очистить и натереть на крупной терке. Яйца сварить вкрутую и натереть. Огурцы натереть на крупной терке и слегка отжать лишнюю жидкость. Чернослив залить горячей водой, дать настояться, обсушить и нарезать тонкой соломкой. Орехи измельчить ножом.

рецепт салату з куркою, чорносливом та горіхами
Готовый салат. Фото: smachnenke.com.ua

Салат выкладывать слоями. Первым слоем распределить картофель и смазать тонким слоем майонеза. Далее выложить куриное мясо и снова добавить немного майонеза. Следующим слоем распределить огурцы, затем яйца с майонезом. Сверху равномерно выложить чернослив и щедро посыпать орехами. Перед подачей дать салату немного настояться, чтобы все слои хорошо соединились между собой.

салат рецепт оливье салат шуба закуска Новый год 2026
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
