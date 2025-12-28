Видео
Главная Вкус Салат "Объедение" — без него, как без "Оливье", не Новый год

Салат "Объедение" — без него, как без "Оливье", не Новый год

Ua ru
Дата публикации 28 декабря 2025 12:04
Салат Объедение — классический мясной салат на Новый год
Салат "Объедение". Фото: smachnenke.com.ua

Салат "Объедение" давно стал таким же обязательным на праздничном столе, как "Оливье" или "Шуба". Сытный, насыщенный и очень домашний, он сочетает нежное отварное мясо, обжаренные овощи и пикантные маринованные огурцы. Этот салат готовится просто, выглядит аппетитно и всегда пользуется особой популярностью во время новогодних застолий.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Вам понадобится:

  • мясо говядина или свинина — 400-500 г;
  • морковь — 1 крупная;
  • лук репчатый — 1 шт.;
  • маринованные огурцы — 3-4 средние;
  • майонез — по своему вкусу;
  • растительное масло — для жарки.

Для бульона:

  • вода — 2-2,5 л.;
  • соль — 1,5 ст. л.;
  • лавровый лист — 1-2 шт.;
  • черный перец горошком — 5-7 шт.

Способ приготовления

Мясо выложить в кастрюлю, залить холодной водой и поставить на огонь. После закипания снять пену, добавить соль, лавровый лист и черный перец горошком. Готовить до полной мягкости. Готовое мясо вынуть из бульона, полностью охладить и нарезать тонкой соломкой или небольшими кусочками.

Морковь натереть на крупной терке. Лук нарезать полукольцами или мелкими кубиками. На сковороде разогреть растительное масло, добавить лук и обжарить до прозрачности. Добавить морковь и готовить до мягкости и легкого золотистого оттенка. Снять с огня и дать овощам остыть.

ситний та смачний салат на новий рік
Готовый салат. Фото: smachnenke.com.ua

Маринованные огурцы нарезать тонкой соломкой. Если они очень сочные, слегка отжать лишнюю жидкость. В большой миске соединить нарезанное мясо, обжаренные овощи и огурцы. Заправить майонезом, аккуратно перемешать до однородности. По желанию добавить немного черного молотого перца. Салат переложить в салатник, при необходимости охладить в холодильнике и подавать к праздничному столу.

морковь салат рецепт оливье закуска
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
