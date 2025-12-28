Салат Смакота — класичний м’ясний салат на Новий рік

Салат "Смакота". Фото: smachnenke.com.ua

Салат "Смакота" давно став таким самим обов’язковим на святковому столі, як "Олів’є" чи "Шуба". Ситний, насичений і дуже домашній, він поєднує ніжне відварене м’ясо, обсмажені овочі та пікантні мариновані огірки. Цей салат готується просто, виглядає апетитно й завжди користується особливою популярністю під час новорічних застіль.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Вам знадобиться:

м’ясо яловичина або свинина — 400–500 г;

морква — 1 велика;

цибуля ріпчаста — 1 шт.;

мариновані огірки — 3–4 середні;

майонез — до свого смаку;

рослинна олія — для смаження.

Для бульйону:

вода — 2–2,5 л;

сіль — 1,5 ст. л.;

лавровий лист — 1–2 шт.;

чорний перець горошком — 5–7 шт.

Спосіб приготування

М’ясо викласти в каструлю, залити холодною водою та поставити на вогонь. Після закипання зняти піну, додати сіль, лавровий лист і чорний перець горошком. Готувати до повної м’якості. Готове м’ясо вийняти з бульйону, повністю охолодити й нарізати тонкою соломкою або невеликими шматочками.

Моркву натерти на крупній тертці. Цибулю нарізати півкільцями або дрібними кубиками. На сковороді розігріти рослинну олію, додати цибулю та обсмажити до прозорості. Додати моркву й готувати до м’якості та легкого золотистого відтінку. Зняти з вогню та дати овочам охолонути.

Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Мариновані огірки нарізати тонкою соломкою. Якщо вони дуже соковиті, злегка відтиснути зайву рідину. У великій мисці з’єднати нарізане м’ясо, обсмажені овочі та огірки. Заправити майонезом, акуратно перемішати до однорідності. За бажанням додати трохи чорного меленого перцю. Салат перекласти в салатник, за потреби охолодити в холодильнику та подавати до святкового столу.

