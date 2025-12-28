Салат Смакота — класичний м’ясний салат на Новий рік

Салат "Смакота" — без нього, як без "Олів’є", не Новий рік
Салат "Смакота" давно став таким самим обов’язковим на святковому столі, як "Олів’є" чи "Шуба". Ситний, насичений і дуже домашній, він поєднує ніжне відварене м’ясо, обсмажені овочі та пікантні мариновані огірки. Цей салат готується просто, виглядає апетитно й завжди користується особливою популярністю під час новорічних застіль.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- м’ясо яловичина або свинина — 400–500 г;
- морква — 1 велика;
- цибуля ріпчаста — 1 шт.;
- мариновані огірки — 3–4 середні;
- майонез — до свого смаку;
- рослинна олія — для смаження.
Для бульйону:
- вода — 2–2,5 л;
- сіль — 1,5 ст. л.;
- лавровий лист — 1–2 шт.;
- чорний перець горошком — 5–7 шт.
Спосіб приготування
М’ясо викласти в каструлю, залити холодною водою та поставити на вогонь. Після закипання зняти піну, додати сіль, лавровий лист і чорний перець горошком. Готувати до повної м’якості. Готове м’ясо вийняти з бульйону, повністю охолодити й нарізати тонкою соломкою або невеликими шматочками.
Моркву натерти на крупній тертці. Цибулю нарізати півкільцями або дрібними кубиками. На сковороді розігріти рослинну олію, додати цибулю та обсмажити до прозорості. Додати моркву й готувати до м’якості та легкого золотистого відтінку. Зняти з вогню та дати овочам охолонути.
Мариновані огірки нарізати тонкою соломкою. Якщо вони дуже соковиті, злегка відтиснути зайву рідину. У великій мисці з’єднати нарізане м’ясо, обсмажені овочі та огірки. Заправити майонезом, акуратно перемішати до однорідності. За бажанням додати трохи чорного меленого перцю. Салат перекласти в салатник, за потреби охолодити в холодильнику та подавати до святкового столу.
Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які чудово підходять для повсякденного раціону
Рецепт салату з кабачків, як у ресторані, який можна готувати через день.
Смачний салат з баклажанами за 10 хвилин, який можна готувати все літо.
Рецепт салату з кабачків по-корейськи, спробуйте приготувати — і він стане улюбленим на літо.
Рецепт легкого салату, який можна їсти навіть уночі, а готувати лише 5 хвилин.
Рецепт салату з кабачками, для якого знадобиться лише три продукти, а виходить смачно і недорого.
Читайте Новини.LIVE!