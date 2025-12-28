Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиМодаLifeЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Салат "Смакота" — без нього, як без "Олів’є", не Новий рік

Салат "Смакота" — без нього, як без "Олів’є", не Новий рік

Ua ru
Дата публікації: 28 грудня 2025 12:04
Салат Смакота — класичний м’ясний салат на Новий рік
Салат "Смакота". Фото: smachnenke.com.ua

Салат "Смакота" давно став таким самим обов’язковим на святковому столі, як "Олів’є" чи "Шуба". Ситний, насичений і дуже домашній, він поєднує ніжне відварене м’ясо, обсмажені овочі та пікантні мариновані огірки. Цей салат готується просто, виглядає апетитно й завжди користується особливою популярністю під час новорічних застіль.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • м’ясо яловичина або свинина — 400–500 г;
  • морква — 1 велика;
  • цибуля ріпчаста — 1 шт.;
  • мариновані огірки — 3–4 середні;
  • майонез — до свого смаку;
  • рослинна олія — для смаження.

Для бульйону:

  • вода — 2–2,5 л;
  • сіль — 1,5 ст. л.;
  • лавровий лист — 1–2 шт.;
  • чорний перець горошком — 5–7 шт.

Спосіб приготування

М’ясо викласти в каструлю, залити холодною водою та поставити на вогонь. Після закипання зняти піну, додати сіль, лавровий лист і чорний перець горошком. Готувати до повної м’якості. Готове м’ясо вийняти з бульйону, повністю охолодити й нарізати тонкою соломкою або невеликими шматочками.

Моркву натерти на крупній тертці. Цибулю нарізати півкільцями або дрібними кубиками. На сковороді розігріти рослинну олію, додати цибулю та обсмажити до прозорості. Додати моркву й готувати до м’якості та легкого золотистого відтінку. Зняти з вогню та дати овочам охолонути.

ситний та смачний салат на новий рік
Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Мариновані огірки нарізати тонкою соломкою. Якщо вони дуже соковиті, злегка відтиснути зайву рідину. У великій мисці з’єднати нарізане м’ясо, обсмажені овочі та огірки. Заправити майонезом, акуратно перемішати до однорідності. За бажанням додати трохи чорного меленого перцю. Салат перекласти в салатник, за потреби охолодити в холодильнику та подавати до святкового столу.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які чудово підходять для повсякденного раціону 

Рецепт салату з кабачків, як у ресторані, який можна готувати через день. 

Смачний салат з баклажанами за 10 хвилин, який можна готувати все літо. 

Рецепт салату з кабачків по-корейськи, спробуйте приготувати — і він стане улюбленим на літо. 

Рецепт легкого салату, який можна їсти навіть уночі, а готувати лише 5 хвилин. 

Рецепт салату з кабачками, для якого знадобиться лише три продукти, а виходить смачно і недорого.

морква салат рецепт олів'є закуска
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації