Шикарний салат "Шпроти під шубою" — рецепт на Новий рік 2026

Шикарний салат "Шпроти під шубою" — рецепт на Новий рік 2026

Ua ru
Дата публікації: 25 грудня 2025 12:44
Салат Шпроти під шубою — яскравий новорічний рецепт 2026
Салат "Шпроти під шубою". Фото: smachnenke.com.ua

Цей салат виглядає знайомо, але дивує з першої ложки. Замість оселедця тут ніжні шпроти, які додають страві насиченого, трохи копченого смаку. "Шпроти під шубою" виходять соковитими, яскравими та дуже святковими — саме те, що потрібно для новорічного столу 2026 року.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Вам знадобиться:

  • шпроти в олії — 240 г;
  • морква варена — 2 шт.;
  • картопля варена — 3 шт.;
  • яйця варені — 2 шт.;
  • буряк варений — 2 шт.;
  • огірки солоні — 2–3 шт.;
  • часник — 2 зубчики;
  • зелена цибуля — до свого смаку;
  • майонез — до свого смаку;
  • сіль — до свого смаку.

Спосіб приготування

Зі шпротів злити олію та розім’яти рибу виделкою до дрібних шматочків. Для зручної та акуратної подачі салат сформувати в роз’ємному кільці діаметром близько 20 см, попередньо обгорнувши його харчовою плівкою.

рецепт шуби на новий рік
Яйця та майонез. Фото: smachnenke.com.ua

На дно викласти підготовлені шпроти, рівномірно розподілити їх по поверхні. Посипати дрібно нарізаною зеленою цибулею та злегка змастити майонезом.

рецепт шуби зі шпротами на новий рік
Шпроти та майонез. Фото: smachnenke.com.ua

Картоплю натерти на крупній тертці, викласти наступним шаром, трохи посолити та покрити майонезом. Моркву також натерти на крупній тертці, рівномірно розподілити, злегка посолити й знову додати майонез.

смачний рецепт шуби зі шпротами на новий рік
Буряк та часник. Фото: smachnenke.com.ua

Солоні огірки дрібно нарізати та викласти окремим шаром. Варені яйця натерти на тертці, розподілити поверх огірків і змастити майонезом, вирівнюючи поверхню.

простий рецепт шуби зі шпротами на новий рік
Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Буряк натерти на крупній тертці, злегка посолити, додати подрібнений часник і майонез. Добре перемішати до однорідності та викласти фінальним шаром, акуратно розрівнюючи верх салату. Готовий салат поставити в холодильник щонайменше на 2 години, щоб усі шари добре просочилися. Перед подачею обережно зняти кільце та плівку.

Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
