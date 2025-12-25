Салат Шпроти під шубою — яскравий новорічний рецепт 2026

Салат "Шпроти під шубою". Фото: smachnenke.com.ua

Цей салат виглядає знайомо, але дивує з першої ложки. Замість оселедця тут ніжні шпроти, які додають страві насиченого, трохи копченого смаку. "Шпроти під шубою" виходять соковитими, яскравими та дуже святковими — саме те, що потрібно для новорічного столу 2026 року.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Вам знадобиться:

шпроти в олії — 240 г;

морква варена — 2 шт.;

картопля варена — 3 шт.;

яйця варені — 2 шт.;

буряк варений — 2 шт.;

огірки солоні — 2–3 шт.;

часник — 2 зубчики;

зелена цибуля — до свого смаку;

майонез — до свого смаку;

сіль — до свого смаку.

Спосіб приготування

Зі шпротів злити олію та розім’яти рибу виделкою до дрібних шматочків. Для зручної та акуратної подачі салат сформувати в роз’ємному кільці діаметром близько 20 см, попередньо обгорнувши його харчовою плівкою.

Яйця та майонез. Фото: smachnenke.com.ua

На дно викласти підготовлені шпроти, рівномірно розподілити їх по поверхні. Посипати дрібно нарізаною зеленою цибулею та злегка змастити майонезом.

Шпроти та майонез. Фото: smachnenke.com.ua

Картоплю натерти на крупній тертці, викласти наступним шаром, трохи посолити та покрити майонезом. Моркву також натерти на крупній тертці, рівномірно розподілити, злегка посолити й знову додати майонез.

Буряк та часник. Фото: smachnenke.com.ua

Солоні огірки дрібно нарізати та викласти окремим шаром. Варені яйця натерти на тертці, розподілити поверх огірків і змастити майонезом, вирівнюючи поверхню.

Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Буряк натерти на крупній тертці, злегка посолити, додати подрібнений часник і майонез. Добре перемішати до однорідності та викласти фінальним шаром, акуратно розрівнюючи верх салату. Готовий салат поставити в холодильник щонайменше на 2 години, щоб усі шари добре просочилися. Перед подачею обережно зняти кільце та плівку.

