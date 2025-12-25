Салат Шпроти під шубою — яскравий новорічний рецепт 2026

Шикарний салат "Шпроти під шубою" — рецепт на Новий рік 2026
Цей салат виглядає знайомо, але дивує з першої ложки. Замість оселедця тут ніжні шпроти, які додають страві насиченого, трохи копченого смаку. "Шпроти під шубою" виходять соковитими, яскравими та дуже святковими — саме те, що потрібно для новорічного столу 2026 року.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- шпроти в олії — 240 г;
- морква варена — 2 шт.;
- картопля варена — 3 шт.;
- яйця варені — 2 шт.;
- буряк варений — 2 шт.;
- огірки солоні — 2–3 шт.;
- часник — 2 зубчики;
- зелена цибуля — до свого смаку;
- майонез — до свого смаку;
- сіль — до свого смаку.
Спосіб приготування
Зі шпротів злити олію та розім’яти рибу виделкою до дрібних шматочків. Для зручної та акуратної подачі салат сформувати в роз’ємному кільці діаметром близько 20 см, попередньо обгорнувши його харчовою плівкою.
На дно викласти підготовлені шпроти, рівномірно розподілити їх по поверхні. Посипати дрібно нарізаною зеленою цибулею та злегка змастити майонезом.
Картоплю натерти на крупній тертці, викласти наступним шаром, трохи посолити та покрити майонезом. Моркву також натерти на крупній тертці, рівномірно розподілити, злегка посолити й знову додати майонез.
Солоні огірки дрібно нарізати та викласти окремим шаром. Варені яйця натерти на тертці, розподілити поверх огірків і змастити майонезом, вирівнюючи поверхню.
Буряк натерти на крупній тертці, злегка посолити, додати подрібнений часник і майонез. Добре перемішати до однорідності та викласти фінальним шаром, акуратно розрівнюючи верх салату. Готовий салат поставити в холодильник щонайменше на 2 години, щоб усі шари добре просочилися. Перед подачею обережно зняти кільце та плівку.
