Салат Нова Шуба 2026 — рецепт приготування святкового салату зі шпротами

Салат "Нова Шуба 2026" — це несподіваний погляд на знайому святкову класику. Замість оселедця тут використовуються шпроти, які роблять смак глибшим і м’якшим. Страву легко формувати у вигляді торта, вона добре тримає форму, гарно виглядає на столі та ідеально підходить для новорічного або святкового меню.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Вам знадобиться:

картопля варена — 2 шт.;

шпроти — 1 банка;

цибуля — 1 шт.;

сіль — 1/3 ч. л.;

морква варена — 1–2 шт.;

солоні огірки — 3 шт.;

яйця варені — 4 шт.;

сир твердий — 100 г;

буряк варений — 1 шт.;

часник — 1–2 зубчики;

майонез — до свого смаку;

кукурудза консервована — для декору.

Спосіб приготування

Картоплю відварити в мундирі, повністю охолодити, очистити та натерти на крупній тертці. На пласку тарілку встановити роз’ємне кільце діаметром 18 см. Викласти картоплю першим шаром, рівномірно розподілити та злегка змастити майонезом.

Приготування салату. Фото: gospodynka.com.ua

Шпроти злегка розім’яти виделкою до дрібних шматочків, не перетворюючи на пасту. Викласти другим шаром поверх картоплі без додавання майонезу. Цибулю нарізати дрібними кубиками, додати сіль і добре пом’яти руками. Залишити на 5 хвилин, після чого рівномірно розподілити по шару шпрот. Зверху нанести дуже тонкий шар майонезу. Моркву натерти на крупній тертці, викласти наступним шаром і злегка змастити майонезом. Солоні огірки нарізати дрібними кубиками, викласти поверх моркви, знову додати невелику кількість майонезу та розрівняти.

Готовий салат. Фото: gospodynka.com.ua

Яйця натерти на крупній тертці, викласти рівним шаром і покрити майонезом. Далі натерти твердий сир, розподілити по поверхні та злегка змастити майонезом. Буряк очистити, натерти на крупній тертці, за потреби відтиснути зайвий сік. Додати подрібнений часник і майонез, ретельно перемішати. Викласти бурякову масу фінальним шаром і акуратно розрівняти.

