Україна
Салат "Нова Шуба 2026" — замість оселедця потрібно дещо смачніше

Салат "Нова Шуба 2026" — замість оселедця потрібно дещо смачніше

Ua ru
Дата публікації: 24 грудня 2025 13:04
Салат Нова Шуба 2026 — рецепт приготування святкового салату зі шпротами
Салат "Нова Шуба 2026". Фото: gospodynka.com.ua

Салат "Нова Шуба 2026" — це несподіваний погляд на знайому святкову класику. Замість оселедця тут використовуються шпроти, які роблять смак глибшим і м’якшим. Страву легко формувати у вигляді торта, вона добре тримає форму, гарно виглядає на столі та ідеально підходить для новорічного або святкового меню.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Вам знадобиться:

  • картопля варена — 2 шт.;
  • шпроти — 1 банка;
  • цибуля — 1 шт.;
  • сіль — 1/3 ч. л.;
  • морква варена — 1–2 шт.;
  • солоні огірки — 3 шт.;
  • яйця варені — 4 шт.;
  • сир твердий — 100 г;
  • буряк варений — 1 шт.;
  • часник — 1–2 зубчики;
  • майонез — до свого смаку;
  • кукурудза консервована — для декору.

Спосіб приготування

Картоплю відварити в мундирі, повністю охолодити, очистити та натерти на крупній тертці. На пласку тарілку встановити роз’ємне кільце діаметром 18 см. Викласти картоплю першим шаром, рівномірно розподілити та злегка змастити майонезом.

рецепт смачної шуби
Приготування салату. Фото: gospodynka.com.ua

Шпроти злегка розім’яти виделкою до дрібних шматочків, не перетворюючи на пасту. Викласти другим шаром поверх картоплі без додавання майонезу. Цибулю нарізати дрібними кубиками, додати сіль і добре пом’яти руками. Залишити на 5 хвилин, після чого рівномірно розподілити по шару шпрот. Зверху нанести дуже тонкий шар майонезу. Моркву натерти на крупній тертці, викласти наступним шаром і злегка змастити майонезом. Солоні огірки нарізати дрібними кубиками, викласти поверх моркви, знову додати невелику кількість майонезу та розрівняти.

рецепт салату на новий рік
Готовий салат. Фото: gospodynka.com.ua

Яйця натерти на крупній тертці, викласти рівним шаром і покрити майонезом. Далі натерти твердий сир, розподілити по поверхні та злегка змастити майонезом. Буряк очистити, натерти на крупній тертці, за потреби відтиснути зайвий сік. Додати подрібнений часник і майонез, ретельно перемішати. Викласти бурякову масу фінальним шаром і акуратно розрівняти.

Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
