Салат "Новая Шуба 2026" — вместо селедки нужно кое-что вкуснее

Дата публикации 24 декабря 2025 13:04
Салат Новая Шуба 2026 — рецепт приготовления праздничного салата со шпротами
Салат "Новая Шуба 2026". Фото: gospodynka.com.ua

Салат "Новая Шуба 2026" — это неожиданный взгляд на знакомую праздничную классику. Вместо сельди здесь используются шпроты, которые делают вкус более глубоким и мягким. Блюдо легко формировать в виде торта, оно хорошо держит форму, красиво смотрится на столе и идеально подходит для новогоднего или праздничного меню.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

  • картофель вареный — 2 шт.;
  • шпроты — 1 банка;
  • лук — 1 шт.;
  • соль — 1/3 ч. л.;
  • морковь вареная — 1-2 шт.;
  • соленые огурцы — 3 шт.;
  • яйца вареные — 4 шт.;
  • сыр твердый — 100 г;
  • свекла вареная — 1 шт.;
  • чеснок — 1-2 зубчика;
  • майонез — по своему вкусу;
  • кукуруза консервированная — для декора.

Способ приготовления

Картофель отварить в мундире, полностью охладить, очистить и натереть на крупной терке. На плоскую тарелку установить разъемное кольцо диаметром 18 см. Выложить картофель первым слоем, равномерно распределить и слегка смазать майонезом.

рецепт смачної шуби
Приготовление салата. Фото: gospodynka.com.ua

Шпроты слегка размять вилкой до мелких кусочков, не превращая в пасту. Выложить вторым слоем поверх картофеля без добавления майонеза. Лук нарезать мелкими кубиками, добавить соль и хорошо помять руками. Оставить на 5 минут, после чего равномерно распределить по слою шпрот. Сверху нанести очень тонкий слой майонеза. Морковь натереть на крупной терке, выложить следующим слоем и слегка смазать майонезом. Соленые огурцы нарезать мелкими кубиками, выложить поверх моркови, снова добавить небольшое количество майонеза и разровнять.

рецепт салату на новий рік
Готовый салат. Фото: gospodynka.com.ua

Яйца натереть на крупной терке, выложить ровным слоем и покрыть майонезом. Далее натереть твердый сыр, распределить по поверхности и слегка смазать майонезом. Свеклу очистить, натереть на крупной терке, при необходимости отжать лишний сок. Добавить измельченный чеснок и майонез, тщательно перемешать. Выложить свекольную массу финальным слоем и аккуратно разровнять.

салат рецепт салат шуба свекла шпроты
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
