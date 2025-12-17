Видео
Забытый салат "Валентина" — когда-то его готовили вместо "Шубы"

Дата публикации 17 декабря 2025 15:04
Забытый салат из 90-х Валентина — классический слоеный рецепт
Салат "Валентина". Фото: gospodynka.com.ua

Салат "Валентина" — это настоящий вкус 90-х, который многие помнят с новогодних столов и семейных праздников. Когда-то он легко конкурировал с "Шубой", ведь готовился из простых продуктов, имел нежную текстуру и выглядел очень празднично. Сочетание картофеля, ветчины, яиц и сыра с мягким соусом делает салат сытным, но не тяжелым. Это тот самый случай, когда забытый рецепт стоит вернуть, чтобы снова почувствовать знакомый домашний вкус.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

  • картофель вареный — 2 шт.;
  • ветчина — примерно 200 г;
  • яйца — 4 шт.;
  • твердый сыр — 120 г;
  • лук репчатый — 1 шт.;
  • уксус — для маринования;
  • вода — для маринования;
  • майонез — по своему вкусу;
  • сметана — по своему вкусу;
  • соль — по своему вкусу.

Способ приготовления

Лук очистить, нарезать тонкими полукольцами, выложить в миску. Добавить уксус и воду в пропорции один к одному, оставить мариноваться на несколько минут, после чего слегка отжать от маринада.

рецепт салату на новий рік
Картофель и майонез. Фото: gospodynka.com.ua

Вареный картофель очистить и натереть на крупной терке. Яйца очистить, белки и желтки натереть отдельно. Ветчину нарезать мелкими кубиками. Сыр натереть на средней терке. Для заправки соединить майонез и сметану до однородности. По желанию соотношение можно менять, ориентируясь на собственный вкус.

смачий салат на новий рік
Тертый сыр и майонез. Фото: gospodynka.com.ua

Салат формировать слоями в кольце или форме диаметром около 18 см. Первым слоем выложить натертый картофель, слегка посолить и смазать соусом. Вторым слоем выложить ветчину и маринованный лук, равномерно распределить и покрыть соусом.

рецепт салату замість шуби
Готовый салат. Фото: gospodynka.com.ua

Третьим слоем добавить натертые яичные белки без соуса или с минимальным количеством. Четвертым слоем выложить твердый сыр и смазать соусом. Завершить салат слоем натертых желтков.

салат рецепт салат шуба закуска рецепт завтрака
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
