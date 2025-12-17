Забутий салат з 90-х Валентина — класичний шаровий рецепт

Салат "Валентина". Фото: gospodynka.com.ua

Салат "Валентина" — це справжній смак 90-х, який багато хто пам’ятає з новорічних столів і сімейних свят. Колись він легко конкурував із "Шубою", адже готувався з простих продуктів, мав ніжну текстуру й виглядав дуже святково. Поєднання картоплі, шинки, яєць і сиру з м’яким соусом робить салат ситним, але не важким. Це той самий випадок, коли забутий рецепт варто повернути, щоб знову відчути знайомий домашній смак.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться:

картопля варена — 2 шт.;

шинка — приблизно 200 г;

яйця — 4 шт.;

твердий сир — 120 г;

цибуля ріпчаста — 1 шт.;

оцет — для маринування;

вода — для маринування;

майонез — до свого смаку;

сметана — до свого смаку;

сіль — до свого смаку.

Спосіб приготування

Цибулю очистити, нарізати тонкими півкільцями, викласти в миску. Додати оцет і воду в пропорції один до одного, залишити маринуватися на кілька хвилин, після чого злегка відтиснути від маринаду.

Картопля та майонез. Фото: gospodynka.com.ua

Варену картоплю очистити та натерти на великій тертці. Яйця очистити, білки та жовтки натерти окремо. Шинку нарізати дрібними кубиками. Сир натерти на середній тертці. Для заправки з’єднати майонез і сметану до однорідності. За бажанням співвідношення можна змінювати, орієнтуючись на власний смак.

Тертий сир та майонез. Фото: gospodynka.com.ua

Салат формувати шарами у кільці або формі діаметром близько 18 см. Першим шаром викласти натерту картоплю, злегка посолити та змастити соусом. Другим шаром викласти шинку та мариновану цибулю, рівномірно розподілити й покрити соусом.

Готовий салат. Фото: gospodynka.com.ua

Третім шаром додати натерті яєчні білки без соусу або з мінімальною кількістю. Четвертим шаром викласти твердий сир і змастити соусом. Завершити салат шаром натертих жовтків.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які чудово підходять для повсякденного раціону

Рецепт салату з кабачків, як у ресторані, який можна готувати через день.

Смачний салат з баклажанами за 10 хвилин, який можна готувати все літо.

Рецепт салату з кабачків по-корейськи, спробуйте приготувати — і він стане улюбленим на літо.

Рецепт легкого салату, який можна їсти навіть уночі, а готувати лише 5 хвилин.

Рецепт салату з кабачками, для якого знадобиться лише три продукти, а виходить смачно і недорого.