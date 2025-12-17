Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Забутий салат "Валентина" — колись його готували замість "Шуби"

Забутий салат "Валентина" — колись його готували замість "Шуби"

Ua ru
Дата публікації: 17 грудня 2025 15:04
Забутий салат з 90-х Валентина — класичний шаровий рецепт
Салат "Валентина". Фото: gospodynka.com.ua

Салат "Валентина" — це справжній смак 90-х, який багато хто пам’ятає з новорічних столів і сімейних свят. Колись він легко конкурував із "Шубою", адже готувався з простих продуктів, мав ніжну текстуру й виглядав дуже святково. Поєднання картоплі, шинки, яєць і сиру з м’яким соусом робить салат ситним, але не важким. Це той самий випадок, коли забутий рецепт варто повернути, щоб знову відчути знайомий домашній смак.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • картопля варена — 2 шт.;
  • шинка — приблизно 200 г;
  • яйця — 4 шт.;
  • твердий сир — 120 г;
  • цибуля ріпчаста — 1 шт.;
  • оцет — для маринування;
  • вода — для маринування;
  • майонез — до свого смаку;
  • сметана — до свого смаку;
  • сіль — до свого смаку.

Спосіб приготування

Цибулю очистити, нарізати тонкими півкільцями, викласти в миску. Додати оцет і воду в пропорції один до одного, залишити маринуватися на кілька хвилин, після чого злегка відтиснути від маринаду.

рецепт салату на новий рік
Картопля та майонез. Фото: gospodynka.com.ua

Варену картоплю очистити та натерти на великій тертці. Яйця очистити, білки та жовтки натерти окремо. Шинку нарізати дрібними кубиками. Сир натерти на середній тертці. Для заправки з’єднати майонез і сметану до однорідності. За бажанням співвідношення можна змінювати, орієнтуючись на власний смак.

смачий салат на новий рік
Тертий сир та майонез. Фото: gospodynka.com.ua

Салат формувати шарами у кільці або формі діаметром близько 18 см. Першим шаром викласти натерту картоплю, злегка посолити та змастити соусом. Другим шаром викласти шинку та мариновану цибулю, рівномірно розподілити й покрити соусом.

рецепт салату замість шуби
Готовий салат. Фото: gospodynka.com.ua

Третім шаром додати натерті яєчні білки без соусу або з мінімальною кількістю. Четвертим шаром викласти твердий сир і змастити соусом. Завершити салат шаром натертих жовтків.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які чудово підходять для повсякденного раціону 

Рецепт салату з кабачків, як у ресторані, який можна готувати через день. 

Смачний салат з баклажанами за 10 хвилин, який можна готувати все літо. 

Рецепт салату з кабачків по-корейськи, спробуйте приготувати — і він стане улюбленим на літо. 

Рецепт легкого салату, який можна їсти навіть уночі, а готувати лише 5 хвилин. 

Рецепт салату з кабачками, для якого знадобиться лише три продукти, а виходить смачно і недорого.

салат рецепт салат шуба закуска рецепт сніданка
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації