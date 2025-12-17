Забутий салат з 90-х Валентина — класичний шаровий рецепт

Забутий салат "Валентина" — колись його готували замість "Шуби"
Салат "Валентина" — це справжній смак 90-х, який багато хто пам’ятає з новорічних столів і сімейних свят. Колись він легко конкурував із "Шубою", адже готувався з простих продуктів, мав ніжну текстуру й виглядав дуже святково. Поєднання картоплі, шинки, яєць і сиру з м’яким соусом робить салат ситним, але не важким. Це той самий випадок, коли забутий рецепт варто повернути, щоб знову відчути знайомий домашній смак.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- картопля варена — 2 шт.;
- шинка — приблизно 200 г;
- яйця — 4 шт.;
- твердий сир — 120 г;
- цибуля ріпчаста — 1 шт.;
- оцет — для маринування;
- вода — для маринування;
- майонез — до свого смаку;
- сметана — до свого смаку;
- сіль — до свого смаку.
Спосіб приготування
Цибулю очистити, нарізати тонкими півкільцями, викласти в миску. Додати оцет і воду в пропорції один до одного, залишити маринуватися на кілька хвилин, після чого злегка відтиснути від маринаду.
Варену картоплю очистити та натерти на великій тертці. Яйця очистити, білки та жовтки натерти окремо. Шинку нарізати дрібними кубиками. Сир натерти на середній тертці. Для заправки з’єднати майонез і сметану до однорідності. За бажанням співвідношення можна змінювати, орієнтуючись на власний смак.
Салат формувати шарами у кільці або формі діаметром близько 18 см. Першим шаром викласти натерту картоплю, злегка посолити та змастити соусом. Другим шаром викласти шинку та мариновану цибулю, рівномірно розподілити й покрити соусом.
Третім шаром додати натерті яєчні білки без соусу або з мінімальною кількістю. Четвертим шаром викласти твердий сир і змастити соусом. Завершити салат шаром натертих жовтків.
