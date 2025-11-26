Салат Карнавал на Новий рік 2026 — рецепт приготування святкової страви з крабових паличок і буряка з фото

Салат "Карнавал" з крабовими паличками на Новий рік 2026 — рецепт
Салат "Карнавал" — це святкова страва з ефектною подачею та незвичним поєднанням інгредієнтів, яке смакує краще, ніж класичні варіанти з крабовими паличками. Ніжні шари буряка, сиру та яєць з часниковим соусом створюють насичений смак та апетитну текстуру. Цей рецепт стане чудовим вибором для новорічного столу 2026 і точно здивує ваших гостей.
Рецепт опублікували Smakuiemo.
Вам знадобиться:
- крабові палички — 250 г;
- сир ковбасний — 150 г;
- яйця варені — 3–5 шт.;
- буряк — 2 середні;
- часник — 2–3 зубчики;
- майонез — 7–8 ст. л.;
- цибуля зелена — довільна кількість.
Спосіб приготування
Запекти буряк у духовці до м’якості, дати йому повністю охолонути та натерти на крупній тертці. Змішати майонез із подрібненим часником до однорідного ароматного соусу.
Нарізати крабові палички дрібними кубиками, викласти перший шар на тарілку або у кулінарне кільце та змастити частиною соусу.
Натерти варені яйця на крупній тертці, розподілити другим шаром і злегка промазати соусом. Половину сиру натерти на крупній тертці та викласти третім шаром, знову додавши трохи соусу.
Викласти буряк четвертим шаром, розрівняти й змастити майонезною сумішшю.
Залишок сиру натерти на дрібній тертці та посипати верх салату. Прикрасити зеленою цибулею перед подачею.
Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які чудово підходять для повсякденного раціону
Рецепт салату з кабачків, як у ресторані, який можна готувати через день.
Смачний салат з баклажанами за 10 хвилин, який можна готувати все літо.
Рецепт салату з кабачків по-корейськи, спробуйте приготувати — і він стане улюбленим на літо.
Рецепт легкого салату, який можна їсти навіть уночі, а готувати лише 5 хвилин.
Рецепт салату з кабачками, для якого знадобиться лише три продукти, а виходить смачно і недорого.
Читайте Новини.LIVE!