Салат Карнавал на Новий рік 2026 — рецепт приготування святкової страви з крабових паличок і буряка з фото

Салат "Карнавал". Фото: smakuiemo.com.ua

Салат "Карнавал" — це святкова страва з ефектною подачею та незвичним поєднанням інгредієнтів, яке смакує краще, ніж класичні варіанти з крабовими паличками. Ніжні шари буряка, сиру та яєць з часниковим соусом створюють насичений смак та апетитну текстуру. Цей рецепт стане чудовим вибором для новорічного столу 2026 і точно здивує ваших гостей.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Вам знадобиться:

крабові палички — 250 г;

сир ковбасний — 150 г;

яйця варені — 3–5 шт.;

буряк — 2 середні;

часник — 2–3 зубчики;

майонез — 7–8 ст. л.;

цибуля зелена — довільна кількість.

Спосіб приготування

Запекти буряк у духовці до м’якості, дати йому повністю охолонути та натерти на крупній тертці. Змішати майонез із подрібненим часником до однорідного ароматного соусу.

Майонез та яйця. Фото: smakuiemo.com.ua

Нарізати крабові палички дрібними кубиками, викласти перший шар на тарілку або у кулінарне кільце та змастити частиною соусу.

Майонез та буряк. Фото: smakuiemo.com.ua

Натерти варені яйця на крупній тертці, розподілити другим шаром і злегка промазати соусом. Половину сиру натерти на крупній тертці та викласти третім шаром, знову додавши трохи соусу.

Приготування салату. Фото: smakuiemo.com.ua

Викласти буряк четвертим шаром, розрівняти й змастити майонезною сумішшю.

Готовий салат. Фото: smakuiemo.com.ua

Залишок сиру натерти на дрібній тертці та посипати верх салату. Прикрасити зеленою цибулею перед подачею.

