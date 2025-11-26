Відео
Салат "Карнавал" з крабовими паличками на Новий рік 2026 — рецепт

Дата публікації: 26 листопада 2025 13:28
Оновлено: 13:36
Салат Карнавал на Новий рік 2026 — рецепт приготування святкової страви з крабових паличок і буряка з фото
Салат "Карнавал". Фото: smakuiemo.com.ua

Салат "Карнавал" — це святкова страва з ефектною подачею та незвичним поєднанням інгредієнтів, яке смакує краще, ніж класичні варіанти з крабовими паличками. Ніжні шари буряка, сиру та яєць з часниковим соусом створюють насичений смак та апетитну текстуру. Цей рецепт стане чудовим вибором для новорічного столу 2026 і точно здивує ваших гостей.

Рецепт опублікували Smakuiemo

Вам знадобиться:

  • крабові палички — 250 г;
  • сир ковбасний — 150 г;
  • яйця варені — 3–5 шт.;
  • буряк — 2 середні;
  • часник — 2–3 зубчики;
  • майонез — 7–8 ст. л.;
  • цибуля зелена — довільна кількість.

Спосіб приготування

Запекти буряк у духовці до м’якості, дати йому повністю охолонути та натерти на крупній тертці. Змішати майонез із подрібненим часником до однорідного ароматного соусу. 

рецепт салату з буряком
Майонез та яйця. Фото: smakuiemo.com.ua

Нарізати крабові палички дрібними кубиками, викласти перший шар на тарілку або у кулінарне кільце та змастити частиною соусу.

рецепт салату на новий рік
Майонез та буряк. Фото: smakuiemo.com.ua

Натерти варені яйця на крупній тертці, розподілити другим шаром і злегка промазати соусом. Половину сиру натерти на крупній тертці та викласти третім шаром, знову додавши трохи соусу. 

рецепт салату на новий рік з крабовими паличками
Приготування салату. Фото: smakuiemo.com.ua

Викласти буряк четвертим шаром, розрівняти й змастити майонезною сумішшю.

салат шуба з крабовими паличками
Готовий салат. Фото: smakuiemo.com.ua

Залишок сиру натерти на дрібній тертці та посипати верх салату. Прикрасити зеленою цибулею перед подачею.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які чудово підходять для повсякденного раціону 

Рецепт салату з кабачків, як у ресторані, який можна готувати через день. 

Смачний салат з баклажанами за 10 хвилин, який можна готувати все літо. 

Рецепт салату з кабачків по-корейськи, спробуйте приготувати — і він стане улюбленим на літо. 

Рецепт легкого салату, який можна їсти навіть уночі, а готувати лише 5 хвилин. 

Рецепт салату з кабачками, для якого знадобиться лише три продукти, а виходить смачно і недорого.

салат рецепт крабові палички салат шуба Що приготувати на Новий рік буряк крабовий салат
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
