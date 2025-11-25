Салат Бурякова пані — класичний рецепт з фото та покрокове приготування

Салат "Бурякова пані" — оселедець під шубою з ідеальним смаком
Цей салат легко перетворює прості інгредієнти на святкову класику з насиченим, глибоким смаком. Рецепт "Бурякової пані" поєднує ніжні шари овочів, соковитий оселедець та домашній майонез, створюючи ідеальний баланс текстур і аромату. Така страва завжди привертає увагу на столі та викликає бажання спробувати її знову.
Рецепт опублікували Smakuiemo.
Вам знадобиться:
- оселедець — 2 шт.;
- цибуля ріпчаста — 1 шт.;
- картопля — 3 шт.;
- морква — 3–4 шт.;
- яйця курячі — 3–4 шт.;
- буряк — 2 шт.;
- майонез — 250–300 мл.;
- сіль — до свого смаку;
- цукор — до свого смаку;
- оцет або вода — за потребою.
Для домашнього майонезу на одне яйце:
- рослинна олія — 150 мл.;
- яйце куряче — 1 шт.;
- сіль — 0,3 ч. л.;
- цукор — 1 ч. л.;
- лимонний сік — 1–1,5 ч. л.;
- гірчиця — 1 ч. л.
Спосіб приготування
Приготувати домашній майонез, змішавши яйце, сіль, цукор, гірчицю та лимонний сік у високій посудині, додати тонким потоком олію та збити до густої кремової консистенції.
Відварити картоплю, моркву та буряк до м’якості, охолодити та очистити, окремо зварити яйця вкруту й остудити.
Нарізати оселедець невеликими кубиками, цибулю подрібнити та замаринувати у невеликій кількості оцту або води з цукром, щоб пом’якшити смак.
На плоскому блюді або у рознімному кільці викладати салат шарами: картоплю, промазаною майонезом, моркву, оселедець із цибулею, яйця та буряк, змащуючи кожен шар соусом і злегка притискаючи ложкою.
Дати салату настоятися у холодильнику не менше двох годин, щоб шари рівномірно просочилися. Перед подачею прикрасити буряковою стружкою або свіжою зеленню.
