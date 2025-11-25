Відео
Салат "Бурякова пані" — оселедець під шубою з ідеальним смаком

Дата публікації: 25 листопада 2025 13:04
Оновлено: 13:50
Салат Бурякова пані — класичний рецепт з фото та покрокове приготування
Салат "Бурякова пані". Фото: smakuiemo.com.ua

Цей салат легко перетворює прості інгредієнти на святкову класику з насиченим, глибоким смаком. Рецепт "Бурякової пані" поєднує ніжні шари овочів, соковитий оселедець та домашній майонез, створюючи ідеальний баланс текстур і аромату. Така страва завжди привертає увагу на столі та викликає бажання спробувати її знову.

Рецепт опублікували Smakuiemo

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • оселедець — 2 шт.;
  • цибуля ріпчаста — 1 шт.;
  • картопля — 3 шт.;
  • морква — 3–4 шт.;
  • яйця курячі — 3–4 шт.;
  • буряк — 2 шт.;
  • майонез — 250–300 мл.;
  • сіль — до свого смаку;
  • цукор — до свого смаку;
  • оцет або вода — за потребою.

Для домашнього майонезу на одне яйце:

  • рослинна олія — 150 мл.;
  • яйце куряче — 1 шт.;
  • сіль — 0,3 ч. л.;
  • цукор — 1 ч. л.;
  • лимонний сік — 1–1,5 ч. л.;
  • гірчиця — 1 ч. л.

Спосіб приготування

Приготувати домашній майонез, змішавши яйце, сіль, цукор, гірчицю та лимонний сік у високій посудині, додати тонким потоком олію та збити до густої кремової консистенції. 

рецепт салату шуба
Домашній майонез. Фото: smakuiemo.com.ua

Відварити картоплю, моркву та буряк до м’якості, охолодити та очистити, окремо зварити яйця вкруту й остудити. 

оселедець під шубою
Шматочки риби. Фото: smakuiemo.com.ua

Нарізати оселедець невеликими кубиками, цибулю подрібнити та замаринувати у невеликій кількості оцту або води з цукром, щоб пом’якшити смак. 

рецепт салату оселедець під шубою
Яйця та майонез. Фото: smakuiemo.com.ua

На плоскому блюді або у рознімному кільці викладати салат шарами: картоплю, промазаною майонезом, моркву, оселедець із цибулею, яйця та буряк, змащуючи кожен шар соусом і злегка притискаючи ложкою. 

перевірений рецепт салату шуба
Буряк та майонез. Фото: smakuiemo.com.ua

Дати салату настоятися у холодильнику не менше двох годин, щоб шари рівномірно просочилися. Перед подачею прикрасити буряковою стружкою або свіжою зеленню.

салат рецепт оселедець салат шуба закуска
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
