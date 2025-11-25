Салат Бурякова пані — класичний рецепт з фото та покрокове приготування

Салат "Бурякова пані". Фото: smakuiemo.com.ua

Цей салат легко перетворює прості інгредієнти на святкову класику з насиченим, глибоким смаком. Рецепт "Бурякової пані" поєднує ніжні шари овочів, соковитий оселедець та домашній майонез, створюючи ідеальний баланс текстур і аромату. Така страва завжди привертає увагу на столі та викликає бажання спробувати її знову.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Вам знадобиться:

оселедець — 2 шт.;

цибуля ріпчаста — 1 шт.;

картопля — 3 шт.;

морква — 3–4 шт.;

яйця курячі — 3–4 шт.;

буряк — 2 шт.;

майонез — 250–300 мл.;

сіль — до свого смаку;

цукор — до свого смаку;

оцет або вода — за потребою.

Для домашнього майонезу на одне яйце:

рослинна олія — 150 мл.;

яйце куряче — 1 шт.;

сіль — 0,3 ч. л.;

цукор — 1 ч. л.;

лимонний сік — 1–1,5 ч. л.;

гірчиця — 1 ч. л.

Спосіб приготування

Приготувати домашній майонез, змішавши яйце, сіль, цукор, гірчицю та лимонний сік у високій посудині, додати тонким потоком олію та збити до густої кремової консистенції.

Домашній майонез. Фото: smakuiemo.com.ua

Відварити картоплю, моркву та буряк до м’якості, охолодити та очистити, окремо зварити яйця вкруту й остудити.

Шматочки риби. Фото: smakuiemo.com.ua

Нарізати оселедець невеликими кубиками, цибулю подрібнити та замаринувати у невеликій кількості оцту або води з цукром, щоб пом’якшити смак.

Яйця та майонез. Фото: smakuiemo.com.ua

На плоскому блюді або у рознімному кільці викладати салат шарами: картоплю, промазаною майонезом, моркву, оселедець із цибулею, яйця та буряк, змащуючи кожен шар соусом і злегка притискаючи ложкою.

Буряк та майонез. Фото: smakuiemo.com.ua

Дати салату настоятися у холодильнику не менше двох годин, щоб шари рівномірно просочилися. Перед подачею прикрасити буряковою стружкою або свіжою зеленню.

